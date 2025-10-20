Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"To pierwszy taki kontenerowiec, który zawinął do Portu Gdańsk"

Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
Trump o relacjach gospodarczych z Chinami
Źródło: TVN24
Do polskiego portu zawinął pierwszy statek, który pokonał trasę ekspresową z Chin do Europy - przepłynął przez Przejście Północno-Wschodnie. "To pierwszy taki kontenerowiec, który zawinął do Portu Gdańsk" - podkreślił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

"Statek przypłynął z Azji do Europy szlakiem arktycznym, który skraca czas transportu i omija niebezpieczne regiony. Rejs przez Północną Drogę Morską trwa ok. 20 dni w porównaniu do ok. 50 dni przy rejsach przez Kanał Sueski, czy Przylądek Dobrej Nadziei" - wyjaśnił Marchewka.

Dodał, że "singapurski armator włączył do pilotażowego połączenia kontenerowego 4 porty europejskie, w tym Port Gdańsk".

"Z naszej perspektywy to wzmocnienie marki portu oraz istotny krok w kierunku umocnienia pozycji w globalnych łańcuchach dostaw" - zaznaczył wiceminister.

Nowa droga łącząca Europę z Azją Wschodnią

Chodzi o kontenerowiec "Istanbul Bridge", który wyruszył 23 września z chińskiego portu Ningbo-Zhoushan. Według informacji z portalu MarineTraffic, śledzącego żeglugę morską, w sobotę wieczorem jednostka stanęła na redzie portu w Gdańsku, a w niedzielę wczesnym rankiem do niego zawinęła.

- Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na północnym Atlantyku, które chwilowo wymusiły obniżenie prędkości, jednostka dotarła do Felixstowe po 18 dniach podróży. Transport obejmował m.in. takie towary jak moduły magazynowania energii oraz ładunki e-commerce w ramach handlu transgranicznego - poinformowała Joanna Sadowska ze spółki ATC Cargo (generalny przedstawiciel armatora statku na polskim rynku – red.).

Trasa rejsu prowadziła przez Północną Drogę Morską, czyli szlak żeglugowy biegnący wzdłuż północnych wybrzeży Syberii przez Morze Arktyczne do Europy. To zdecydowanie krótsza droga łącząca Europę z Azją Wschodnią, niż południowy szlak morski przez Kanał Sueski (około 40 dni rejsu - red.)

Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

"Nowy system"

Przedstawicielka ATC Cargo podkreśliła, że przygotowania do przełomowego rejsu trwały ponad trzy lata i obejmowały szeroki zakres działań, od modernizacji floty i szkoleń załóg, po rozwój systemów meteorologicznych i nawigacyjnych niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w rejonach arktycznych.

Dodała ponadto, że w okresie zimowym, gdy żegluga po Północnej Drodze Morskiej jest niemożliwa, armator planuje rozwój produktu "East Europe Express", czyli szybkiego, multimodalnego rozwiązania logistycznego łączącego transport morski przez Kanał Sueski z kolejowym dostawami do terminali w Europie Środkowej.

- Nowy system umożliwi dostarczenie towarów w ciągu 25 dni, tworząc spójny, całoroczny ekosystem transportowy pomiędzy Chinami a Europą – podkreśla Joanna Sadowska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ChinyEuropaWymiana handlowaPolska
Zobacz także:
20 1800 dns cl-0016
"Liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd"
Z kraju
Jan Grabowski
"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie
Z kraju
Bronislaw Komorowski i Lech Walesa w towarzystwie "Luvabulls" - cheerleaderek zespołu Chicago Bulls.
Nowe prace byłych prezydentów. Nie tylko Andrzej Duda szedł do biznesu
Z kraju
shutterstock_1529947826
Zablokują wypożyczanie hulajnóg. Władze zdecydowały
Ze świata
Ursula von der Leven
"Przestroga" dla Unii Europejskiej
Ze świata
Władimir Putin
"To najsilniejsze uderzenie w finansowanie wojennej machiny Putina"
Ze świata
Okulary Ray-Ban Meta
"Motor wzrostu". Akcje mocno w górę
Rynki
Andrzej Duda
Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy
Z kraju
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Wicepremier o globalnej awarii
Tech
shutterstock_2465789583
Windows z problemami. Gigant zabiera głos
Tech
laptop, telefon, komputer
Trzy opcje do wyboru. Klienci Empiku dostaną rekompensaty
Z kraju
smartfony shutterstock_2563893711_1
Nowe funkcje w popularnej aplikacji. Będą zmiany
Tech
shutterstock_1086242975
Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne
Ze świata
shutterstock_2470127991
Globalna awaria internetu. Co wiemy do tej pory
Tech
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
"Przemysł wrócił z wakacji i z marszu wykręcił fenomenalny wynik"
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
20250630
Wystartowała trzecia edycja "BCC For The Future"
Z kraju
shutterstock_1457455880
Tych surowców może zabraknąć. Resort pracuje nad dokumentem
Z kraju
fabryka VW poznan - Magda Wygralak shutterstock_2127624119
Gigant rozbuduje fabrykę w Polsce
Moto
Zakup mieszkania
Wstrzymują się z zakupem mieszkania. Eksperci znają przyczynę
Nieruchomości
Wołodymyr Zełenski
Domagają się dewaluacji waluty Ukrainy
Ze świata
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
Ze świata
pieniądze, euro
Polscy emigranci zarobkowi ślą do kraju coraz więcej pieniędzy
Najnowsze
Qantab beach, Oman
Ten kraj zyskuje popularność wśród Polaków. Zwłaszcza zimą
Turystyka
shutterstock_2499800971
"Jeśli zabraknie odwagi, pozostaniemy w roli drugoplanowej".
Z kraju
Lamborghini Volkswagen samochód auto
Auto elektryczne luksusowej marki pod znakiem zapytania
Moto
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Ten rodzaj centrów handlowych deweloperzy budują na potęgę
Nieruchomości
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Bangladesz, Dhaka lotnisko
Potężny pożar lotniska ugaszony. Straty mogą przekroczyć miliard dolarów
Ze świata
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Miliarder spadł z klifu. Media: podejrzenie padło na jego syna
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica