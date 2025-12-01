Szefowa KE: szykujemy sankcje na Białoruś

Paraliż lotniska w Wilnie Źródło: TVN24

Przewodnicząca KE przekazała plan dotyczący sankcji na Białoruś po rozmowie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

"Sytuacja na granicy z Białorusią pogarsza się ze względu na coraz częstsze przypadki wtargnięcia przemytniczych balonów do przestrzeni powietrznej Litwy - napisała na platformie X von der Leyen.

Jak dodała, "tego rodzaju hybrydowy atak reżimu (Alaksandra - red.) Łukaszenki jest całkowicie niedopuszczalny"

"Przygotowujemy dalsze środki"

Jak podkreśliła przewodnicząca KE, Litwa może liczyć na pełną solidarność KE. "Przygotowujemy dalsze środki w ramach naszego systemu sankcji.

I just spoke with President @GitanasNauseda.



The situation at the border with Belarus is worsening, with the growing incursions of smuggling balloons into Lithuania’s airspace.



Such hybrid attack by the Lukashenka regime is completely unacceptable.



Lithuania continues to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 1, 2025 Rozwiń

W ciągu ostatniego tygodnia wileńskie lotnisko z powodu balonów przemytniczych było zamykane trzykrotnie.

Ostatnie zamknięcie trwało najdłużej, prawie 11 godzin. Port ponownie otwarto w poniedziałek. Zamknięcie dotknęło ponad 7,4 tys. pasażerów i 50 lotów.

