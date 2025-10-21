Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci? Źródło: TVN24

We wtorek, 21 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 6, 21, 30, 40, 46 oraz 3 i 4.

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W piątkowym losowaniu (24 października) do wygrania będzie 70 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu odnotowano natomiast cztery wygrane drugiego stopnia - trzy w Niemczech i jedną na Słowacji. Wyniosły one po 323 295,20 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia w wysokości 1 014 194,20 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

