Protesty w największych miastach. Policja użyła gazu

Gniew młodych. Protesty studentów w Albanii, Grecji i Francji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jack Taylor / Reuters / Forum

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do starć miało dojść również w Marsylii, gdzie demonstranci rzucali przedmiotami, a policja odpowiadała gazem łzawiącym - napisał Reuters.

Protesty we Francji

Od kilku tygodni we Francji trwają protesty młodych osób. Jako pierwsi na ulice wyszli uczniowie szkół średnich. Później dołączyli do nich studenci. Protestujących wspierają związki zawodowe.

Według ministerstwa spraw wewnętrznych we wtorek w całym kraju protestowały setki tysięcy ludzi. Demonstrantów w Paryżu wsparła szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.

Policja zatrzymała kilka tysięcy osób, głównie nieletnich. Media informują o pobiciach zarówno policjantów przez uczniów, jak i uczniów przez policjantów.

Francja. Powód protestów

- Walczymy, bo koszty życia są zbyt wysokie, bo ceny paliwa są zbyt wysokie, bo uczniowie szkół średnich są brutalnie atakowani i ranni w całym kraju tylko za to, że próbują protestować i domagać się większej liczby nauczycieli oraz godziwych warunków nauki - powiedziała cytowana przez Reutersa 19-letnia protestująca w Paryżu, która przedstawiła się jako Lola.

To ostatnia faza prezydentury Emmanuela Macrona. Pozostawiaj po sobie spolaryzowany elektorat i mocno rozdrobniony krajobraz polityczny. Długotrwała walka o ograniczenie rosnącego długu publicznego nie zrobiła wrażenia na inwestorach, którzy wyzbywają się francuskich obligacji, co powoduje wzrost kosztów finansowania do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad - opisała agencja.

Dodała, że premier Sebastien Lecornu powiedział w czwartek, że władze obawiają się zamieszek podczas protestów. Rząd oskarżył skrajnie lewicową "France Unbowed" o podsycanie protestów, choć organizacja temu zaprzecza.