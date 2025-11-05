Logo TVN24
Ze świata

Minister ostrzega przed "masowym chaosem" w podróżowaniu

Wylot do Egiptu opóźniony (zdjęcie ilustracyjne)
Chłopiec z rodzicami przyjechał na lotnisko przeprosić pilotów
Źródło: TVN24
Minister transportu USA Sean Duffy zapowiedział we wtorek, że może zostać zmuszony do zamknięcia części krajowej przestrzeni powietrznej dla ruchu lotniczego, jeśli zawieszenie działalności rządu federalnego przedłuży się o kolejny tydzień. Ostrzegał przed "masowym chaosem" w podróżach i wywołał wyprzedaż akcji linii lotniczych.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Duffy stwierdził, że ze względu na trwający od miesiąca paraliż budżetowy wieżom kontroli lotu na lotniskach brakuje 2-3 tys. kontrolerów.

Odwołane loty, "masowy chaos"

- Za tydzień, demokraci, zobaczycie masowy chaos. Zobaczycie masowe opóźnienia lotów. Będziecie świadkami masowych odwołań lotów, a być może zamkniemy pewne części przestrzeni powietrznej, ponieważ po prostu nie będziemy w stanie nią zarządzać, bo nie mamy kontrolerów ruchu lotniczego - mówił Duffy.

Po tych komentarzach akcje Southwest, Delta, United i American Airlines spadły od 3 do 5 proc.

W wyniku shutdownu 13 tysięcy kontrolerów lotu i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa na lotniskach pracuje bez zapłaty, co już doprowadziło do znaczących opóźnień na lotniskach. Jeśli impas potrwa do piątku, pracownicy ci nie otrzymają już drugiej należnej wypłaty.

We wtorek ze względu na brak odpowiedniej liczby kontrolerów doszło do opóźnień lotów na lotnisku w Phoenix. Tymczasowo uziemiono też loty na lotniskach w Nowym Jorku z powodu wiatru oraz w Waszyngtonie z powodu fałszywego alarmu bombowego na pokładzie jednego z samolotów.

Duffy twierdził, że jeszcze przed shutdownem amerykańskie lotniska zmagały się z problemami kadrowymi, a obecny impas tylko zniechęci potencjalnych kandydatów do pracy w wieżach kontroli.

1,5 miliona osób bez pensji, 750 tysięcy na przymusowych urlopach

1,5 miliona osób bez pensji, 750 tysięcy na przymusowych urlopach

Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty

Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty

Turystyka

Na problem we wtorek uwagę zwracała też rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Jak stwierdziła, od początku shutdownu zanotowano czterokrotnie większą liczbę opóźnień na lotniskach z powodów kadrowych, a w niektórych portach, jak np. w Houston, czas potrzebny do przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa wynosił ponad 3 godziny. Do zakończenia paraliżu wezwały największe związki zawodowe pilotów, pracowników lotnisk oraz linie lotnicze.

Środa jest 36. dniem bez uchwalonego budżetu. To rekord jeśli chodzi o długotrwałość takiego stanu. W ostatnich dniach rozpoczęły się jednak rozmowy mogące doprowadzić do kompromisu i uchwalenia tymczasowego budżetu.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

