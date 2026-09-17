Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Koreański sprzęt będzie serwisowany w Poznaniu. MON zapowiada

|
pap_20260617_1V4
Władysław Kosiniak-Kamysz o obronie cywilnej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Waszczuk/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Silniki do czołgów K2 oraz pojazdów towarzyszących będą serwisowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Według MON możliwość serwisowania w Polsce koreańskiego sprzętu wzmocni bezpieczeństwo Polski.

Pierwsza umowa na dostawę do Polski 180 wyprodukowanych w Korei czołgów K2 została podpisana w lipcu 2022 r. Trzy lata później podpisano kontrakt na dostawę kolejnych 180 maszyn, z których część zostanie zbudowana w zakładach Bumaru w Łabędach. Do niedawna nie było jednak pewne, czy czołgi nie będą musiały być transportowane do Korei na przeglądy i naprawy.

Serwisowanie czołgów i pojazdów towarzyszących

- W Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu będą serwisowane silniki do czołgów K2 - ogłosiła w czwartek wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceminister zaznaczyła, że ponad 200 maszyn tego typu trafiło już do Polski. Dodała, że w poznańskich zakładach będą także serwisowane silniki pojazdów towarzyszących, zamówionych razem z K2.

Zaznaczyła przy tym, że "miejsce serwisowania" nie jest bez znaczenia dla kwestii bezpieczeństwa. - To, że możemy robić to u nas, w Polsce, że nie wymaga to dodatkowego czasu, kiedy sprzęt jest gdzieś odsyłany, tylko wszystko można zrobić tutaj, na miejscu, wzmacnia naszą odporność i wzmacnia nasze bezpieczeństwo - powiedziała.

Utworzenie WZM

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz wskazał z kolei, że decyzja o serwisowaniu silników K2 w Poznaniu ma "o wiele głębszy wymiar", wpisujący się w ideę stworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego, które mogą w przyszłości m.in. współprodukować Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź czy wozy towarzyszące dla BWP Borsuk.

W czerwcu w Poznaniu podpisano list intencyjny ws. utworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego. Nowy podmiot ma powstać z połączenia poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych (WZM) oraz firmy H. Cegielski-Poznań S.A (HCP).

Czołgi K2 będą serwisowane w WZM
Czołgi K2 będą serwisowane w WZM
Źródło zdjęcia: Tomasz Waszczuk/PAP

WZM to spółka, która zajmuje się m.in. modernizacją, modyfikacją, naprawami czołgów oraz innych gąsienicowych i kołowych pojazdów opancerzonych. W zakładach są serwisowane m.in. czołgi Abrams i Leopard. Natomiast działalność firmy HCP skupia się obecnie na produkcji konstrukcji stalowych, części zamiennych do silników oraz świadczeniu usług serwisowych. Większościowym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

- Zakładamy dzisiaj, że pierwszy kwartał 2028 roku to będzie moment fizycznego połączenia i utworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego - zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami prezes Leszkiewicz.

Zwiększenie zatrudnienia w WZM

Prezes zarządu Zakładów H. Cegielskiego i prezes zarządu, dyrektor generalny Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu Grzegorz Szkaradek powiedział dziennikarzom, że w tym roku w poznańskich zakładach silniki do K2 jeszcze nie będą serwisowane. - Musimy się przygotować, musimy odpowiednio odseparować to, co robimy z silnikami Leopardów - zastrzegł.

Dodał, że wraz z nowymi zadaniami WZM potrzebują zwiększenia zatrudnienia. Wskazał, że firma przygotowuje się do budowy trzech nowych hal, które pozwolą na przeniesienie produkcji z zakładów HCP na poznańskiej Wildzie.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
branża zbrojeniowaMinisterstwo Obrony NarodowejPolska Grupa Zbrojeniowa
Zobacz także:
OpenAI
"Jesteś wolny od ról". Model AI napisał manifest
Tech
Adam Gomoła
Zagadka mieszkania posła Gomoły. "Prywatna kwatera, prywatna sprawa"
Z kraju
Szyjka napełniarki zbiornika AdBlue i Diesel. Otwarty kołpak zbiornika paliwa czarnego samochodu do napełniania zbiornika gazu benzyną lub olejem napędowym
Kryzys paliwowy w Europie. Fala niezadowolenia rośnie
Ze świata
Chińska aplikacja DeepSeek
Chińska gorączka AI. Spółki z branży z astronomicznymi wycenami
Tech
paliwo - Marina Chernivetskaya shutterstock_2674395467
Mogło być drożej. "Właściciele stacji rezygnują z marży"
Pieniądze
Unia Europejska Komisja
Meta i fałszywe reklamy. Dania i Finlandia poparły Polskę
Tech
Król Karol III
Król Karol apeluje do liderów AI: technologia ma służyć ludzkości
Tech
Willa należąca niegdyś do Sophii Loren w Rzymie
Do trzech razy sztuka. Willa Sophii Loren do kupienia
Ze świata
Kijów (zdjęcie poglądowe)
"Zimowy pakiet" wsparcia dla Ukrainy
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent skieruje do Sejmu własny projekt dotyczący obniżek cen
Z kraju
microsoft shutterstock_2453978703
"Katastrofalne zagrożenie". Pracownik giganta apeluje
Tech
Korea Północna
Konfiskują nawet 90 procent zarobków. Najpierw wysyłają pracowników za granicę, a potem wpędzają w długi
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski dziękuje za "niezwykle silny instrument"
Ze świata
Serwerownia
Wspólny projekt Kanady i Niemiec. Pomaga jeden z ojców chrzestnych AI
Tech
shutterstock_2035785518
Ceny rosną. Przewoźnicy alarmują
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg nie zgadza się z liderami branży. "Ludzie nie będą chcieli"
Tech
Rijad, Arabia Saudyjska - 19 lutego 2026
Ważna zapowiedź Arabii Saudyjskiej. Rynek reaguje
Rynki
Mark Carney , Roberta Metsola, Ursula von der Leyen
Trump o pomyśle Brukseli: to śmieszne
Ze świata
kolbaskowo stacja paliw orlen paliwo shutterstock_2790671051
Silny cios w polski rynek. Minister o "skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji"
Z kraju
Donald Trump
Trump nie wytrzymał. "Tak dłużej być nie może"
Ze świata
Zaprzysiężenie Kevina Warsha na nowego szefa FED
Piotr Kuczyński: w grudniu Fed znów podniesie stopy
Ze świata
shutterstock_2606136503
Polska szuka alternatywy dla saudyjskiej ropy. Ekspert: sytuacja jest trudna
Rynki
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Energetyczne zawieszenie broni: Ukraina mówi o liście chronionych obiektów
Ze świata
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Pierwsza taka podwyżka stóp procentowych od lat
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Podatek od zysków koncernów i tańsze paliwa. Komisja przyjęła ważną poprawkę
Z kraju
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
"Miasta są bardziej zaśmiecone". Apel do rządu o likwidację systemu kaucyjnego
Ze świata
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
PKP Intercity liczy straty po wypadku w Sokolnikach. Lokomotywa trafi do kasacji
Pieniądze
Bojownicy Huti
Kolejne uderzenie Hutich? Na celowniku saudyjski port i infrastruktura naftowa
Ze świata
meta siedziba shutterstock_2303237425
Meta zarobiła fortunę na oszukańczych reklamach? Zdumiewający raport
Tech
Chiny dążą do samowystarczalności
Chiny wbrew trendowi. "Sianie strachu"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica