Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmiany kadrowe w agencji. Cały zarząd odwołany

|
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Rada nadzorcza Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odwołała w czwartek zarząd spółki - podała PAIH w komunikacie. Do wykonywania funkcji członka zarządu agencji rada delegowała Artura Osuchowskiego.

"Dnia 29 kwietnia 2026 r. odwołana została Rada Nadzorcza PAIH S.A., a z dniem 30 kwietnia odwołany został Zarząd PAIH S.A" - podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu w komunikacie. Dodano w nim, że rada nadzorcza "z dniem 30 kwietnia 2026 r. delegowała ze swojego składu Pana Artura Osuchowskiego do wykonywania czynności członka Zarządu".

W komunikacie podano także, że odwołany prezes PAIH Andrzej Dycha pełnił tę funkcję od lutego 2024 roku.

Andrzej Dycha odwołany ze stanowiska prezesa zarządu PAIH.
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Rekordowe wyniki PAIH

" W 2025 roku wartość projektów inwestycyjnych wspartych przez PAIH przekroczyła 4 mld euro, co stanowiło wynik rekordowy. Po I kwartale 2026 r. wartość ta wyniosła 1,3 mld euro, czyli była ponad dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - podano w komunikacie. PAIH należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Agencja doradza polskim przedsiębiorcom w ekspansji na globalne rynki oraz inwestorom i kontrahentom zagranicznym zainteresowanym biznesem w Polsce.

Marcin Złotkowski
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
PAIH
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
pc
Ustawa o rynku kryptowalut "nie pomogłaby poszkodowanym"
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

