Szefowa KE: szykujemy sankcje na Białoruś

Przewodnicząca KE przekazała plan dotyczący sankcji na Białoruś po rozmowie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.
"Sytuacja na granicy z Białorusią pogarsza się ze względu na coraz częstsze przypadki wtargnięcia przemytniczych balonów do przestrzeni powietrznej Litwy - napisała na platformie X von der Leyen.
Jak dodała, "tego rodzaju hybrydowy atak reżimu (Alaksandra - red.) Łukaszenki jest całkowicie niedopuszczalny"
"Przygotowujemy dalsze środki"
Jak podkreśliła przewodnicząca KE, Litwa może liczyć na pełną solidarność KE. "Przygotowujemy dalsze środki w ramach naszego systemu sankcji.
W ciągu ostatniego tygodnia wileńskie lotnisko z powodu balonów przemytniczych było zamykane trzykrotnie.
Ostatnie zamknięcie trwało najdłużej, prawie 11 godzin. Port ponownie otwarto w poniedziałek. Zamknięcie dotknęło ponad 7,4 tys. pasażerów i 50 lotów.
Autorka/Autor: Pkarp/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET