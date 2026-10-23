Koniec zmiany czasu? Stanowisko Brukseli

Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób. Widać po niej większą liczbę zawałów serca Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W nocy z soboty (24 października) na niedzielę (25 października) nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to cofnięcie wskazówek z godz. 3 na godz. 2.

Bruksela o końcu zmiany czasu

Co pół roku w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy i z powrotem na letni w UE powraca pytanie o całkowite odejście od zmiany czasu. W 2018 r. Komisja Europejska wyszła z taką propozycją i niezmiennie - jak zadeklarowała w piątek rzeczniczka KE - ją popiera.

- Nasze stanowisko pozostaje niezmienne od 2018 roku, kiedy przedstawiliśmy współustawodawcom wniosek w tej sprawie. To państwa członkowskie są w najlepszej sytuacji, by podjąć decyzję dotyczącą czasu. Od tamtej pory, a minęło już osiem lat, projekt ten utknął w Radzie UE. Państwa członkowskie nie osiągnęły jeszcze porozumienia, ale jesteśmy gotowi konstruktywnie z nimi współpracować, by to się udało - powiedziała Itkonen.

Obawy przed "czasową mozaiką"

W swoim projekcie sprzed ośmiu lat KE pozostawiła do decyzji państw członkowskich to, czy pozostaną przy czasie letnim, czy zimowym. Wzbudziło to obawy wśród stolic, że państwom nie uda się skoordynować zmian i w UE powstanie "czasowa mozaika". Są bowiem państwa, które wolałyby pozostać przy czasie zimowym, a są takie, gdzie lepiej funkcjonowałby czas letni.

W związku z tym KE zapowiedziała przedstawienie analizy, która mogłaby wesprzeć proces decyzyjny państw członkowskich. - Nie potrafię jeszcze podać daty, kiedy będziemy mogli przedstawić jej wyniki, ale badanie to obejmie różne aspekty związane ze zmianą czasu - powiedziała rzeczniczka.

Itkonen przypomniała, że kwestia przestawiania wskazówek w Europie pojawiła się już podczas pierwszej wojny światowej. - Później rozwiązanie to na pewien czas zarzucono, ale w obliczu obecnego kryzysu energetycznego warto przypomnieć, że to właśnie Francja, dokładnie 50 lat temu, przywróciła czas letni w ramach reakcji na kryzys naftowy, aby zaoszczędzić energię - podkreśliła przedstawicielka KE.

Polska prezydencja przywróciła temat

Do przywrócenia tej sprawy na unijne forum przyczyniła się polska prezydencja w 2025 r. Polscy dyplomaci sondowali, czy państwa w ogóle chcą zniesienia zmiany czasu. Wiele stolic zadeklarowało gotowość do dalszych rozmów, ale domagało się także przedstawienia danych na temat potencjalnego wpływu zniesienia zmiany czasu na unijne gospodarki.

Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2018 r. przez KE wykazały, że ogółem 84 proc. Europejczyków chce zniesienia zmiany czasu. Rok później podobne badania przeprowadził w Polsce CBOS - wówczas 74 proc. Polaków zadeklarowało, że chciałoby pozostać przy czasie letnim.