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Ze świata

Proces Mety w tym tygodniu. USA domagają się zmian i bilionowego odszkodowania

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Facebook Meta
Placówka Meta Hacker Way
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
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We wtorek ruszy proces, który może zmienić Facebooka i Instagrama. Trzydzieści amerykańskich stanów domaga się od koncernu Meta nawet biliona dolarów odszkodowania.

Proces przed ławą przysięgłych wynika z pozwu złożonego w 2023 roku przez 30 amerykańskich stanów, w tym Kalifornię i Nowy Jork. Zarzucają one Mecie liczne naruszenia federalnych i stanowych przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci.

Powodowie domagają się od koncernu nawet ponad biliona dolarów odszkodowania oraz gruntownych zmian w działaniu Facebooka i Instagrama. Wśród żądań znalazły się usunięcie liczników polubień i mechanizmu nieskończonego przewijania treści.

Stany chcą również, aby Meta:

  • wprowadziła weryfikację rodzicielską użytkowników nastoletnich,
  • zmieniła algorytmy rekomendacji określanych jako manipulujące dopaminą,
  • wyłączyła automatyczne odtwarzanie filmów,
  • zakazała tworzenia wielu kont.

Oczekują także rezygnacji z treści znikających po określonym czasie, takich jak Instagram Stories.

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Meta odpiera zarzuty

Zdaniem przedstawicieli administracji stanowych wymienione funkcje mają zatrzymywać użytkowników, w tym dzieci i nastolatków, na platformach możliwie często i długo. Koncern miał również utrudniać młodym osobom ograniczanie korzystania z aplikacji wykorzystując częste powiadomienia.

W pozwie stwierdzono, że Meta, kierując swoje platformy do dzieci, zdecydowała się wykorzystywać młodych ludzi, aby ich od siebie uzależnić, powiększać bazę użytkowników i rozwijać działalność. Wartość giełdowa spółki wynosi obecnie około 1,5 biliona dolarów.

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Meta konsekwentnie odrzuca oskarżenia.

- Zdecydowanie nie zgadzamy się z tymi zarzutami i jesteśmy przekonani, że dowody wykażą nasze wieloletnie zaangażowanie we wspieranie młodych ludzi - przekazała rzeczniczka spółki.

Sprawę rozpatruje Yvonne Gonzalez Rogers, główna sędzia federalna w Kalifornii. Wcześniej prowadziła między innymi głośny proces Elona Muska przeciwko Samowi Altmanowi.

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Meta uznana za "uciążliwość publiczną"

Nowy proces rozpoczyna się po niedawnej porażce Mety w Nowym Meksyku. Tamtejszy sąd nałożył na spółkę łącznie 942 mln dolarów kary i nakazał wprowadzenie zmian podobnych do tych, których domaga się obecnie 30 stanów.

Sędzia Bryan Biedscheid polecił między innymi usunięcie liczników polubień na kontach użytkowników poniżej 18. roku życia, uniemożliwienie nastolatkom wysyłania i odbierania nagich zdjęć oraz ograniczenie powiadomień do określonych godzin.

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Uznał także Metę za "uciążliwość publiczną", porównując działalność firmy do fabryki zanieczyszczającej powietrze i wywołującej szkodliwe skutki dla całej populacji. Koncern zapowiedział odwołanie od tego wyroku.

Orzeczenie dotyczy wyłącznie Nowego Meksyku. Jeżeli jednak Meta przegra proces wytoczony przez 30 stanów, zmiany prawdopodobnie trzeba będzie wprowadzić w całych Stanach Zjednoczonych. Stany uczestniczące w postępowaniu reprezentują niemal dwie trzecie ludności kraju.

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Polubienia a zdrowie psychiczne młodych ludzi

Jednym z głównych punktów sporu są liczniki polubień, które od lat pozostają podstawowym sposobem reagowania na treści w mediach społecznościowych. Coraz częściej wskazuje się jednak, że mogą one wzmacniać negatywne emocje, szczególnie wśród młodych użytkowników.

Kaley, która wcześniej wygrała proces przeciwko Mecie, zeznała, że jako dziewięciolatka utworzyła dziesiątki kont na YouTubie i Instagramie. Używała ich do polubienia własnych publikacji, licząc na większe zainteresowanie innych użytkowników oraz poczucie akceptacji i własnej wartości. Wspominała, że czuła się wówczas przygnębiona, a w wieku 10 lat zdiagnozowano u niej depresję.

Badania z ostatnich lat wskazują, że wskaźniki zaangażowania, takie jak liczba polubień, mogą wywoływać u nastolatków poczucie odrzucenia i nasilać objawy depresyjne. Prawnicy reprezentujący stany powołali się również na wewnętrzne analizy Mety. Wynikało z nich, że liczniki polubień sprzyjają porównywaniu się z innymi.

Według badań koncernu takie porównania na Instagramie wiązały się ze "zwiększonym poczuciem samotności, gorszym postrzeganiem własnego ciała oraz negatywnym nastrojem lub afektem".

Sędzia Biedscheid ocenił, że sposób działania platform Mety od ponad dekady przyczyniał się do narastającego "kryzysu zdrowia psychicznego młodzieży" w Nowym Meksyku i innych częściach kraju. Prawnicy reprezentujący kolejnych 30 stanów będą teraz próbowali przekonać sędzię Gonzalez Rogers do podobnej oceny.

Źródło: BBC
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Tagi:
MetaTechnologiaMark ZuckerbergFacebookInstagramUSA
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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