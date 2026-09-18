Ze świata Można policzyć na palcach jednej ręki. Tyle statków przepłynęło przez Ormuz Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Trump o medialnych doniesieniach w sprawie przekazania Iranowi map baz Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Cieśnina Ormuz jest w dużej mierze zablokowana od rozpoczęcia przez USA wojny z Iranem. Według szacunków przed wybuchem konfliktu przez ten szlak przechodziło ok. 130 jednostek dziennie.

W czwartek trzy statki wpłynęły do cieśniny, łączącej Zatokę Perską z Omańską, a jeden z niej wypłynął - przekazał Reuters, podkreślając, że podane dane mogą ulec zmianie: niektóre statki wyłączają transpondery podczas rejsu, aby uniknąć ryzyka wykrycia w strefie konfliktu.

Dzień wcześniej sześć statków przepłynęło przez Ormuz. Średnia z dziesięciu dni wynosiła 16.

Atak na tankowiec

W czwartek późnym wieczorem irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że zaatakował tankowiec płynący pod banderą Togo, który usiłował pokonać "nielegalny szlak" przez Ormuz. Na pokładzie wybuchł pożar - dodała IRGC.

W piątek informację o ataku na tankowiec i pożarze, który udało się opanować, podała także brytyjska agencja morska UKMTO, nie identyfikując jednak ani jednostki, ani strony atakującej.

Iran usiłuje zapewnić sobie pełną kontrolę nad Ormuzem, w którym przed wojną obowiązywała swoboda żeglugi. Domaga się opłat i uzgadniania przejścia z Teheranem. Atakuje statki, które usiłują uniknąć tej kontroli.

Ruch w cieśnienie Bab el-Mandab

Ruch w drugiej newralgicznej cieśninie regionu, Bab el-Mandab, prowadzącej z Morza Czerwonego do Zatoki Adeńskiej był intensywniejszy. Z danych wynika, że szlak ten przebyły 23 jednostki. W ciągu ostatnich 10 dni przez Bab el-Mandab przepływało średnio 26 statków dziennie.

Ormuz został zablokowany przez Iran w pierwszych dniach marca. Bab el-Mandab zagrażają proirańscy rebelianci Huti, którzy w błyskawicznej ofensywie opanowali w ubiegłym tygodniu jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego. Wcześniej Huti zapowiedzieli, że będą blokować statki należące do Arabii Saudyjskiej - kluczowego producenta i eksportera ropy w regionie