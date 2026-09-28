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Enel-Med ujawnia skalę wycieku. Nowe informacje

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lekarz laptop zdrowie shutterstock_2797802703
Jak zabezpieczyć się przed hakerami?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: sebra/Shutterstock
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Sieć medyczna Enel-Med poinformowała, że w wyniku cyberataku nieuprawnione osoby mogły uzyskać dostęp do części danych pacjentów. Spółka szacuje, że naruszenie może dotyczyć około trzech procent osób znajdujących się w jej bazie.

"W wyniku incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym dostępie do części infrastruktury informatycznej spółki Centrum Medyczne Enel-Med doszło do uzyskania dostępu do części danych pacjentów. Naruszenie może dotyczyć ok. 3 proc. całej bazy pacjentów" - podała spółka w komunikacie.

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Cyberatak na Enel-Med

Centrum Medyczne Enel-Med poinformowało w miniony piątek o incydencie bezpieczeństwa, w wyniku którego osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do części danych pacjentów. Miał on miejsce 24 września. Spółka zabezpieczyła swoje systemy i zgłosiła sprawę odpowiednim służbom, w tym Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości, CERT Polska oraz Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.

Firma podała, że zdarzenie zostało szybko wykryte, a cyberatak został skutecznie przerwany, jednak analiza zdarzenia nadal trwa. Od momentu wdrożenia działań zabezpieczających spółka nie obserwuje nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na utrzymujące się zagrożenie dla systemu.

Wszystkie placówki Enel-Med funkcjonują standardowo, a pacjenci mogą korzystać ze świadczonych usług.

Źródło: PAP
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Tagi:
CyberbezpieczeństwoCyberatak
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