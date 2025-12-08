Logo TVN24
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery

pap_20250807_1TM
Discovery Channel obchodzi 40 lat
Źródło: TVN24
Paramount Skydance ogłosiło w poniedziałek kontrofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery, oferując akcjonariuszom spółki 30 dolarów za akcję. Oferta dotyczy zakupu całej spółki, łącznie z kanałami telewizyjnymi, i opiewa na 108 miliardów dolarów.

Koncern poinformował w komunikacie, że zdecydował się na publiczne złożenie oferty akcjonariuszom WBD z pominięciem zarządu.

"Paramount przekazał swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom WBD i jej radzie dyrektorów, aby zapewnić im możliwość skorzystania z tej zdecydowanie lepszej alternatywy" - napisano.

Oferta Paramount za akcje WBD jest o 2,25 dol. za akcję wyższa od oferty Netfliksa, lecz w odróżnieniu od niej przewiduje zakup całego przedsiębiorstwa, razem z kanałami telewizyjnymi.

Jak wskazał "The New York Times", oferta na poziomie 30 dolarów za akcję oznacza wycenę WBD na poziomie 108 mld dolarów.

Porozumienie Netflixa i WBD

Netflix i Warner Bros. Discovery ogłosiły w piątek porozumienie w sprawie transakcji, na mocy której Netflix miałby przejąć studia filmowe i dział streamingu WBD. Należące do WBD kanały telewizyjne, m.in. CNN, TNT, pozostałyby w spółce Discovery Global, która ma zostać wydzielona z Warner Bros. Discovery w trzecim kwartale przyszłego roku.

Dopiero po tej operacji miałaby zostać sfinalizowana sprzedaż części WBD Netfliksowi.

Transakcja kupna części WBD przez Netflixa miałaby wynieść 27,75 dol. za akcję. Na mocy umowy każdy akcjonariusz Warner Bros. Discovery otrzymałby 23,25 dol. w gotówce i około 4,50 dol. w akcjach Netfliksa. Operacja zamknęłaby się więc kwotą 72 mld dol.

"Ta transakcja łączy dwie pionierskie firmy z branży rozrywkowej, łącząc innowacyjność, globalny zasięg i najlepszą w swojej klasie usługę streamingową Netflix z ponad stuletnią tradycją Warner Bros. w tworzeniu światowej klasy historii. Ukochane serie, programy i filmy, takie jak 'Teoria wielkiego podrywu', 'Rodzina Soprano', 'Gra o tron', 'Czarnoksiężnik z krainy Oz' i 'DC Universe', dołączą do bogatego portfolio Netflixa, obejmującego takie tytuły jak 'Wednesday', 'Dom z papieru', 'Bridgertonowie', 'Dojrzewanie' i 'Extraction', tworząc niezwykłą ofertę rozrywkową dla widzów na całym świecie" - napisano w piątkowym oświadczeniu.

pc

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ALLISON DINNER/EPA/PAP

HBO MaxDirector Warner Bros. DiscoveryMedia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica