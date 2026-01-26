Najnowsze dane ze sklepów. "Zrodziło się pewne ożywienie"

Adam Glapiński o inflacji w Polsce Źródło: TVN24

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,6 proc. oraz wzrost o 12,8 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży ogółem spadł się z 10,2 proc. do 10,1 proc. GUS podaje, że spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 25,3 proc. przed rokiem do 20,2 proc.). Natomiast wzrost udziału wykazały jednostki z grup "tekstylia, odzież, obuwie" (z 23,7 proc. przed rokiem do 25,1 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 21,7 proc. do 21,8 proc.).

Komentarze ekonomistów

"Odrobinę słabiej od konsensusu, ale wciąż z wysokim wzrostem - tak kończymy 2025 rok na krajowej sprzedaży detalicznej. Patrząc na indeks można dojść do wniosku, że pod koniec ubiegłego roku zrodziło się pewne ożywienie na tym froncie. Trzymamy kciuki za jego kontynuację" - napisali w komentarzu na X ekonomiści mBanku.

"Sprzedaż detaliczna nie zaskoczyła, rosnąc o 5,3 procent. Na koniec roku konsument potwierdził więc dobrą formę, wieńcząc tym samym zupełnie dobry rok (a miało nie być przyspieszenia względem 2024!)" - ocenili analitycy Pekao.

Jak podkreślono w komentarzu banku, "szczegóły grudniowego odczytu, jeśli w ogóle, to są lekko pozytywne". W porównaniu z założeniami analityków Pekao, sprzedaż dóbr trwałych i dyskrecjonalnych okazała się nieco mocniejsza, podczas gdy segmenty żywności oraz odzieży i obuwia wypadły słabiej od oczekiwań.

