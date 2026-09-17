Z kraju Koreański sprzęt będzie serwisowany w Poznaniu. MON zapowiada Oprac. Alicja Skiba |

Władysław Kosiniak-Kamysz o obronie cywilnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Waszczuk/PAP

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Pierwsza umowa na dostawę do Polski 180 wyprodukowanych w Korei czołgów K2 została podpisana w lipcu 2022 r. Trzy lata później podpisano kontrakt na dostawę kolejnych 180 maszyn, z których część zostanie zbudowana w zakładach Bumaru w Łabędach. Do niedawna nie było jednak pewne, czy czołgi nie będą musiały być transportowane do Korei na przeglądy i naprawy.

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Serwisowanie czołgów i pojazdów towarzyszących

- W Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu będą serwisowane silniki do czołgów K2 - ogłosiła w czwartek wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceminister zaznaczyła, że ponad 200 maszyn tego typu trafiło już do Polski. Dodała, że w poznańskich zakładach będą także serwisowane silniki pojazdów towarzyszących, zamówionych razem z K2.

Zaznaczyła przy tym, że "miejsce serwisowania" nie jest bez znaczenia dla kwestii bezpieczeństwa. - To, że możemy robić to u nas, w Polsce, że nie wymaga to dodatkowego czasu, kiedy sprzęt jest gdzieś odsyłany, tylko wszystko można zrobić tutaj, na miejscu, wzmacnia naszą odporność i wzmacnia nasze bezpieczeństwo - powiedziała.

Utworzenie WZM

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz wskazał z kolei, że decyzja o serwisowaniu silników K2 w Poznaniu ma "o wiele głębszy wymiar", wpisujący się w ideę stworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego, które mogą w przyszłości m.in. współprodukować Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź czy wozy towarzyszące dla BWP Borsuk.

W czerwcu w Poznaniu podpisano list intencyjny ws. utworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego. Nowy podmiot ma powstać z połączenia poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych (WZM) oraz firmy H. Cegielski-Poznań S.A (HCP).

Czołgi K2 będą serwisowane w WZM Źródło zdjęcia: Tomasz Waszczuk/PAP

WZM to spółka, która zajmuje się m.in. modernizacją, modyfikacją, naprawami czołgów oraz innych gąsienicowych i kołowych pojazdów opancerzonych. W zakładach są serwisowane m.in. czołgi Abrams i Leopard. Natomiast działalność firmy HCP skupia się obecnie na produkcji konstrukcji stalowych, części zamiennych do silników oraz świadczeniu usług serwisowych. Większościowym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

- Zakładamy dzisiaj, że pierwszy kwartał 2028 roku to będzie moment fizycznego połączenia i utworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego - zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami prezes Leszkiewicz.

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Zwiększenie zatrudnienia w WZM

Prezes zarządu Zakładów H. Cegielskiego i prezes zarządu, dyrektor generalny Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu Grzegorz Szkaradek powiedział dziennikarzom, że w tym roku w poznańskich zakładach silniki do K2 jeszcze nie będą serwisowane. - Musimy się przygotować, musimy odpowiednio odseparować to, co robimy z silnikami Leopardów - zastrzegł.

Dodał, że wraz z nowymi zadaniami WZM potrzebują zwiększenia zatrudnienia. Wskazał, że firma przygotowuje się do budowy trzech nowych hal, które pozwolą na przeniesienie produkcji z zakładów HCP na poznańskiej Wildzie.