Wyprzedaż w PKP Cargo. Tysiące wagonów pod młotek

Przewoźnik po raz kolejny sprzedaje wyeksploatowane wagony. Wcześniej spółka informowała, że powodem sprzedaży jest zmniejszanie zbędnego majątku trwałego, który z punktu widzenia planowanych przewozów nie będzie przez PKP Cargo wykorzystany. Złomowane wagony są bowiem bardzo wyeksploatowane - niektóre pochodzą nawet z lat 60. ubiegłego wieku, więc ich remont byłby niecelowy.

PKP Cargo: sprzedaż, struktura i wyniki finansowe

W czerwcu ubiegłego roku zarząd PKP Cargo poinformował, że zamierza sprzedać na złom ponad 10 tys. węglarek. Na początku września 2025 r., na podstawie wyników przeprowadzonej licytacji elektronicznej, w ramach zorganizowanego postępowania zarząd zdecydował o sprzedaży 6 tys. 696 sztuk wagonów za łączną cenę netto 123,3 mln zł. PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-procentowym udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. PKP Cargo wypracowało w trzecim kwartale 2025 r. 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. W okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. Grupa PKP Cargo wypracowała 90,8 mln zł zysku operacyjnego, przy jednoczesnej stracie netto na poziomie 10,4 mln zł. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 2,76 mld zł.

