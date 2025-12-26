Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Chiny reagują na działania USA. Będą nowe sankcje

Szanghaj, port, Chiny
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Chiny nałożyły sankcje na 20 amerykańskich firm zbrojeniowych oraz 10 obywateli USA w odpowiedzi na sprzedaż broni Tajwanowi - poinformował w piątek chiński resort spraw zagranicznych. Pekin podkreśla, że kwestia wyspy pozostaje jedną z kluczowych, "czerwonych linii" w relacjach z Waszyngtonem.

"Kwestia Tajwanu jest sednem interesów Chin i pierwszą czerwoną linią, której nie można przekroczyć w stosunkach chińsko-amerykańskich" - przekazało w oświadczeniu ministerstwo w Pekinie. "Wszelkie prowokacyjne działania, które naruszają granicę w kwestii Tajwanu, spotkają się z ostrą reakcją Chin" - dodano.

Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Dowiedz się więcej:

Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie

TVN24

Pekin: "niebezpieczne" wysiłki USA

Resort wezwał też USA do zaprzestania "niebezpiecznych" wysiłków na rzecz zbrojenia wyspy.

Retorsje obejmują zamrożenie chińskich aktywów firm i osób z listy sankcyjnej oraz zakaz prowadzenia interesów z partnerami w Chinach. Ponadto osoby te nie będą mogły wjechać do ChRL.

Jak podał Reuters, wśród objętych sankcjami firm amerykańskich są: Northrop Grumman Systems Corporation i L3Harris Maritime Services, a także oddział Boeinga w St. Louis.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Chiński odwet. "Bezpośrednio odczują polscy producenci"

Największy w historii pakiet uzbrojenia

Władze w Pekinie ogłosiły sankcje kilka dni po ogłoszeniu przez USA sprzedaży Tajwanowi broni o wartości 11,1 mld dolarów. To największy w historii USA pakiet uzbrojenia przeznaczony dla wyspy.

Chiny postrzegają demokratycznie rządzony Tajwan jako część swojego terytorium, co Tajpej odrzuca i nie wykluczają użycia siły w celu jej przejęcia.

"Stany Zjednoczone są prawnie zobowiązane do zapewnienia Tajwanowi środków do obrony, choć sprzedaż broni jest stałym źródłem napięć z Chinami" - przypomniał Reuters.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Udostępnij:
TAGI:
ChinyUSASankcje
Zobacz także:
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
Rynki
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
Z kraju
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Z kraju
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tech
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Z kraju
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
Turystyka
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
Z kraju
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: co ty Jarku wiesz o tankowaniu
Z kraju
Paczki, przesyłki kurierskie
Fiskus zabrał się za przesyłki. Nieprawidłowości w co piątej
Handel
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Chiny uderzają w Europę. Jest komunikat polskiego resortu
Handel
23 1930 fpf cl-0016
Domański podał, ile wydał na święta
Pieniądze
Waldemar Żurek
Zmiany dotyczące ksiąg wieczystych. Żurek: ważne dla obywateli
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica