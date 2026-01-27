Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"

Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Premier Donald Tusk o ratowaniu JSW
Źródło: TVN24
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował o zawieszeniu rozmów ze stroną społeczną po tym, jak związki zawodowe zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne. Według spółki, do zmiany tej przyczyniły się wtorkowe wypowiedzi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Reprezentatywne organizacje związkowe powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Pana Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego, w istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne - przekazał we wtorek po południu rzecznik JSW Wojciech Sury.

Jak dodał, "w związku z powyższym zarząd JSW został zmuszony do zawieszenia rozmów". - Brak osiągnięcia porozumienia powoduje konieczność przeanalizowania przez zarząd alternatywnych form restrukturyzacji spółki - stwierdził rzecznik.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
jsw-01-fot-dawid-lach-www
"To wpłynęło na bardzo istotne obniżenie ceny". Gigant w kryzysie, rozmowy trwają
shutterstock_2211362781
Polski gigant na krawędzi utraty płynności. Najpoważniejszy kryzys od dekady
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi

Sury: dzisiejsze wydarzenia prowadzą do przerwania negocjacji

Rzecznik JSW dodał, że "należy zaznaczyć, że do zmiany stanowiska negocjacyjnego związków zawodowych doszło pomimo wczorajszego zbliżenia stanowisk, osiągniętego podczas rozmów z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony."

- Dzisiejsze wydarzenia stanowią istotny krok wstecz i prowadzą do przerwania ciągłości procesu negocjacyjnego - stwierdził Sury.

Zapewnił, że zarząd JSW i Ministerstwo Aktywów Państwowych pozostają zdeterminowani co do kontynuacji działań, których celem jest zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy, interesu spółki i zapewnienia jej dalszego funkcjonowania.

Czarzasty: po to tak naprawdę przyjechałem

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przyjechał we wtorek do Jastrzębia-Zdroju na zaproszenie Związku Zawodowego Górników w Polsce. W towarzystwie m.in. wiceministra energii Mariana Zmarzłego spotkał się z przedstawicielami związku i spółki.

Na późniejszym briefingu marszałek Sejmu nawiązał do trwających rozmów zarządu JSW ze stroną społeczną, z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony, nt. projektu porozumienia, które miałoby dostosować koszty wynagrodzeń do obecnych możliwości finansowych spółki.

- Wiem, że toczą się w tej chwili rozmowy i wiem, że ta sprawa na poziomie koalicji powinna być w trybie szybkim przeanalizowana i przedyskutowana. Zdobyłem wiedzę podstawową, która daje mi możliwość zajęcia w tej sprawie stanowiska i po to tak naprawdę przyjechałem - wyjaśnił szef Nowej Lewicy.

Sytuację spółki uznał za bardzo trudną. - Myślę, że ze względu na to, że jest tutaj węgiel koksowniczy wydobywany, ze względu na ilość pracowników, czy ze względu na złe zarządzanie tą spółką w ostatnim czasie, musi nastąpić przyspieszenie w dyskusji i w podejmowaniu decyzji - ocenił.

Zadeklarował także , że w perspektywie takiej dyskusji będzie brał udział w imieniu swoim, osób, z którymi rozmawiał w Jastrzębiu oraz Lewicy, zajmując stanowisko uwzględniające interesy pracowników JSW, ale też interesy państwa w perspektywie dbania o rzadkie w Europie zasoby węgla koksującego.

- Widzę konieczność zainteresowania wszystkich władz tą sprawą, bo wydaje mi się, że zainteresowanie wszystkich władz nie jest wystarczające. Trzeba natychmiast do tego siadać - stwierdził Czarzasty i dopytywany uściślił, że przede wszystkim poinformuje o sprawie JSW partnerów koalicyjnych.

Negocjacje w JSW

Projekt porozumienia dotyczy czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych, co pozwoliłoby JSW zmniejszyć koszty pracownicze. Zarząd przedstawił go stronie społecznej pod koniec grudnia 2025 r. Związki dotąd sprzeciwiają się temu - mimo przedłużającej się głębokiej dekoniunktury i wiążącym się z tym długotrwałym spadkiem przychodów spółki.

Przewiduje on, że porozumienie zawiesi czasowo stosowanie postanowień niektórych dotychczas obowiązujących porozumień zbiorowych ze związkami, a także zawiesi gwarancje z porozumienia z 31 marca 2021 r. dotyczące warunków pracy (uzgodniono wówczas m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia). Zarząd JSW akcentuje, że w kryzysowej sytuacji spółki zawarcie porozumienia to kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania ze strony państwowych i prywatnych instytucji finansowych.

W opinii związkowców projekt porozumienia oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, osłabienia ich ochrony i ograniczenia świadczeń. Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych, których oczekuje zarząd, wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

W projekcie zapisano całkowite zawieszenie w latach 2025-27 14. pensji, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-28, a także zawieszenie w całości w latach 2026-28: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych JSW należy do Skarbu Państwa w 55,16 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

Udostępnij:
TAGI:
JSWSpółki Skarbu Państwa
Zobacz także:
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela ma pomóc firmie Google. Wszczęła dwa postępowania
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
Z kraju
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Z kraju
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
Z kraju
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech
smartfon w ręce kobiety
Duże zmiany na platformach Mety. Płatne testy Instagrama, Facebooka i Whatsappa
Tech
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Z kraju
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
Kradnie twarze i głosy, prawo zostaje w tyle. "Poważne skutki"
Tech
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Są korzystniejsze od lokat bankowych. "Polacy nie lubią ryzyka"
Pieniądze
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
"Strefa wolnego handlu dla dwóch miliardów ludzi". Koniec negocjacji
Ze świata
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
Ze świata
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
Ze świata
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
Turystyka
Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym
Ze świata
Adam Glapiński
To nie koniec rekordów. Polski bank jednym z motorów napędowych
Rynki
biuro, pracownicy, pracodawcy, praca, rynek pracy, singapur
Firmy planują podwyżki. Najnowszy raport
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Bruksela kontra Musk. "Na takie treści w ogóle nie ma w Europie miejsca"
Tech
Trudne warunki na drogach, Szczecin
"Mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Z kraju
polska chojnice urząd skarbowy budynek shutterstock_2099524255
Nadchodzi rewolucja. Urzędy dłużej czynne
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica