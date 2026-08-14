Banknoty z Marią Skłodowską-Curie. Można głosować

Jak będą wyglądały banknoty euro? Proponowane projekty Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ecb.europa.eu

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Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny (EBC) podejmie pod koniec roku, kierując się wynikiem prowadzonych teraz konsultacji społecznych.

W głosowaniu respondenci oceniają 10 projektów banknotów. Na pięciu znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych - motywy kulturalne.

Banknoty z wizerunkiem Skłodowskiej-Curie

Nominały banknotów:

5 euro: grecka śpiewaczka Maria Callas konkuruje o miejsce na banknocie 5 euro z ptakiem o nazwie pełzacz;

10 euro: niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven "walczy" o miejsce na banknocie z zimorodkiem;

20 euro: może pojawić wizerunek Skłodowskiej-Curie lub ptaki żołny;

50 euro: znajdzie się albo hiszpański pisarz Miguel de Cervantes, albo bocian.

100 euro: może być albo włoski artysta Leonardo da Vinci albo szablodziób;

200 euro: austriacka pisarka, pacyfistka i noblistka Bertha von Suttner albo głuptak.

Otwarte dla wszystkich konsultacje publiczne na temat nowego wyglądu banknotów euro potrwają do 21 września pod tym linkiem.

Projekty banknotów z Marią Skłodowska-Curie, które znalazły się w finałowej dziesiątce Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu

Jak zapisane zostanie nazwisko polskiej noblistki?

Biuro prasowe EBC odpowiedziało, że bank używa obecnie formy "Maria Curie Skłodowska". Jak podało, na taką formę zdecydowano się "po konsultacjach z różnymi źródłami, w tym z potomkami" noblistki.

"Jeśli wybrany zostanie projekt z tematu 'kultura europejska', decyzja o tym, czy i w jakiej formie nazwiska przedstawionych osobistości pojawią się na banknotach, zostanie podjęta w późniejszym terminie" - poinformował EBC.

Propozycja umieszczenia słynnej Polki na banknocie wywołała nieporozumienie, gdy EBC w komunikacie z zeszłego roku napisał: "Marie Curie (z domu Skłodowska)". Zredukowana wersja nazwiska zwróciła uwagę polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wezwało EBC do uwzględnienia polskiego zapisu imienia i nazwiska noblistki.

Nowe banknoty euro

Ostateczna decyzja o tym, co znajdzie się na banknotach euro w nowej odsłonie, ma zapaść pod koniec roku, a podejmie ją Rada Prezesów, czyli zarząd EBC wraz z prezesami banków centralnych państw strefy euro.

Do końca roku nie tylko zapadnie decyzja o tym, czy na nowych banknotach pojawią się ptaki czy postacie europejskiej kultury, ale także wybrany zostanie ich projekt graficzny.

Propozycje wyłoniono w otwartym naborze prowadzonym w zeszłym roku przez EBC. Zgłosiło się do niego 1241 chętnych ze wszystkich 27 państw UE. Największym zainteresowaniem konkurs cieszył się we Włoszech - z tego kraju zgłosiło się 340 osób. Kolejne były Francja (214) i Niemcy (174). W naborze wzięło udział także ośmiu Polaków, ale żaden nie przeszedł dalej.

Do drugiej fazy naboru zaklasyfikowało się 25 artystów z 11 państw UE. O przygotowanie projektów graficznych w ramach drugiego etapu konkursu poproszono siedmioro Niemców.

Kiedy nowe banknoty euro trafią do obiegu

Rada Prezesów EBC zdecyduje także, kiedy banknoty z nowym motywem trafią do obiegu. Po wybraniu projektu graficznego podejmie decyzję o terminie produkcji i emisji nowych banknotów. Według EBC zanim pierwsze banknoty trafią do obiegu, minie kilka lat.

Od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r. na banknotach drukowany jest ten sam architektoniczny motyw - przedstawione są na nich bramy, okna i mosty w stylach architektonicznych z siedmiu europejskich epok. Na będącym teraz w obiegu nominale 20 euro widnieje okno w stylu gotyckim.