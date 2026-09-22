Otwarcie cieśniny Ormuz. Jest deklaracja Iranu

Donald Trump o medialnych doniesieniach w sprawie przekazania Iranowi map baz Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

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Według urzędnika Iran jest gotowy do wznowienia rozmów dyplomatycznych z Waszyngtonem. Irańska delegacja przebywająca w Nowym Jorku w związku z obradami Zgromadzenia Ogólnego ONZ miała otrzymać pełne upoważnienie do prowadzenia negocjacji ze stroną amerykańską.

Iran gotowy do rozmów z USA

Jak przekazała agencja Kyodo News, propozycja Teheranu została przekazana administracji USA za pośrednictwem państw pełniących funkcję mediatorów. Inicjatywa zakłada powrót do negocjacji, których celem byłoby trwałe zakończenie działań wojennych oraz wypracowanie porozumienia w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

W czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawiciele Iranu mają przeprowadzić konsultacje z delegacjami państw zaangażowanych w mediacje. Irański urzędnik zastrzegł jednak, że nie jest planowane bezpośrednie spotkanie prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

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Iran gotowy na porozumienie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela władz w Teheranie irańska inicjatywa uzyskała akceptację najwyższego przywódcy Mojtaby Chameneiego oraz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oznaczałoby to, że propozycja ma poparcie najważniejszych ośrodków decyzyjnych w państwie.

Iran uzależnia ponowne otwarcie cieśniny Ormuz przede wszystkim od zakończenia blokady swoich portów oraz wstrzymania amerykańskich operacji wojskowych związanych z tym strategicznym szlakiem morskim. Teheran oczekuje także zmniejszenia obecności militarnej USA w regionie.

Cieśnina Ormuz jest w dużej mierze zablokowana od rozpoczęcia przez USA wojny z Iranem. Według szacunków przed wybuchem konfliktu przez ten szlak przechodziło ok. 130 jednostek dziennie.