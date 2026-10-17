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Ze świata

Protesty w największych miastach. Policja użyła gazu

Alicja Skiba
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Alicja SkibaOprac. Krzysztof Krzykowski
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Gniew młodych. Protesty studentów w Albanii, Grecji i Francji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jack Taylor / Reuters / Forum
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Policja użyła gazu łzawiącego wobec demonstrantów w Paryżu. Jest to protest przeciwko między innymi wysokim cenom oraz ⁠erozji modelu społecznego, ⁠który ‌zaspokajał podstawowe potrzeby i dawał równe szanse ⁠- podała agencja Reuters.

Do starć miało dojść również w Marsylii, gdzie demonstranci rzucali przedmiotami, a policja odpowiadała gazem łzawiącym - napisał Reuters.

Protesty we Francji

Od kilku tygodni we Francji trwają protesty młodych osób. Jako pierwsi na ulice wyszli uczniowie szkół średnich. Później dołączyli do nich studenci. Protestujących wspierają związki zawodowe.

Francuscy licealiści wyszli na ulice. O co chodzi?
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Francuscy licealiści wyszli na ulice. O co chodzi?

Łukasz Figielski

Według ministerstwa spraw wewnętrznych we wtorek w całym kraju protestowały setki tysięcy ludzi. Demonstrantów w Paryżu wsparła szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.

Policja zatrzymała kilka tysięcy osób, głównie nieletnich. Media informują o pobiciach zarówno policjantów przez uczniów, jak i uczniów przez policjantów.

Francja. Powód protestów

- Walczymy, bo koszty życia są zbyt wysokie, bo ceny paliwa są zbyt wysokie, bo uczniowie szkół średnich są brutalnie atakowani i ranni w całym kraju tylko za to, że próbują protestować i domagać się większej liczby nauczycieli oraz godziwych warunków nauki - powiedziała cytowana przez Reutersa 19-letnia protestująca w Paryżu, która przedstawiła się jako Lola.

To ostatnia faza prezydentury Emmanuela Macrona. Pozostawiaj po sobie spolaryzowany elektorat i mocno rozdrobniony krajobraz polityczny. Długotrwała walka o ograniczenie rosnącego długu publicznego nie zrobiła wrażenia na inwestorach, którzy wyzbywają się francuskich obligacji, co powoduje wzrost kosztów finansowania do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad - opisała agencja.

Dodała, że premier Sebastien Lecornu powiedział w czwartek, że władze obawiają się zamieszek podczas protestów. Rząd oskarżył skrajnie lewicową "France Unbowed" o podsycanie protestów, choć organizacja temu zaprzecza.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Francjaprotestceny
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