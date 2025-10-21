Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

shutterstock_2117281391
Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci?
Źródło: TVN24
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot główna wygrana nie padła, co oznacza, że kumulacja rośnie do 70 milionów złotych. W Polsce odnotowano wygraną trzeciego stopnia w wysokości ponad miliona złotych. Oto wyniki losowania z 21 października 2025 roku.

We wtorek, 21 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 6, 21, 30, 40, 46 oraz 3 i 4.

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W piątkowym losowaniu (24 października) do wygrania będzie 70 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu odnotowano natomiast cztery wygrane drugiego stopnia - trzy w Niemczech i jedną na Słowacji. Wyniosły one po 323 295,20 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia w wysokości 1 014 194,20 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
budzik zegar zegarek shutterstock_1827671558
"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu
Anna Bielecka

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Wyniki losowaniaEurojackpot
Zobacz także:
Liczba osób odwiedzających Luwr spadła o 15 proc.
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"
Ze świata
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
Z kraju
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
Z kraju
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
Ze świata
pociąg Polregio kolej
Prezes kolejowego giganta odwołany
Z kraju
shutterstock_2541212473
Prawo do codziennej pracy zdalnej. Decyzja sądu
Ze świata
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"
Prawo
Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki
Ze świata
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
Z kraju
Donald Trump
To ma być "obsesja Trumpa". "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
Ze świata
shutterstock_2275321547
Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta
Turystyka
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
Tech
Węgry. Pożar rafinerii MOL w Szazhalombatta w pobliżu Budapesztu
Pożar i wybuch w rafinerii MOL
TVN24
biuro komputer praca shutterstock_2681596065
Podwyżki pensji i "rekordowy" czas szukania pracy
Dla pracownika
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"
Tech
shutterstock_1640168422
Szwajcarskie zegarki w odwrocie. Przez decyzję Trumpa
Ze świata
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Dopłaty do rat pod lupą. Będzie kontrola
Nieruchomości
Nocne niebo, spadające gwiazdy
Lot na Księżyc. "Będziemy mieli wyścig kosmiczny"
Ze świata
Agata Kornhauser-Duda
Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP
Z kraju
Biuro zarządu JSW
Minister energii podjął decyzję w sprawie państwowego giganta na skraju bankructwa
Z kraju
Kiedy pierwszy telefon dla dziecka? Czy smarfon to dobry prezent na komunię?
Cyberprzemoc dotyka najmłodszych. Minister: wcale nie w social mediach
Tech
Prezydent Donald Trump i premier Australii Anthony Albanese
USA i Australia zawarły ważną umowę
Ze świata
Laureaci konkursu Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego
Znamy laureatów nagrody Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki: to kluczowy dla całego regionu korytarz
Moto
Pegasus
Tego internauci boją się najbardziej. Nowe zagrożenie
Z kraju
20 1800 dns cl-0016
"Liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd"
Z kraju
Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
"Nowy system". To pierwszy taki statek, który zawinął do polskiego portu
Z kraju
Jan Grabowski
"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie
Z kraju
Bronislaw Komorowski i Lech Walesa w towarzystwie "Luvabulls" - cheerleaderek zespołu Chicago Bulls.
Nowe prace byłych prezydentów. Nie tylko Andrzej Duda szedł do biznesu
Z kraju
shutterstock_1529947826
Zablokują wypożyczanie hulajnóg. Władze zdecydowały
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica