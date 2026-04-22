Zondacrypto a skala strat. "Może to być dwa, trzy razy więcej"

Wielu klientów traktowało giełdę kryptowalut Zondacrypto jak bank i nie spodziewało się, że mogą stracić pieniądze - stwierdził w TVN24 dziennikarz portalu Subiektywnie o finansach Maciej Samcik. Jego zdaniem skala strat może być znacznie większa, niż pierwotnie zakładano.

Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, w rozmowie w programie "Tak jest" na antenie TVN24 mówił o sytuacji związanej z giełdą kryptowalut Zondacrypto.

Pytany o skalę strat, które według wstępnych szacunków wynosiły około 350 milionów złotych przyznał, że "może to być dwa, trzy razy więcej, niż to dzisiaj wiemy". Dodał, że sytuacja jest szczególnie przykra, bo - jak zauważył - wielu klientów traktowało giełdę kryptowalut jak bank i nie spodziewało się, że mogą stracić pieniądze.

Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało
Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało

Piotr Szostak

Wątpliwości wokół kapitału

Dziennikarz zwrócił uwagę, że rynek kryptowalut pozostaje w dużej mierze nieregulowany i obarczony znacznie większym ryzykiem niż tradycyjny sektor finansowy. - Jeśli jest się na rynku kryptowalut, to ryzyko, że się straci pieniądze, że ktoś je ukradnie, że one znikną, jest dużo większe niż w każdym innym przypadku - mówił.

Jednocześnie podkreślił, że trudno mieć pretensje do państwa o brak nadzoru, ponieważ kryptowaluty zostały stworzone jako "antypaństwowa klasa aktywów", a ich użytkownicy często właśnie unikają ingerencji organów państwowych.

Gdzie jest klucz? Przeanalizowaliśmy korespondencję
Gdzie jest klucz? Przeanalizowaliśmy korespondencję

Michał Fuja

Alternatywa, ale z ryzykiem

Samcik zaznaczył, że inwestowanie w kryptowaluty nie musi oznaczać chęci ukrywania czegokolwiek. - To po prostu alternatywna klasa aktywów, taka, w której trzyma się pieniądze, jeśli chce się, by transakcje były prywatne, jeśli nie ma się pełnego zaufania do oficjalnego pieniądza - wyjaśnił.

Dodał jednak, że inwestorzy powinni być świadomi ryzyka i zasad rynku. - Wszystko jest dla ludzi, nawet kryptowaluty - tylko po pierwsze, trzeba wiedzieć, z jaką to się zmiennością i ryzykiem wiąże. No i mieć świadomość, że w takich miejscach jak giełda kryptowalut nie wolno trzymać pieniędzy, bo giełda służy do zawierania transakcji - podkreślił.

Wabik na kibica. Co kryje się za tokenem?
Wabik na kibica. Co kryje się za tokenem?

Piotr Szostak, Łukasz Karusta

Afera Zondacrypto

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze. Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewniał wówczas, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca".

Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto.

W piątek Sejm po raz drugi nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów, która miała na celu umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego sprawowanie nadzoru nad tym rynkiem. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał w poniedziałek, że w resorcie trwają prace nad rozwiązaniami, które mogłyby doprowadzić do przyjęcia ustawy o rynku kryptoaktywów.

Źródło: TVN24, PAP

Zobacz także:
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy
Ze świata
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ceny paliwa szybują. Linie odwołują loty
Z kraju
Waldemar Żurek
"Nie zostawimy pokrzywdzonych samym sobie"
Z kraju
Podatki
Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT
Pieniądze
Badanie techniczne ma być fotografowane
Zmiany w badaniach technicznych. Bruksela ma zaostrzyć przepisy
Moto
Katarzyna Kieli na EEC
"Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów"
Z kraju
Nazywają siebie "etycznymi cyberwojownikami". Hakerzy z całego świata za darmo wspierają Ukrainę
Skradziono setki milionów w kryptowalucie. Trop prowadzi do Korei Północnej
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki jeszcze przed majówką
Moto
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Nowe problemy Zondacrypto. Pracownicy się boją
Z kraju
Renton Boeing 737 MAX - VDB Photos shutterstock_1467931589_1
Produkcja rośnie, straty maleją. Gigant zaskoczył analityków
Ze świata
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
Tech
Ursula von der Leyen
Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny
Ze świata
kalkulator podatki wydatki budzet shutterstock_1523326748
Rozliczenie PIT po terminie. Na co się przygotować?
Pieniądze
przedsiębiorca, biznes, zus, podatki, szef, praca
Piąty taki rok z rzędu. Coraz więcej bankructw
Dla firm
Minister energii Miłosz Motyka
Program "Ceny Paliwa Niżej" może zostać dłużej. Minister energii komentuje
Z kraju
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów euro dla Ukrainy. Zełenski reaguje
Ze świata
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
Z kraju
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
Tech
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
Ze świata
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
Z kraju
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
Turystyka
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
Tech
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
Ze świata
warszawa shutterstock_2589249035
Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce
Z kraju
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Turbulencje na rynku pracy. "Mogą nasilić napięcia"
Z kraju
Centrum Teheranu, Iran
Iran nie reaguje na decyzję Trumpa
Ze świata
Donald Trump
USA przechodzą do kolejnego etapu "Gospodarczej Furii"
Ze świata
Kolektura Lotto
Padła szóstka w Lotto
Z kraju
Przemysław Rosati
Rosati do klientów Zondacrypto: trzeba robić to szybko
Z kraju

