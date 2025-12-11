Logo TVN24
Ze świata

Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"

shutterstock_398163211
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
McDonald’s wycofał w Holandii stworzoną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji świąteczną reklamę po tym, jak spot spotkał się z falą krytyki w internecie - poinformował brytyjski Guardian. To kolejne kontrowersje wokół materiałów promocyjnych wygenerowanych z użyciem narzędzi AI.

Reklama zatytułowana "The most terrible time of the year" ("Najstraszniejszy czas w roku") przedstawiała sceny świątecznego chaosu. Świętego Mikołaja stojącego w korku czy rowerzystę obładowanego prezentami, który ślizga się na śniegu.

Przekaz był jasny: schronić się w restauracji McDonald’s aż do stycznia i w niej przeczekać okres świąteczny.

"Miała pokazywać stresujące momenty"

Stworzony z użyciem narzędzi AI spot - wyprodukowany na zlecenie holenderskiego oddziału McDonald's - wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. "Ta reklama w pojedynkę zniszczyła mój świąteczny nastrój" - napisał jeden z internautów, cytowany przez "The Guardian". "Dobrze, że pozbyli się tego AI-slopu (AI-pomyje - ang.)" – skomentował inny, gdy McDonald’s reklamę świąteczną wycofał.

W oświadczeniu firma zaznaczyła, że "miała ona pokazywać stresujące momenty towarzyszące świętom w Holandii".

"Jednak – na podstawie komentarzy w sieci i doniesień międzynarodowych mediów – zauważamy, że dla wielu jest to 'the most wonderful time of the year' ('Najcudowniejszy czas w roku', fragment oryginalnych słów piosenki, której przerobiona wersja została wykorzystana w spocie)" - napisano.

shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
"Może uderzyć w każdą gałąź gospodarki i w gospodarstwa domowe"
Łukasz Figielski
shutterstock_2686810713
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"
Łukasz Figielski

Firma odpowiedzialna za produkcję komentuje

Melanie Bridge, szefowa Sweetshop Films – firmy odpowiedzialnej za produkcję reklamy – broniła wykorzystania AI. "To nigdy nie jest o zastępowaniu rzemiosła, lecz o poszerzeniu zestawu narzędzi. Wizja, gust, przywództwo… to zawsze pozostanie ludzkie" - napisała we wpisie na LinkedInie.

"A to coś, co nie wszyscy widzą: liczba godzin poświęconych na ten projekt znacznie przekroczyła tradycyjne zdjęcia. Dziesięć osób, pięć tygodni, pełny etat" - dodała Bridge.

Emlyn Davies z niezależnego studia produkcyjnego Bomper Studio odpowiedziała na jej wpis: "A co z ludźmi, którzy normalnie pojawiliby się w reklamie - aktorami, chórem? Dziesięć osób przy takim projekcie to niewielki zespół w porównaniu z tradycyjną produkcją".

Kontrowersje w sprawie reklamy Coca-Coli

Coca-Cola niedawno również opublikowała swoją świąteczną reklamę wygenerowaną z użyciem narzędzi AI - przypomina brytyjski dziennik. Jak zwraca uwagę Guardian, firma zdecydowała się na ten krok mimo zdecydowanej krytyki, z jaką spotkał się zeszłoroczny spot - również stworzony z pomocą sztucznej inteligencji.

Najnowszy materiał niemal w całości wykorzystuje ujęcia wygenerowanych przy pomocy AI, uroczych zwierząt w zimowej scenerii.

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Toni Genes/Shutterstock

Emisja reklamAISztuczna inteligencja
