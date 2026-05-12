Już dwa tysiące zawiadomień w sprawie Zondacrytpo. Najnowsze dane ze śledztwa

"Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 TB plików z serwerów produkcyjnych Zondacrypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju" - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury w Katowicach Michał Binkiewicz.

Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo przeciwko Zondacrypto w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy 17 kwietnia.

Śledztwo Zondacrypto w liczbach

Śledczy mieli do tej pory zwrócić się do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie w celu zabezpieczenia środków i danych teleinformatycznych związanych ze sprawą. Ponadto przesłuchanych zostało kilkaset osób pokrzywdzonych, a liczba zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa ma zbliżać się do dwóch tysięcy.

Prokuratura wystąpiła również z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym do Czech. "Na koniec tygodnia zaplanowano ekspedycję wniosków o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii" - przekazano w komunikacie.

"Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą przepływy blockchain, celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zondacrypto, a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zondacrypto" - poinformował Binkiewicz.

Ponadto zapowiedzieli, że "w kolejnych dniach przedstawiona zostanie zbiorcza informacja o zabezpieczonych środkach finansowych".

Afera Zondacrypto

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze.

Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa wobec klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według dotychczasowych informacji śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł.

Sprawą Zondacrypto i jej założyciela - Sylwestra Suszka od lat zajmuje się Michał Fuja z "Superwizjera", którego zespół w 2020 roku ujawnił kryminalne źródła funduszy na założenie giełdy (wówczas BitBay). W ostatnim czasie Fuja dotarł m.in. do oświadczenia do współpracowników wydanego przez szefa giełdy oraz wzoru porozumienia rozwiązującego umowę o pracę w jednej ze spółek grupy Zondacrypto, w którym napisano o "całkowitej likwidacji Pracodawcy".

