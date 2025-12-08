Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery

Discovery Channel obchodzi 40 lat Źródło: TVN24

Koncern poinformował w komunikacie, że zdecydował się na publiczne złożenie oferty akcjonariuszom WBD z pominięciem zarządu.

"Paramount przekazał swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom WBD i jej radzie dyrektorów, aby zapewnić im możliwość skorzystania z tej zdecydowanie lepszej alternatywy" - napisano.

Oferta Paramount za akcje WBD jest o 2,25 dol. za akcję wyższa od oferty Netfliksa, lecz w odróżnieniu od niej przewiduje zakup całego przedsiębiorstwa, razem z kanałami telewizyjnymi.

Jak wskazał "The New York Times", oferta na poziomie 30 dolarów za akcję oznacza wycenę WBD na poziomie 108 mld dolarów.

Porozumienie Netflixa i WBD

Netflix i Warner Bros. Discovery ogłosiły w piątek porozumienie w sprawie transakcji, na mocy której Netflix miałby przejąć studia filmowe i dział streamingu WBD. Należące do WBD kanały telewizyjne, m.in. CNN, TNT, pozostałyby w spółce Discovery Global, która ma zostać wydzielona z Warner Bros. Discovery w trzecim kwartale przyszłego roku.

Dopiero po tej operacji miałaby zostać sfinalizowana sprzedaż części WBD Netfliksowi.

Transakcja kupna części WBD przez Netflixa miałaby wynieść 27,75 dol. za akcję. Na mocy umowy każdy akcjonariusz Warner Bros. Discovery otrzymałby 23,25 dol. w gotówce i około 4,50 dol. w akcjach Netfliksa. Operacja zamknęłaby się więc kwotą 72 mld dol.

"Ta transakcja łączy dwie pionierskie firmy z branży rozrywkowej, łącząc innowacyjność, globalny zasięg i najlepszą w swojej klasie usługę streamingową Netflix z ponad stuletnią tradycją Warner Bros. w tworzeniu światowej klasy historii. Ukochane serie, programy i filmy, takie jak 'Teoria wielkiego podrywu', 'Rodzina Soprano', 'Gra o tron', 'Czarnoksiężnik z krainy Oz' i 'DC Universe', dołączą do bogatego portfolio Netflixa, obejmującego takie tytuły jak 'Wednesday', 'Dom z papieru', 'Bridgertonowie', 'Dojrzewanie' i 'Extraction', tworząc niezwykłą ofertę rozrywkową dla widzów na całym świecie" - napisano w piątkowym oświadczeniu.

Źródło: PAP, tvn24.pl