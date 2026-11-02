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Z kraju

Spór o zarząd NBP. Termin upływa w środę

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Adam Lipiński
Adam Szłapka o wyborze członków zarządu NBP
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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W środę wygasa mandat jednego z członków zarządu Narodowego Banku Polskiego - Adama Lipińskiego. Wówczas skład zarządu banku centralnego będzie mniejszy od ustawowo wymaganej liczby sześciu członków, co teoretycznie doprowadzi do paraliżu kluczowych funkcji NBP. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że będzie rozmawiał w tej sprawie z premierem Donaldem Tuskiem.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wolałby, żeby kwestia uzupełnienia liczby członków zarządu NBP została uregulowana, będzie o tym rozmawiał z premierem - poinformował Domański w poniedziałek w RMF24.

- 4 listopada wygasa mandat jednego z członków zarządu NBP. Zobaczymy, czy będą podpisy pod wnioskami o mianowanie kolejnych członków zarządu NBP. (...) Ja bym wolał, aby kwestia zarządu NBP została uregulowana. To nie są moje decyzje. To jest decyzja premiera, z którym będę o tym rozmawiał - powiedział Domański.

Dodał, że na ten moment nie ma potrzeby wprowadzania zarządu komisarycznego do NBP. 

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Wymagana liczba członków zarządu NBP

Prezydent Karol Nawrocki ponownie przekazał w październiku do kontrasygnaty premiera wnioski o powołanie do zarządu NBP trzech obecnych członków RPP: Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Marcina Zarzeckiego oraz byłej wiceprezes NBP w latach 2020-2026 Marty Kightley. W maju premier odesłał ten sam wniosek bez podpisu.

Obecny zarząd NBP liczy minimalną przewidzianą prawem liczbę sześciu osób. 4 listopada upływa kadencja wiceprezesa NBP Adama Lipińskiego. Jeżeli wakat po Lipińskim nie zostanie uzupełniony, liczba członków zarządu spadłaby poniżej poziomu wymaganego ustawą o NBP.

Adam Lipiński - wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości
Adam Lipiński
Źródło zdjęcia: PAP

Spadek liczby członków zarządu NBP poniżej wymaganego minimum może doprowadzić do paraliżu kluczowych funkcji banku centralnego. W praktyce oznacza to m.in.:

  • ryzyko, że uchwały Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych nie będą wprowadzane w życie,
  • brak możliwości legalnego prowadzenia operacji otwartego rynku,
  • problemy z ewentualnymi interwencjami walutowymi,
  • trudności ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego i obliczeniem ewentualnego zysku dla budżetu państwa.

Część tych kompetencji może jednak przejąć Ministerstwo Finansów, natomiast w przypadku decyzji RPP wprowadzanie ich w życie przez zarząd NBP jest raczej symboliczne, a rynek operuje na podstawie komunikatów po posiedzeniach Rady.

Polityczny spór o zarząd banku centralnego

Zgodnie z ustawą w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa sześć lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednakże zgodnie z konstytucją, co do zasady akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera z wyjątkiem m.in. wniosku do Sejmu o powołanie prezesa NBP czy członków RPP. Kontrasygnaty wymaga zatem powołanie członków zarządu banku centralnego.

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Aktualny skład zarządu NBP wraz z upływem kadencji:

  • Adam Lipiński - wiceprezes NBP - kadencja do 4 listopada 2026 r.,
  • Marta Gajęcka - kadencja do 1 stycznia 2027 r.,
  • Paweł Mucha - kadencja do 1 września 2028 r.,
  • Artur Soboń - kadencja do 6 grudnia 2029 r.,
  • Rafał Sura - kadencja do 28 lipca 2028 r.,
  • Paweł Szałamacha - kadencja do 12 października 2028 r.

"Jeżeli wakat nie zostanie zapełniony, liczba członków zarządu NBP spadnie poniżej wymaganej przez Ustawę o NBP. Prezydent Karol Nawrocki przekazał w październiku do kontrasygnaty premiera postanowienie o powołaniu czterech członków zarządu NBP. Kandydatami są: Marta Kightley, Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk oraz Marcin Zarzecki" - wskazują ekonomiści Erste BP.

"Trzech ostatnich to obecnie członkowie RPP i gdyby premier zdecydował się na podpisanie nominacji (co wydaje się możliwym scenariuszem), listopadowe posiedzenie Rady byłoby zapewne ostatnim z ich udziałem. Wg najnowszej ankiety PAP L. Kotecki i M. Zarzecki oceniani są jako jedni z bardziej jastrzębich [skłonnych do podwyżki stóp procentowych - red.] członków RPP" - dodają.

Czy Glapiński trafi przed Trybunał Stanu?

Spór o zarząd banku centralnego dotyczy również prezesa NBP. 9 października Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podtrzymała zarzuty wobec Adama Glapińskiego i zawnioskowała o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Wśród stawianych mu zarzutów wymieniono:

  • pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego,
  • działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej,
  • nieuprawnione interwencje walutowe,
  • działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej,
  • utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i zarządu Narodowego Banku Polskiego,
  • wprowadzanie ministra finansów w błąd,
  • akceptowanie mechanizmu automatycznych nagród kwartalnych,
  • naruszenie zasady apolityczności.

- Osobiście przygotowałam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wprowadzenia w błąd organu sprawującego władzę. W tym przypadku pan prezes Adam Glapiński wprowadził w błąd ministra finansów przy opracowywaniu budżetu na kwotę sześciu miliardów złotych - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej.

Niedawno marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że głosowanie nad wnioskiem o postawienie prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest możliwe w połowie listopada.

Źródło: PAP
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Tagi:
NBPPrezes NBP Adam GlapińskiRPP
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