Ograniczenie systemu satelitarnego. "Kongres jednoznacznie potwierdzi"

Trump o zakłóceniach w działaniu Starlinków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jose HERNANDEZ/Shutterstock

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Fitzpatrick, współprzewodniczący grupy kongresmenów wspierających Ukrainę (Ukraine Caucus), poinformował we wpisie na X, że przeprowadzi w tym tygodniu rozmowę z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zapewni go, że Kongres zbada sprawę ograniczeń w dostępie Ukrainy do systemu Starshield, wojskowej wersji Starlinka.

"Zapewnię prezydenta Zełenskiego, że każdy, kto podejmie próbę ograniczenia wykorzystania programu Starshield na rzecz Ukrainy, zostanie w pełni przesłuchany i pociągnięty do pełnej odpowiedzialności" - napisał.

Jak dodał, działania te obejmą publiczne przesłuchania w Kongresie oraz "natychmiastowe, surowe i represyjne cięcia budżetowe wobec każdej odpowiedzialnej agencji lub jej szefa".

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Obietnica nowych sankcji na Rosję

Polityk obiecał też, że Kongres podejmie dalsze kroki, by wesprzeć Ukrainę, zapewnić jej sprzęt, wykluczyć import rosyjskiej ropy naftowej i nałoży na Rosję sankcje "ostrzejsze niż kiedykolwiek wcześniej".

"Każdy z tych punktów zostanie poddany pod głosowanie w Izbie Reprezentantów - i każdy z nich zostanie przyjęty przez Izbę Reprezentantów zdecydowaną większością głosów" - oznajmił.

"Kongres jednoznacznie potwierdzi, że Ukraina jest nieodzownym sojusznikiem USA, a Rosja jest samozwańczym wrogiem USA i Stany Zjednoczone w 100 procentach będą wspierać i bronić narodu ukraińskiego w jego walce o własną wolność przeciwko tej brutalnej, bezprawnej i nieuzasadnionej rosyjskiej inwazji" - napisał Fitzpatrick.

I will be speaking with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and his team this week to discuss Starshield, sanctions, and other matters pertaining to the defense of our strong ally, Ukraine. I will be assuring President Zelenskyy that anyone who attempts to limit the use of… — Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) October 19, 2026 Rozwiń

Kongresmen z Pensylwanii należy do umiarkowanego skrzydła w partii i reprezentuje okręg, w którym żadna z partii nie ma zdecydowanej przewagi. Jego zwycięstwo w nadchodzących wyborach 3 listopada nie jest pewne.

Fitzpatrick jest też jednym z licznych Republikanów, którzy w ostatnim czasie odcięli się od działań prezydenta Donalda Trumpa wobec Rosji i Ukrainy. W tym gronie są szczególnie kandydaci rywalizujący w najważniejszych dla wyników wyborów wyścigach do Senatu, m.in. w Michigan, Iowa czy na Alasce.

Senatorowie oczekują wyjaśnień

Do śledztw Kongresu w sprawie ograniczeń działania systemu Starshield wzywali też inni politycy z obydwu partii.

- Większość Amerykanów chce poznać odpowiedź na pytanie, kto wydał rozkaz ograniczenia Starlinka i udostępniania danych wywiadowczych. I chcemy, żeby (te osoby) odeszły z rządu - powiedział republikanin Don Bacon, który niebawem zakończy kadencję w Kongresie.

Senator demokratów Ruben Gallego wezwał z kolei szefa SpaceX Elona Muska do tego, by zachował wszelkie informacje i wymieniane wiadomości na temat sprawy systemu Starshield. Zapowiedział wezwania do złożenia zeznań.

- Jestem pewien, że rynek europejski będzie chciał wiedzieć, co się stało - dodał.

Jak dotąd, mimo doniesień m.in. agencji Reuters, przedstawiciele administracji Donalda Trumpa - na czele z samym prezydentem - zaprzeczali, by wydali polecenie ograniczenia szybkości systemu Starshield. Twierdzili też, że jeśli do restrykcji w ogóle doszło, to system działa już jak dawniej.

Sekretarz stanu Marco Rubio przekonywał przy tym - wbrew dostępnym informacjom - że Ukraina w ogóle nie ma dostępu do Starshield, a jedynie do jego komercyjnej wersji, Starlinka.

Dalsze ograniczenia łączności Starshield

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i ukraińscy urzędnicy uważają, że działanie Starshield nadal jest ograniczone do obiektów poruszających się z prędkością mniejszą niż 160 km/h. Ma to utrudniać przechwytywanie dronów oraz uderzenia średniego zasięgu na rosyjskie siły na terytorium Ukrainy.

Analityk wojskowy Michael Kofman z think tanku Carnegie Endowment for International Peace potwierdził tę wersję. Jak napisał na platformie X, w praktyce satelitarny internet działa niestabilnie i czasami dostępu do niego nie mają obiekty poruszające się z prędkością 130 lub 140 km/h.

What's happening in reality is its unstable, and can cut off at 130kmh, or 140, etc. — Michael Kofman (@KofmanMichael) October 19, 2026 Rozwiń