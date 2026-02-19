Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę

Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Protest związkowców w obronie JSW
Źródło: TVN24
Argentyna zmaga się w czwartek z ogólnokrajowym strajkiem oraz falą protestów. Blokada transportu publicznego, zamknięte instytucje finansowe i setki odwołanych lotów to efekt sprzeciwu wobec proponowanej reformy prawa pracy.

W Argentynie trwa w czwartek całodobowy strajk generalny i odbywają się protesty przeciwko reformie prawa pracy, którą ma się tego dnia zająć niższa izba Kongresu. Nie kursują pociągi, metro i większość autobusów, zamkniętych jest wiele sklepów i banków, odwołano setki lotów.

Wezwanie do "całkowitego odrzucenia" projektu

To już czwarty strajk generalny zorganizowany przez największą centralę związkową CGT przeciwko polityce libertariańskiego prezydenta Javiera Mileia, odkąd w 2023 roku objął on władzę. Tym razem do akcji strajkowej przyłączyło się najwięcej pracowników - podał dziennik "La Nacion".

CGT wezwała do protestów i "całkowitego odrzucenia" rządowej reformy liberalizującej przepisy prawa pracy. Zdaniem centrali związkowej reforma ta osłabi ochronę pracowników oraz pogłębi ubóstwo i bezrobocie.

24-godzinny strajk rozpoczął się o północy ze środy na czwartek czasu miejscowego. Oprócz CGT przystąpiło do niego 13 związków zawodowych, w tym pracowników transportu, administracji, sektora turystycznego i bankowego oraz ochrony zdrowia, a także kolejarzy i pilotów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

Michał Istel
Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju. Trump: nigdy nie było niczego nawet zbliżonego

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju. Trump: nigdy nie było niczego nawet zbliżonego

TVN24

Linie lotnicze Aerolineas Argentinas poinformowały o odwołaniu 255 lotów, którymi miało lecieć ok. 31 tys. pasażerów.

Zapowiedziano 130 manifestacji i blokad ruchu w różnych częściach kraju. W aglomeracji Buenos Aires demonstranci zablokowali dwie ważne trasy dojazdowe, ale ruch przywrócono po interwencji sił porządkowych. Na krótko wstrzymany został też ruch na autostradzie panamerykańskiej.

Reformy prezydenta Milei

Projekt zmian prawa pracy jest kluczowym elementem szerokich reform gospodarczych lansowanych przez Mileia, który dąży do rozmontowania państwa opiekuńczego i przebudowy kraju w oparciu o model liberalny.

Ustawa, przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Senat, przewiduje m.in. liberalizację przepisów dotyczących długości dnia pracy i urlopów. Osłabiona ma być rola związków zawodowych w negocjowaniu wynagrodzeń. Przewidziano też ograniczenie prawa do strajku poprzez narzucenie w wielu branżach minimalnego poziomu usług w czasie akcji protestacyjnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Udostępnij:
Tagi:
ArgentynaprawoprotestStrajk
Zobacz także:
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
Najnowsze
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
Rynki
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
Moto
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
Tech
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
Z kraju
Lody
Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów
Handel
Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
"Wybraliśmy Polskę". Druga taka fabryka w Europie
Moto
Rosja Kreml Plac Czerwony
Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane
Tech
shutterstock_2604581091
Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową
Moto
Senat
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Z kraju
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Od dziś obowiązuje nowy limit w bankomatach
Z kraju
Donald Tusk w Zielonce
Tusk: to nie jest tylko gra słów
Z kraju
Pekin, Chiny
Fala przybiera na sile. Prześwietlają "półnagich" urzędników
Ze świata
Donald Trump
"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie
Rynki
fabryka hala praca S shutterstock_1064126297
"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki
Z kraju
shutterstock_2579679015
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Tąpnięcie"
Z kraju
Kevin Hassett pap_20251216_1KV
Nie dostał nominacji, teraz uderza. "Ten artykuł jest żenujący"
Ze świata
Władimir Putin
"Polowania na amerykańskie biznesy" w Ukrainie. "Byłem zszokowany"
Ze świata
Płock rafineria PKN Orlen
Zyski państwowego giganta wzrosły. "Za nami doskonały rok"
Z kraju
Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Niemcy pomogą Polsce. "To było nam bardzo potrzebne"
Z kraju
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
"Stanowczo się nie zgadzam". Zuckerberg odpowiada na zarzuty
Tech
Jan Niedziałek
Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem
Z kraju
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2324952347
"Apokalipsa" w branży IT? "Dla amatora to jazda bez hamulców"
Łukasz Figielski
Airbus A321-271NX Wizzair
Tania linia lotnicza uruchamia dwa nowe połączenia z Polski
Turystyka
pap_20251009_0UD
Weto, cenzura, hejt. "Polskie dzieci mają dziś niższy standard ochrony"
Maja Piotrowska
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry i Słowacja wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
Ze świata
Walmart w Pleasanton, Kalifornia
Nadchodzi rewolucja w przekąskach. To skutek popularności leków na odchudzanie
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica