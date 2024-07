Ważna zapowiedź premiera w sprawie zmian w prawie autorskim

Premier Donald Tusk podczas środowego okrągłego stołu z wydawcami poświęconego kwestii zmian w prawie autorskim przekazał, że rząd "znajdzie satysfakcjonujące rozwiązania jeszcze w obecnym, lipcowym cyklu senackim".

Kolejne posiedzenie Senatu jest zaplanowane na 24-26 lipca.

W środę w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska oraz marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z przedstawicielami mediów w sprawie zmian w prawie autorskim. Tematem spotkania była nowelizacja ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DSM (Digital Single Market).

Na spotkanie zaproszeni zostali redaktorzy naczelni i szefowie organizacji reprezentujących wydawców - sygnatariuszy listu otwartego w sprawie zmian w prawie autorskim, skierowanego do premiera w marcu tego roku.

Konieczne wspólne zdefiniowanie problemu

- Ja nie mam wątpliwości, że w interesie zarówno mediów, dziennikarzy, twórców, ale też w interesie każdej przyzwoitej władzy publicznej jest utrzymanie maksymalnego poziomu niezależności mediów - powiedział premier Donald Tusk, otwierając spotkanie z przedstawicielami mediów w sprawie zmian w prawie autorskim. - I to nie tylko niezależności politycznej. Przez te lata, kiedy wspólnie budowaliśmy wolną Polskę, było bardzo wyraźnie widać, że jesteśmy na jakimś zakręcie, wtedy kiedy było poczucie, że ta wolność czy niezależność była ograniczana z bardzo różnych powodów - dodał.

Premier Tusk powiedział, że rozumie, iż we współczesnym świecie ta niezależność dotyczy także relacji mediów "z największymi aktorami na rynku, czyli tak zwanymi big techami".

- Ta dysproporcja między innymi, jeśli chodzi o możliwości finansowe, organizacyjne, logistyczne, między mediami takimi jakie państwo tu reprezentujecie a największymi światowymi globalnymi firmami, szczególnie na rynku elektronicznym, wymaga rzeczywiście innych, bardzo nowatorskich regulacji. Też na poziomie legislacji i później praktyki - powiedział premier.

Premier Tusk powiedział, że w jego ocenie jest "bardzo istotne to, żebyśmy tak maksymalnie szczerze zdefiniowali to, co jest wspólne, gdzie jest jakaś rozbieżność opinii, w jaki sposób zbudować model, który będzie też realny od strony wykonawczej". - Ostatnia rzecz, na jakiej by mi zależało podczas tego spotkania, to to, byśmy rozstali się w poczuciu, że wszystko jest okej, że wszystko jest załatwione, a później by się okazało, że nie do końca się zrozumieliśmy, co tak naprawdę mamy wspólnie załatwić - stwierdził premier.

Donald Tusk wyraził swoje przekonanie, że "w tej konkretnej sprawie rzeczywiście mamy wspólny interes".

- Polega on na tym, że na tyle, na ile jest to możliwe, żeby państwo budowało nie tyle ochronę, bo nie tego chcecie, ale żeby potrafiło dyktować warunki wszystkim aktorom na tym rynku, żeby media nie były na pozycji przegranej w konfrontacji, która czasami się zdarza z tymi największymi - zauważył.

Premier podkreślił, iż "nie ma wątpliwości że w interesie mediów, dziennikarzy, twórców i każdej przyzwoitej władzy jest utrzymanie maksymalnego poziomu niezależności mediów".

Nie ma innego modelu

- Dużo czasu też zajęło mi zrozumienie każdego detalu. Proszę tutaj o wyrozumiałość, ale to jest skomplikowana materia legislacyjna, i muszę powiedzieć, że inaczej niż w pewnych tradycyjnych sporach dotyczących prawa, trudno znaleźć wzór, o którym ja mógłbym powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jest on optymalny i łatwo go naśladować - stwierdził premier, dodając, że chciał rzetelnie "zbadać, czy naprawdę są już jakieś modele wypracowane (...), ale nie mam tej pewności w tej chwili", że taki istnieje. - Tutaj mam zasadniczą wątpliwość, czy znaleźlibysmy model w Europie, o którym moglibyśmy powiedzieć, że to działa (...). Być może to jest ten moment, w którym będziemy musieli wypracować taki pozytywny ewenement. Akurat w polityce plagiat czy kopiowanie dobrych wzorów nie jest niczym złym, ale nie wykluczam, że będziemy musieli wypracować jako pierwsi taki wzór optymalny, rzeczywiście działający - stwierdził. Premier podkreślił, że z punktu widzenia mediów jest jeszcze czas w Senacie, zostało przełożone posiedzenie komisji. - Nikt nie ma zamiaru państwa zwodzić, jeśli dojdziemy dzisiaj do takiego wniosku, że potrzebujemy jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni, by wypracować ten mechanizm (...), to możemy zagwarantować taki cykl postępowania, który tak czy inaczej możliwie szybko, dałby nam wszystkim satysfakcję, że znaleźliśmy dobre rozwiązanie - podkreślił.

Okrągły Stół z przedstawicielami mediów dotyczący zmian w prawie autorskim TVN24

- Nie chciałbym, aby wasza akcja społeczna, publiczna, poszła na marne - powiedział premier Tusk podczas spotkania z przedstawicielami mediów poświęconego zmianom w prawie autorskim. Zaznaczył, że chciałby, aby tę energię i wysiłek, który się pojawił, "przekuć we wspólny pożytek".

"Zespół musi przygotować rozwiązania"

Powstanie grupa rządowa złożona z przedstawicieli wydawców, która będzie pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi zmian w ustawie o prawie autorskim - powiedział po środowym spotkaniu premiera z mediami Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu i przewodniczący Rady Polskich Mediów.

- Jutro mamy pierwszą komisję kultury w Senacie, potem następną i mam nadzieję, że w najbliższych dniach przygotujemy wspólnie rozwiązanie i jeden zapis, który te gwarancje polskiego państwa da - podkreśliła Kidawa-Błońska.

Dodała, że prace muszą się zakończyć przed wakacjami parlamentarnymi, "dlatego że ta dyrektywa jest bardzo ważna i nie możemy czekać z jej przyjęciem" i ta "sprawa musi być zamknięta".

- Zespół musi przygotować rozwiązania i przedłożyć komisji. My musimy potem jako senatorowie sprawdzić to, przeanalizować i zaakceptować. Ale teraz w tej chwili czekamy na wspólne przygotowanie propozycji przez ministerstwo kultury i wydawców. Oni muszą zaproponować, są ustalenia, wiemy, czego chcemy, czekamy - wyjaśniła marszałek Senatu.

Stwierdziła też, że wydawcy "chcą, żeby państwo polskie stanęło po ich stronie", bo "muszą mieć możliwość zmierzenia się z gigantami, prawo autorskie musi być respektowane" i "należy się za korzystanie z materiałów opłata i to jest oczywiste". - Na całym świecie tak jest, dlaczego nagle polscy wydawcy mają z tego nie korzystać - powiedziała.

"Zespół musi przygotować rozwiązania" TVN24

Węglarczyk po spotkaniu z premierem

- Spotkanie było bardzo dobre. Wydaje mi się, że było w bardzo dobrej atmosferze. Dwie rzeczy główne, które są do przekazania: powstanie grupa rządowa złożona z przedstawicieli wydawców, która będzie pracować bardzo szybko nad rozwiązaniami, które usatysfakcjonują obie strony. Dostaliśmy obietnice od pana premiera i od pani marszałek Senatu, bo oboje byli obecni na spotkaniu, w obecności pani minister kultury, że jutro komisja senacka rozważy poprawki do ustawy o prawie autorskim, a następnie zawiesi obrady - powiedział po środowym spotkaniu premiera z mediami Bartosz Węglarczyk.

- Zawiesi obrady do czasu, kiedy ta grupa wydawców i rządowa ustali, jakie mają być zapisy ustawy. W momencie, kiedy ustalenia zapadną, bardzo szybko, jeszcze w tym miesiącu zbierze się Senat i w takiej postaci, w jakiej ta grupa ustali, przyjmie poprawki do ustawy - przekazał.

Dodał, że premier zobowiązał się również, iż porozmawia z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, żeby Sejm jeszcze podczas ostatniej sesji lipcowej poprawki senackie rozważył i do ustawy przyjął.

- Takie są główne ustalenia. Mam bardzo dobre wrażenie po tym spotkaniu. Mam nadzieję, że ustawa zostanie zmieniona w taki sposób, żeby wydawcom i dziennikarzom, bo to jest superważne, żeby podkreślić, nie chodzi tylko o wydawców, ale również o autorów treści, że będziemy na równej stopie mogli prowadzić rozmowy z big techami i że dziennikarstwo w Polsce przeżyje - podkreślił redaktor naczelny Onetu.

Jak mówił, premier i wydawcy zgadzają się co do tego, że "w sprawie pryncypiów, czyli w sprawie tego, że nie ma niezależności dziennikarskiej bez niezależności finansowej i że wydawcy w Polsce, wszystko jedno czy mali, czy duzi, muszą po prostu mieć prawo na równej stopie rozmawiać z big techami, tak, co do tego się zgodziliśmy".

Dopytywany o to, kiedy odbędzie się pierwsze spotkanie grupy, odpowiedział: - Grupa ma się spotkać od razu, w najbliższym czasie. Padło stwierdzenie, że od jutra grupa zacznie pracę. Dlatego, że mamy 24 lipca posiedzenie Senatu i do tego czasu ta grupa musi zakończyć pracę.

Poinformował, że "grupa ma być bardzo mała, żeby po prostu szybko pracować".

"Bardzo dobre wrażenia po tym spotkaniu" TVN24

Unijna dyrektywa "to krok w dobrą stronę".

- Problem rozwiązania kwestii praw autorskich nie jest nowy. To dotyczy artystów, dziennikarzy, naukowców, muzyków, wielkiej rzeszy ludzi, którzy tworzą rzeczy niezwykłe, dzięki którym nasze państwo się rozwija. Prawo polskie autorskie, które powstało przed wojną, było bardzo nowoczesne. Świat jednak bardzo się zmienił i nie zauważyliśmy wcześniej, że trzeba rozpatrywać to w inny sposób - mówiła natomiast marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Stwierdziła, że unijna dyrektywa "to krok w dobrą stronę". - Jednak ona także nie zastępuje wszystkich problemów. (..) To jest pierwsza próba uporządkowania świata, który radykalnie się zmienił - zwracała uwagę.

Podkreśliła, że to "pierwszy krok". - Są inne problemy, związane z kwestiami takimi jak sztuczna inteligencja, jest wiele spraw, a nie jesteśmy przygotowani. (..) Na pewno chcemy przygotować naprawdę dobre, bezpieczne prawo, które będzie nowoczesne. Ono zagwarantuje, że na jakiś czas interesy tych środowisk będą zabezpieczone - powiedziała.

Zadaniem państwa jest stworzenie prawa, które będzie chroniło osoby, które wytwarzają te dobra intelektualne - mówiła. Dodała, że "wydawcy nie mogą przegrywać w konkurencji z gigantami".

"Media cyfrowe dzisiaj są w poważnej sytuacji"

- Media cyfrowe dzisiaj są w poważnej sytuacji i na pewno ważne jest to, żebyśmy rozpoczęli rozmowy o ich przyszłości, bo pełnią bardzo ważną rolę. Dominacja technologicznych gigantów, która ze strony użytkownika miała być ułatwieniem dostępu do tych treści, może w bardzo prosty sposób doprowadzić do sytuacji, w których te treści nie będą powstawały, bo redakcje zostaną zlikwidowane. Po prostu nie będzie środków, żeby na tę pracę dziennikarską sobie pozwolić - podkreślił jeszcze przed obradami przy okrągłym stole Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN.

- Media z roku na rok są osłabiane poprzez koncerny technologiczne poprzez to, że one coraz bardziej monopolizują rynek reklamy cyfrowej. Tam dzisiaj my też głównie się przenosimy jako media tradycyjne. I to jest niebezpieczne, ponieważ to osłabia media tradycyjne. A żyjemy w świecie pełnym dezinformacji, fake newsów i tak dalej. Kto ma z nimi walczyć, jeśli nie dziennikarze? Algorytmy na pewno nie będą z tym walczyć - mówił Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej".

- Mamy to doświadczenie z Europy. Jesteśmy ostatnim krajem, które implementuje tę dyrektywę. Jesteśmy w stanie zrobić dobre prawo, które będzie skutecznie zabezpieczało nasze interesy, ale również będzie dobrą podstawą do rozmów z nami dla firm technologicznych. Bo ja chcę podkreślić, my nie jesteśmy przeciwko tym firmom. Nie jesteśmy w konflikcie, to jest kwestia tylko skutecznego prawa - podkreślił Maciej Kossowski, Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych.

Reakcja na apel wydawców

Zaproszenie premiera to reakcja na ubiegłotygodniowy apel wydawców oraz dziennikarzy polskich mediów do polityków, by zmienili uchwalone w Sejmie niekorzystne dla mediów przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych. W apelu podkreślono, że w trakcie uchwalania przepisów o prawie autorskim w świecie cyfrowym zlekceważono ich postulaty, o których realizację zabiegali.

Wydawcy obawiają się, że przepisy doprowadzą do "zagłodzenia mediów" przez duże platformy cyfrowe. W przypadku sporu o tantiemy, rekompensaty za ekspozycję treści w sieci oraz ochrony przed ich kopiowaniem chcieliby również wprowadzenia instrumentu mediacji między platformami i wydawcami. Zdaniem wydawców, postulaty te zostały zignorowane zarówno przez MKiDN, jak i Sejm.

Wydawcy podkreślają, że w trakcie uchwalania przepisów o prawie autorskim w świecie cyfrowym zlekceważono ich postulaty, o których realizację zabiegali. "Oczekiwaliśmy wprowadzenia instrumentów mediacji między platformami i wydawcami w przypadku sporu o tantiemy, rekompensaty za ekspozycję treści w sieci oraz ochrony przed ich kopiowaniem" - napisali. Pod apelem podpisali się wydawcy oraz dziennikarze polskich mediów - łącznie ponad 350 tytułów gazet i portali lokalnych.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: tvn24.pl