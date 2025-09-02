Rosjanie wjadą bez wizy. "Zapraszamy więcej przyjaciół"

Obowiązek wizowy dla obywateli Rosji zostanie tymczasowo zniesiony - ogłosił we wtorek Guo Jiakun, rzecznik chińskiego resortu spraw zagranicznych. Decyzja Pekinu jest wyrazem wdzięczności za wysoki poziom stosunków chińsko-rosyjskich.

Rosja dołączyła tym samym do 47 innych państw (w tym Polski), objętych przez Pekin jednostronnym zwolnieniem, zezwalającym na 30-dniowy pobyt w Chinach w celach turystycznych, biznesowych, odwiedzania rodziny i przyjaciół lub tranzytu.

- Stosunki chińsko-rosyjskie (są rozwijane) na wysokim poziomie operacyjnym, pod strategicznym kierownictwem przywódców obu krajów. Chiny przywiązują dużą wagę do ułatwienia wymiany międzyludzkiej, wspierają wzmacnianie kontaktów między narodami i wnoszą pozytywny wkład w promowanie chińsko-rosyjskiego wszechstronnego partnerstwa strategicznej współpracy w nowej erze - oświadczył Guo.

Rosjanie objęci ruchem bezwizowym

- Zapraszamy więcej rosyjskich przyjaciół do częstszego odwiedzania Chin - powiedział rzecznik, dodając, że zwolnienie wizowe będzie obowiązywało od 15 września br. do 14 września 2026 r.

Decyzja o ruchu bezwizowym została ujawniona podczas pobytu rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w Chinach. Putin wziął udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tiancinie, a w środę pojawi się w Pekinie obok przywódców ChRL i Korei Płn., Xi Jinpinga i Kim Dzong Una, podczas defilady wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: PAP