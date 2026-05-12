Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Już dwa tysiące zawiadomień w sprawie Zondacrytpo. Najnowsze dane ze śledztwa

|
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Domański o powiązaniach Zondacrypto z prawicą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
W najnowszym komunikacie Prokuratura Regionalna w Katowicach przekazała informacje o kolejnych etapach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. Przyjęto już niemal dwa tysiące zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a śledczy zabezpieczyli ponad sto sztuk sprzętu elektronicznego.

"Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 TB plików z serwerów produkcyjnych Zondacrypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju" - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury w Katowicach Michał Binkiewicz.

Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo przeciwko Zondacrypto w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy 17 kwietnia.

Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają

Piotr Szostak

Śledztwo Zondacrypto w liczbach

Śledczy mieli do tej pory zwrócić się do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie w celu zabezpieczenia środków i danych teleinformatycznych związanych ze sprawą. Ponadto przesłuchanych zostało kilkaset osób pokrzywdzonych, a liczba zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa ma zbliżać się do dwóch tysięcy.

Prokuratura wystąpiła również z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym do Czech. "Na koniec tygodnia zaplanowano ekspedycję wniosków o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii" - przekazano w komunikacie.

"Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą przepływy blockchain, celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zondacrypto, a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zondacrypto" - poinformował Binkiewicz.

Ponadto zapowiedzieli, że "w kolejnych dniach przedstawiona zostanie zbiorcza informacja o zabezpieczonych środkach finansowych".

"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów złotych wyparowało
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów złotych wyparowało

Łukasz Figielski

Afera Zondacrypto

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze.

Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa wobec klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według dotychczasowych informacji śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł.

Sprawą Zondacrypto i jej założyciela - Sylwestra Suszka od lat zajmuje się Michał Fuja z "Superwizjera", którego zespół w 2020 roku ujawnił kryminalne źródła funduszy na założenie giełdy (wówczas BitBay). W ostatnim czasie Fuja dotarł m.in. do oświadczenia do współpracowników wydanego przez szefa giełdy oraz wzoru porozumienia rozwiązującego umowę o pracę w jednej ze spółek grupy Zondacrypto, w którym napisano o "całkowitej likwidacji Pracodawcy".

Michał Fuja o aferze Zondacrypto. "Wyrok w tej sprawie zobaczymy pewnie za kilkanaście lat"
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
kryptowaluty
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pilne
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
microsoft - Dragos Asaftei shutterstock_2161001273
OpenAI i Microsoft ustaliły limit rozliczeń, W grze miliardy dolarów
Tech
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "upokorzył prezesa PiS"
Z kraju
SAFE
Druga odsłona SAFE? "To są rzeczy absolutnie realne"
Z kraju
telefon szpieg hacker
To bank czy oszust? Z tych scenariuszy korzystają przestępcy
Ilya Sutskever
Wojna o przyszłość OpenAI. Zeznania przeciwko Altmanowi
Tech
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
Z kraju
To już X edycja kongresu Impact
25 debat pod wspólnym hasłem. TVN24 na konferencji Impact'26
Z kraju
ropa paliwa
Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie
Rynki
dziecko telefon szkoła
Ograniczenie mediów społecznościowych. Zakaz do 15. roku życia
Z kraju
Kryptowaluty
To już trzecia próba. Sejm zajmie się kryptoaktywami
Z kraju
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Nowy rekord pomimo złych wieści. Zielono na Wall Street
Ze świata
Donald Trump
Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
Ze świata
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
Ze świata
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
Z kraju
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
Ze świata
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
Ze świata
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
Ze świata
Konflikt Izrael-Palestyna
Unia uderza w osadników i Hamas. Zakaz wjazdu i zamrożone majątki
Ze świata
Elon Musk
Giganci biznesu z Trumpem w Pekinie. Brakuje jednego nazwiska
Ze świata
shutterstock_2505840835
Batalia sądowa między Shein i Temu. Naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową"
Handel
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Rekordowy pesymizm w USA. Wynik najgorszy od ponad 70 lat
Ze świata
telefon, dziecko, szkoła, uczeń
Weryfikacja wieku w polskim internecie. Ministra zapowiada zmiany
Tech
Garo
Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary
Nieruchomości
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Skromne podwyżki emerytur. Oto prognozy na 2027 rok
Dla seniora
shutterstock_2594879757
Bruksela prowadzi rozmowy z gigantami AI z USA
Tech
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
PiS przeciwko kryptoaktywom. Premier komentuje
Z kraju
shutterstock_2400636179
OpenAI odpiera zarzuty po strzelaninie. Rodzina ofiary obwinia ChatGPT
Tech
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica