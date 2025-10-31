Logo TVN24
Ze świata

Mark Carney o Chinach: to punkt zwrotny

Mark Carney
Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem
Źródło: TVN24, Reuters
Chiński prezydent Xi Jinping i premier Kanady Mark Carney zapowiedzieli odnowienie i wzmocnienie relacji po okresie wieloletniego ochłodzenia. Jak podkreślił Carney, to spotkanie jest "punktem zwrotnym" w napiętych stosunkach między Ottawą a Pekinem.

Podróż premiera Kanady po Azji ma na celu zacieśnienie więzi handlowych i bezpieczeństwa w regionie. Jest to odpowiedź na dążenie Ottawy do zmniejszenia zależności od Stanów Zjednoczonych – swojego największego partnera handlowego, z którym pozostaje w sporze.

Wcześniej tego dnia, podczas przemówienia na szczycie APEC w Gyeongju, Carney zapowiedział, że celem Kanady jest podwojenie w ciągu dekady eksportu do krajów innych niż USA.

Rozmowy Kanada - Chiny

Chiny to drugi co do wielkości partner handlowy Kanady. Carney podkreślał potrzebę ponownego nawiązania szerokiej współpracy po latach chłodnych relacji. Mimo braku natychmiastowego przełomu Carney określił blisko 40-minutowe spotkanie z Xi jako udane i stanowiące "punkt zwrotny w naszych relacjach". Kancelaria kanadyjskiego premiera poinformowała, że rozmowy dotyczyły rozwiązań problemów handlowych, m.in. w sektorze rolnictwa, owoców morza i pojazdów elektrycznych. Z komunikatu wynika także, że liderzy polecili swoim urzędnikom "szybkie działanie w celu rozwiązania zaległych kwestii i problemów handlowych".

Maciej Michałek

Chiny są "gotowe do współpracy z Kanadą"

Chiński przywódca, cytowany przez państwową telewizję CCTV, stwierdził, że Pekin docenia gotowość Kanady do poprawy relacji. Zadeklarował, że Chiny są "gotowe do współpracy z Kanadą, aby przywrócić stosunki na właściwe tory". Spotkanie symbolizuje zmianę w polityce Ottawy. Jeszcze trzy lata temu rząd Kanady określał Pekin jako "destrukcyjne mocarstwo globalne".

Obecnie, dążąc do dywersyfikacji eksportu i zmniejszenia zależności od USA, kanadyjski rząd nazywa Chiny "partnerem strategicznym". Podczas spotkania Carney zwrócił się do Xi, mówiąc, że "dystans nie jest sposobem na rozwiązywanie problemów". Do załamania stosunków między krajami doszło w 2018 r. po aresztowaniu przez Kanadę wiceprezeski Huawei Meng Wanzhou i zatrzymaniu przez Chiny w odwecie dwóch Kanadyjczyków. Napięcia potęgują też oskarżenia o chińską ingerencję w kanadyjską demokrację.

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

