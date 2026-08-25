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Nowe ustalenia w sprawie próby ataku na lotnisko w Lipsku. Kolejny dron znaleziony

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Dron w Lipsku
Incydent z dronem w Lipsku i polski ślad. Ustalenia "Gazety Wyborczej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER
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W Niemczech odnaleziono kolejnego drona oraz materiały wybuchowe, które według mediów mogą mieć związek z domniemaną próbą ataku na lotnisko w Lipsku.

Niemieccy śledczy odnaleźli trzeci dron oraz materiały wybuchowe, które mogą być powiązane z domniemaną próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia - podały we wtorek stacje NDR i WDR oraz dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Jak podały media, dron znaleziono 14 sierpnia, 10 dni po zdarzeniu, na polu w gminie Kabelsketal, graniczącej od zachodu z lotniskiem Lipsk-Halle. Dzień później śledczy odkryli również około 50 gramów substancji - według doniesień medialnych może to być heksogen, wojskowy materiał wybuchowy.

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Podejrzenie ataku na większą skalę

Jak podkreślił WDR, może to sugerować, że sprawcy zamierzali przeprowadzić atak na większą skalę, niż do tej pory sądzono.

Ponadto w Kursdorfie, na północ od lotniska, śledczy znaleźli "techniczną konstrukcję", która mogła służyć do sterowania dronami. Do jednego z drzew taśmą klejącą przymocowana była antena, a obok znajdował się sprzęt elektroniczny. Kilka metrów dalej znajdowały się pozostałości po ogniu, w tym na wpół stopione metalowe przedmioty. Według śledczych w tym miejscu doszło do eksplozji.

WDR, NDR i "SZ" podały też, że 11 sierpnia, a więc na trzy dni przed odkryciem próby ataku na lotnisku, służby podczas przeszukiwania terenu wokół portu lotniczego znaleźli silnik i wirnik drona.

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Incydent na lotnisku w Lipsku

Do incydentu na lipskim lotnisku doszło na początku sierpnia. Ruch lotniczy został tam czasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 "Rusłan", używanego do transportowania pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Ponadto tej samej nocy samolot firmy przesyłkowej DHL zderzył się z nieznanym obiektem latającym, być może drugim dronem. Samolot ostatecznie wylądował w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Szczątków tego bezzałogowca dotąd nie znaleziono - śledczy podejrzewają, że po kolizji z maszyną został doszczętnie zniszczony; wykluczają przy tym, by samolot zderzył się z ptakiem.

Śledztwo w sprawie prowadzi Federalna Prokuratura Generalna, najwyższy organ ścigania w Niemczech. Dotyczy ono podejrzenia usiłowania spowodowania wybuchu oraz niebezpiecznej ingerencji w ruch lotniczy.

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Niemieckie władze nieoficjalnie oceniają, że za incydent odpowiadają tajne służby Rosji.

Lotnisko w Lipsku to ważny węzeł transportowy dla pomocy wojskowej przekazywanej przez Zachód Ukrainie. W 2022 roku, po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ukraiński koncern Antonow przeniósł tu swoją flotę.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ataki dronówNiemcy
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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