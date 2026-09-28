Enel-Med ujawnia skalę wycieku. Nowe informacje

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sebra/Shutterstock

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"W wyniku incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym dostępie do części infrastruktury informatycznej spółki Centrum Medyczne Enel-Med doszło do uzyskania dostępu do części danych pacjentów. Naruszenie może dotyczyć ok. 3 proc. całej bazy pacjentów" - podała spółka w komunikacie.

Cyberatak na Enel-Med

Centrum Medyczne Enel-Med poinformowało w miniony piątek o incydencie bezpieczeństwa, w wyniku którego osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do części danych pacjentów. Miał on miejsce 24 września. Spółka zabezpieczyła swoje systemy i zgłosiła sprawę odpowiednim służbom, w tym Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości, CERT Polska oraz Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.

Firma podała, że zdarzenie zostało szybko wykryte, a cyberatak został skutecznie przerwany, jednak analiza zdarzenia nadal trwa. Od momentu wdrożenia działań zabezpieczających spółka nie obserwuje nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na utrzymujące się zagrożenie dla systemu.

Wszystkie placówki Enel-Med funkcjonują standardowo, a pacjenci mogą korzystać ze świadczonych usług.