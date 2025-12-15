Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od lat

Logo TVN24
Ze świata

Źródło: TVN24
Cena rosyjskiej ropy Urals spadła do 37 dolarów za baryłkę i osiągnęła najniższy poziom od połowy 2020 roku - wskazali analitycy Refleksu. Dodali, że od wejścia w życie sankcji USA na koncerny naftowe z Rosji, surowiec staniał o ponad 13 dolarów.

Jak podali w poniedziałek analitycy Refleksu - polskiej firmy konsultingowej w dziedzinie energetyki - w skali roku ropa Urals potaniała o 25,78 dolarów na baryłce.

Znacznie gorzej niż Brent

Ceny ropy Urals FOB Rotterdam spadły do 37 dol. za baryłkę i są najniższe od połowy 2020 roku czyli okresu pandemii koronawirusa. Analitycy dodali, że aktualnie baryłka rosyjskiego surowca jest o 25 dolarów tańsza od ropy Brent.

"W sumie od 21 listopada, czyli momentu wejścia w życie amerykańskich sankcji ropa Urals potaniała o 13,10 dolarów na baryłce. W tym samym okresie ceny ropy Brent spadły symboliczne o 0,30 dolarów na baryłce" - przekazał Refleks.

Sankcje Departamentu Skarbu USA

Zaznaczyli, że spadki cen rosyjskiej ropy naftowej wyraźnie przyspieszyły po ogłoszeniu w listopadzie przez Departament Skarbu USA sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft, Łukoil, ich spółki zależne oraz Gazprombank.

"Sekretarz stanu USA w uzasadnieniu podkreślił, że sankcje są wynikiem braku zgody prezydenta Rosji na zakończenie wojny z Ukrainą. Rosnieft kontroluje ponad połowę rosyjskiej produkcji ropy naftowej, a udział obu koncernów w całkowitym rosyjskim eksporcie ropy naftowej drogą morską i rurociągami to ponad 60 proc." - wyjaśniono.

Ropa naftowa. Wzrost konkurencji

W ocenie analityków "presję na spadek cen" rosyjskiej ropy, poza sankcjami, wywiera rosnąca konkurencja na rynku azjatyckim, gdzie trafia ponad 85 proc. eksportowanej rosyjskiej ropy naftowej. "Arabia Saudyjska po obniżce cen sprzedaży swojej ropy naftowej dla rynków azjatyckich na grudzień, zdecydowała się na podobny ruch w styczniu" - zauważyli eksperci.

Dodali, że Saudi Aramco ustaliło oficjalną cenę sprzedaży swojej flagowej ropy naftowej Arab Light dla rynków azjatyckich w styczniu na poziomie 0,60 dol. na baryłce powyżej cen benchmarku Oman/Dubai. "Dyferencjał został obniżony w skali miesiąca o 0,40 dol. na baryłce i będzie najniższy od początku 2021 roku" - wskazano.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

RosjaRopa naftowa
