Trump o relacjach gospodarczych z Chinami Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Statek przypłynął z Azji do Europy szlakiem arktycznym, który skraca czas transportu i omija niebezpieczne regiony. Rejs przez Północną Drogę Morską trwa ok. 20 dni w porównaniu do ok. 50 dni przy rejsach przez Kanał Sueski, czy Przylądek Dobrej Nadziei" - wyjaśnił Marchewka.

Dodał, że "singapurski armator włączył do pilotażowego połączenia kontenerowego 4 porty europejskie, w tym Port Gdańsk".

"Z naszej perspektywy to wzmocnienie marki portu oraz istotny krok w kierunku umocnienia pozycji w globalnych łańcuchach dostaw" - zaznaczył wiceminister.

To pierwszy taki kontenerowiec, który zawinął do Portu Gdańsk!



Statek przypłynął z Azji do Europy szlakiem arktycznym, który skraca czas transportu i omija niebezpieczne regiony.



Rejs przez Północną Drogę Morską trwa ok. 20 dni w porównaniu do ok. 50 dni przy rejsach przez… pic.twitter.com/EU83l58sGI — Arkadiusz Marchewka (@A_Marchewka) October 20, 2025 Rozwiń Źródło: x.com

Nowa droga łącząca Europę z Azją Wschodnią

Chodzi o kontenerowiec "Istanbul Bridge", który wyruszył 23 września z chińskiego portu Ningbo-Zhoushan. Według informacji z portalu MarineTraffic, śledzącego żeglugę morską, w sobotę wieczorem jednostka stanęła na redzie portu w Gdańsku, a w niedzielę wczesnym rankiem do niego zawinęła.

- Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na północnym Atlantyku, które chwilowo wymusiły obniżenie prędkości, jednostka dotarła do Felixstowe po 18 dniach podróży. Transport obejmował m.in. takie towary jak moduły magazynowania energii oraz ładunki e-commerce w ramach handlu transgranicznego - poinformowała Joanna Sadowska ze spółki ATC Cargo (generalny przedstawiciel armatora statku na polskim rynku – red.).

Trasa rejsu prowadziła przez Północną Drogę Morską, czyli szlak żeglugowy biegnący wzdłuż północnych wybrzeży Syberii przez Morze Arktyczne do Europy. To zdecydowanie krótsza droga łącząca Europę z Azją Wschodnią, niż południowy szlak morski przez Kanał Sueski (około 40 dni rejsu - red.)

Kontenerowiec "Istanbul Bridge" Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

"Nowy system"

Przedstawicielka ATC Cargo podkreśliła, że przygotowania do przełomowego rejsu trwały ponad trzy lata i obejmowały szeroki zakres działań, od modernizacji floty i szkoleń załóg, po rozwój systemów meteorologicznych i nawigacyjnych niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w rejonach arktycznych.

Dodała ponadto, że w okresie zimowym, gdy żegluga po Północnej Drodze Morskiej jest niemożliwa, armator planuje rozwój produktu "East Europe Express", czyli szybkiego, multimodalnego rozwiązania logistycznego łączącego transport morski przez Kanał Sueski z kolejowym dostawami do terminali w Europie Środkowej.

- Nowy system umożliwi dostarczenie towarów w ciągu 25 dni, tworząc spójny, całoroczny ekosystem transportowy pomiędzy Chinami a Europą – podkreśla Joanna Sadowska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Pkarp/kris Źródło: tvn24.pl, PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski