Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: to były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań

2910N104V CPK ZABLOTNIA
Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK osobie prywatnej
- Zbieżność zdarzeń, która jest wokół tego jest bardzo zastanawiająca - mówił na antenie TVN24 Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o kontrowersyjnej sprzedaży działki w miejscowości Zabłotnia osobie prywatnej, mimo, że miała być istotna dla projektu budowy CPK. Jednak, jak dodaje, w jego ocenie działanie "wydaje się na razie zgodne z prawem".

Jak poinformowała w poniedziałek Wirtualna Polska, w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Jak wyjaśniono, transakcję przeprowadzono za 22,8 mln zł, choć wartość gruntu może wzrosnąć nawet do 400 mln zł.

- Oceniam to negatywnie. Bo zbieżność zdarzeń, która jest wokół tego jest bardzo zastanawiająca - powiedział na antenie TVN24 Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), pełniący tę funkcję od 10 stycznia 2024 roku.

"Wydaje się na razie zgodne z prawem"

Jak przekazał, wątpliwości budzą: to, "że działka nie pojawiła się w decyzji środowiskowej, która była przygotowana w lipcu 2023 roku"; "że nie było wprost pism płynących z CPK przed jej sprzedażą, wymieniającej tę działkę"; "że pismo pana Horały jest datowane na 8 grudnia, a pojawia się 11 grudnia, czyli po sprzedaży"; "że te wszystkie zgody ministra i tempo przekazywania pełnomocnictw, również w KOWR-ze dla pracowników, dla dyrektora, było naprawdę zawrotne".

- To były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań - stwierdził.

- Aczkolwiek, jeśli chodzi o to, czy działanie było zgodne z prawem - to w tym momencie, bez ujawnienia okoliczności i tego, czy pojawiły się tam jakieś rzeczy nieprawidłowe, wydaje się na razie zgodne z prawem - dodał szef KOWR.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marcin Horała
Prezes CPK wnioskował o "pilne podjęcie działań". Co napisano w piśmie 
Adam Szłapka
TVN24: szef CPK alarmował Horałę. Rzecznik rządu o "współudziale" byłego ministra PiS
TVN24
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu

Szef KOWR (nie)odpowiada na pytania o status

Smolarz został w dalszej części zapytany o nowe ustalenia Wirtualnej Polski, która pisze w środę, że "KOWR aż do kwietnia 2024 r. okłamywał Centralny Port Komunikacyjny w sprawie 160-hektarowej działki strategicznej dla budowy nowego lotniska. A potem lekceważył pisma w tej sprawie". Portal wyjaśnia, że działka została sprzedana przez KOWR Piotrowi Wielgomasowi 1 grudnia 2023 roku. " 11 grudnia 2023 r. w CPK orientują się, że coś zadziało się z działką, bo w księdze wieczystej pojawiła się wzmianka oznaczająca, że wkrótce może pojawić się wpis zmieniający własność nieruchomości. Przedstawiciele CPK żądają od KOWR wyjaśnień" - pisze portal. Jednak, jak zaznacza, po wielu wymijających odpowiedziach "dopiero 5 kwietnia 2024 r. KOWR po raz pierwszy oficjalnie przyznaje, że tę działkę sprzedał".

- Chcę powiedzieć, że całą sprawę prowadzi terytorialnie odpowiedzialny oddział, w tym przypadku oddział warszawski. Nawet jak pismo do nas było kierowane, było przesyłane do oddziału warszawskiego - stwierdził szef generalny KOWR. - Chcę również powiedzieć, że w tym czasie odbyło się kilka - bodajże cztery, spotkania z przedstawicielami CPK, na których byli informowani o przebiegu tych wydarzeń - powiedział.

- Czy działka jest czy nie, to wystarczyło wejść do Księgi Wieczystej i sprawdzić, kto jest wpisany jako właściciel. Te wpisy w Księdze Wieczystej się pojawiły - stwierdza dalej. Dodaje, jednak, że prezes CPK "wielokrotnie był informowany podczas tych spotkań, a także w korespondencji mailowej, którą będziemy mogli pokazać".

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

