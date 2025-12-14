Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Media: Biały Dom zmienia nastawienie wobec używki. Decyzja już wkrótce

Wysłannik Trumpa u Łukaszenki. Doniesienia o tym, że "USA znoszą sankcje na białoruski potas"
Prezydent USA Donald Trump podpisze w poniedziałek rozporządzenie o zmianie klasyfikacji marihuany. Konopie indyjskie mają przestać być narkotykiem najwyższej, najbardziej restrykcyjnie uregulowanej, klasy I - doniosła stacja CNBC.

Biały Dom szykuje się do znacznego zniesienia federalnych ograniczeń dotyczących marihuany. Jak dowiedziała się CNBC od źródeł, Donald Trump podpisze rozporządzenie w tej sprawie już w poniedziałek. Dzięki temu firmy zajmujące się konopiami mogłyby podlegać przepisom podatkowym oraz zyskiwać inwestorów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
Takie korzyści będzie miała Białoruś z umowy
Donald Trump
Konwój pod ostrzałem, zginęli Amerykanie. Trump grozi "poważnym odwetem"
Policjanci zabezpieczyli krzewy
Za tę uprawę może trafić do więzienia na trzy lata
Zmiany klasyfikacji marihuany

W czwartek "Washington Post" poinformował, że Trump ma zamiar wydać rozporządzenie, w ramach którego agencje federalne będą zobligowane do przeklasyfikowania marihuany z narkotyku klasy I do łagodniej uregulowanej klasy III. Portal Axios podał z kolei, że zmiana wejdzie w życie od początku przyszłego roku. Marihuana znajduje się obecnie w tej samej kategorii co heroina.

Akcje w górę

W związku z doniesieniami akcje firm związanych z konopiami indyjskimi podrożały. W przypadku Tilray Brands i Canopy Growth, notowania wzrosły odpowiednio o 44 proc. i 52 proc. Wzrost zaliczył też operator szklarni konopi Innovative Industrial Properties o prawie 9 proc. i fundusz Amplify Seymour Cannabis ETF o ponad 54 proc.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USADonald TrumpNarkotyki
