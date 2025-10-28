Logo TVN24
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią

Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Źródło: TVN24
W listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią - powiedział premier Donald Tusk podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku. Chodzi o przejścia w Bobrownikach i Kuźnicy.

Przejście graniczne w Kuźnicy jest zamknięte od 9 listopada 2021 roku, a w Bobrownikach - od 10 lutego 2023 roku. 

Tusk o otwarciu dwóch przejść granicznych z Białorusią

Szef rządu sprecyzował, że otwarcie przejścia granicznego w Bobrownikach nie będzie się wiązało z logistycznymi problemami.

Jak mówił, w Kuźnicy do końca roku potrwa remont nawierzchni i z tego względu to przejście graniczne będzie otwarte dla samochodów do 3,5 tony do czasu zakończenia robót.

- Jeśli chodzi o Połowce, tutaj tak długo, jak mamy wojskowy "kamp", to między innymi ze względu bezpieczeństwa na razie nie możemy o tym (o otwarciu - red.) mówić - wskazał Tusk.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Reszko/PAP

