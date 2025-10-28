Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią

Przejście graniczne w Kuźnicy jest zamknięte od 9 listopada 2021 roku, a w Bobrownikach - od 10 lutego 2023 roku.
Tusk o otwarciu dwóch przejść granicznych z Białorusią
Szef rządu sprecyzował, że otwarcie przejścia granicznego w Bobrownikach nie będzie się wiązało z logistycznymi problemami.
Jak mówił, w Kuźnicy do końca roku potrwa remont nawierzchni i z tego względu to przejście graniczne będzie otwarte dla samochodów do 3,5 tony do czasu zakończenia robót.
- Jeśli chodzi o Połowce, tutaj tak długo, jak mamy wojskowy "kamp", to między innymi ze względu bezpieczeństwa na razie nie możemy o tym (o otwarciu - red.) mówić - wskazał Tusk.
Autorka/Autor: /ToL
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Artur Reszko/PAP