Media: Biały Dom zmienia nastawienie wobec używki. Decyzja już wkrótce

Biały Dom szykuje się do znacznego zniesienia federalnych ograniczeń dotyczących marihuany. Jak dowiedziała się CNBC od źródeł, Donald Trump podpisze rozporządzenie w tej sprawie już w poniedziałek. Dzięki temu firmy zajmujące się konopiami mogłyby podlegać przepisom podatkowym oraz zyskiwać inwestorów.
Zmiany klasyfikacji marihuany
W czwartek "Washington Post" poinformował, że Trump ma zamiar wydać rozporządzenie, w ramach którego agencje federalne będą zobligowane do przeklasyfikowania marihuany z narkotyku klasy I do łagodniej uregulowanej klasy III. Portal Axios podał z kolei, że zmiana wejdzie w życie od początku przyszłego roku. Marihuana znajduje się obecnie w tej samej kategorii co heroina.
Akcje w górę
W związku z doniesieniami akcje firm związanych z konopiami indyjskimi podrożały. W przypadku Tilray Brands i Canopy Growth, notowania wzrosły odpowiednio o 44 proc. i 52 proc. Wzrost zaliczył też operator szklarni konopi Innovative Industrial Properties o prawie 9 proc. i fundusz Amplify Seymour Cannabis ETF o ponad 54 proc.
Autorka/Autor: skib/ams
Źródło: CNBC
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock