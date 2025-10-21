Znamy laureatów nagrody Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego

Goliszewski: liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd Źródło: TVN24 BiS

Business Centre Club (BCC) już po raz trzeci zorganizował cykliczne wydarzenie BCC For the Future. Liderzy Jutra. Kongres odbywa się w dniach 20–21 października w warszawskim hotelu Crowne Plaza.

- Podczas licznych paneli dyskusyjnych i sesji tematycznych omawiamy m.in. zagadnienia związane z transformacją cyfrową, strategiami adaptacji do świata VUCA i BANI, neurowartościami, efektywnością biznesową i osobistą, przywództwem służebnym oraz systemem pomiaru dokonań firm - podsumował prezes Business Centre Club, dr Jacek Goliszewski.

Jak dodał, poświęcono "również aż trzy panele tematyce pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, ponieważ są one jednym z głównych motorów napędowych polskiej gospodarki".

"BCC For the Future. Liderzy Jutra". Pierwszy dzień konferencji Jacek Goliczewski w trakcie edycji "BCC For the Future. Liderzy Jutra" Źródło: Materiały prasowe 2 Źródło: Materiały prasowe 4 Źródło: Materiały prasowe 3 Źródło: Materiały prasowe 5 Źródło: Materiały prasowe 6 Źródło: Materiały prasowe

Nagrody w konkursie Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego

Pierwszy dzień konferencji zakończyła gala wręczenia nagród w konkursie Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego, którego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców, menedżerów i firm wdrażających innowacyjne technologie i koncepcje zarządzania.

W kategorii: Prekursorskie techniki i technologie przemysłowe laureatem została firma Rema TipTop Service Sp. z o.o. Nagrodę odebrał Artur Koperek - Prezes Zarządu

Laureatem kategorii: Innowacyjne produkty zostało Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Nagrodę odebrała Mariola Zarzycka, Starszy specjalista ds. formulacji.

W kategorii Innowacyjne usługi nagrodzono firmę HART-TECH Sp. z o.o. Nagrodę odebrała dr Sylwester Pawęta - Dyrektor Operacyjny.

Natomiast w kategorii: Nowatorskie rozwiązania i koncepcje zarządzania - zwyciężyła firma Trans Polonia SA. Nagrodę odebrała Adriana Bosiacka - Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu.

Innowacyjny Startup BCC nagrodziło UES Sp. z o.o. Nagrodę odebrała Wiktor Strzelczyk - Prezes Zarządu. UES to system wykrywania obecności wrodzonych wad serca u noworodków podczas badania UKG.

Jako Innowacyjna Firma nagrodzono - BLIK. Nagrodę odebrał - Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Zarządu.

Laureaci konkursu Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego Źródło: Materiały prasowe

- Nagroda Wizjoner Polskiej Gospodarki powstała z potrzeby kontynuowania myśli jej patrona – Marka Goliszewskiego, założyciela i wieloletniego prezesa BCC, wizjonera i inicjatora wielu przełomowych przedsięwzięć gospodarczych. Statuetki zaprojektowane przez Oskara Ziętę, wykonane w technologii FiDU, symbolicznie podkreślają rolę innowacji w budowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw – dodała Grażyna Majcher-Magdziak, współzałożycielka BCC i ekspertka ds. przekształceń własnościowych, członkini Rady Dialogu Społecznego.

Patronem "BCC For the Future. Liderzy Jutra" jest TVN24 BiS.

Autorka/Autor: Pkarp/ams Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Materiały prasowe