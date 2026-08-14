Banknoty z Marią Skłodowską-Curie. Można głosować
Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny (EBC) podejmie pod koniec roku, kierując się wynikiem prowadzonych teraz konsultacji społecznych.
W głosowaniu respondenci oceniają 10 projektów banknotów. Na pięciu znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych - motywy kulturalne.
Banknoty z wizerunkiem Skłodowskiej-Curie
Nominały banknotów:
- 5 euro: grecka śpiewaczka Maria Callas konkuruje o miejsce na banknocie 5 euro z ptakiem o nazwie pełzacz;
- 10 euro: niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven "walczy" o miejsce na banknocie z zimorodkiem;
- 20 euro: może pojawić wizerunek Skłodowskiej-Curie lub ptaki żołny;
- 50 euro: znajdzie się albo hiszpański pisarz Miguel de Cervantes, albo bocian.
- 100 euro: może być albo włoski artysta Leonardo da Vinci albo szablodziób;
- 200 euro: austriacka pisarka, pacyfistka i noblistka Bertha von Suttner albo głuptak.
Otwarte dla wszystkich konsultacje publiczne na temat nowego wyglądu banknotów euro potrwają do 21 września pod tym linkiem.
Jak zapisane zostanie nazwisko polskiej noblistki?
Biuro prasowe EBC odpowiedziało, że bank używa obecnie formy "Maria Curie Skłodowska". Jak podało, na taką formę zdecydowano się "po konsultacjach z różnymi źródłami, w tym z potomkami" noblistki.
"Jeśli wybrany zostanie projekt z tematu 'kultura europejska', decyzja o tym, czy i w jakiej formie nazwiska przedstawionych osobistości pojawią się na banknotach, zostanie podjęta w późniejszym terminie" - poinformował EBC.
Propozycja umieszczenia słynnej Polki na banknocie wywołała nieporozumienie, gdy EBC w komunikacie z zeszłego roku napisał: "Marie Curie (z domu Skłodowska)". Zredukowana wersja nazwiska zwróciła uwagę polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wezwało EBC do uwzględnienia polskiego zapisu imienia i nazwiska noblistki.
Nowe banknoty euro
Ostateczna decyzja o tym, co znajdzie się na banknotach euro w nowej odsłonie, ma zapaść pod koniec roku, a podejmie ją Rada Prezesów, czyli zarząd EBC wraz z prezesami banków centralnych państw strefy euro.
Do końca roku nie tylko zapadnie decyzja o tym, czy na nowych banknotach pojawią się ptaki czy postacie europejskiej kultury, ale także wybrany zostanie ich projekt graficzny.
Propozycje wyłoniono w otwartym naborze prowadzonym w zeszłym roku przez EBC. Zgłosiło się do niego 1241 chętnych ze wszystkich 27 państw UE. Największym zainteresowaniem konkurs cieszył się we Włoszech - z tego kraju zgłosiło się 340 osób. Kolejne były Francja (214) i Niemcy (174). W naborze wzięło udział także ośmiu Polaków, ale żaden nie przeszedł dalej.
Do drugiej fazy naboru zaklasyfikowało się 25 artystów z 11 państw UE. O przygotowanie projektów graficznych w ramach drugiego etapu konkursu poproszono siedmioro Niemców.
Kiedy nowe banknoty euro trafią do obiegu
Rada Prezesów EBC zdecyduje także, kiedy banknoty z nowym motywem trafią do obiegu. Po wybraniu projektu graficznego podejmie decyzję o terminie produkcji i emisji nowych banknotów. Według EBC zanim pierwsze banknoty trafią do obiegu, minie kilka lat.
Od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r. na banknotach drukowany jest ten sam architektoniczny motyw - przedstawione są na nich bramy, okna i mosty w stylach architektonicznych z siedmiu europejskich epok. Na będącym teraz w obiegu nominale 20 euro widnieje okno w stylu gotyckim.