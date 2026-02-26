Logo TVN24
Biznes
Dostajemy tanią pożyczkę, a tu jakaś, wywołana nie wiadomo po co, kontrowersja. To jest pewien ewenement - mówił w czwartek o programie SAFE Radosław Sikorski. Szef dyplomacji odpowiadał na pytania posłów zadane po jego expose. Oprócz unijnych pożyczek na zbrojenia Sikorski skomentował również między innymi umowę z państwami Mercosur oraz udział polskich firm w odbudowie Ukrainy.

Szef MSZ, któremu - jak zaznaczył - zadano ok. 160 pytań, w pierwszej kolejności odpowiedział posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi, zarzucającemu rządowi Donalda Tuska, że świadomie, brutalnie i jednoznacznie likwiduje Polskę, zwłaszcza rolnictwo. - Fakty są następujące: rok 2025 był najlepszym rokiem w historii polskiego eksportu rolno-spożywczego. Wartość eksportu za granicę osiągnęła poziom 58,4 miliarda euro, czyli 248 miliardów złotych, o 8,6 procent wyższy niż rok wcześniej - powiedział Sikorski. - Jeżeli naród i państwo są likwidowane tak jak polskie rolnictwo, to chyba nieźle nam się powodzi - podkreślił minister.

"Rząd swoje zobowiązanie wykonał"

Odnosząc się do zarzutów związanych z brakiem zbudowania przez rząd mniejszości blokującej unijną umowę Mercosur, Sikorski zwrócił uwagę, że prezydent Karol Nawrocki i jego współpracownicy zobowiązali się, iż w przypadku sprzeciwu rządu podejmą próbę przekonania Włoch do dołączenia do koalicji blokującej w UE. - Rząd swoje zobowiązanie wykonał, zagłosowaliśmy przeciwko umowie Mercosur, a pan prezydent wbrew moim ostrzeżeniom nie przekonał pani premier Meloni do zmiany stanowiska - stwierdził Sikorski.

Minister ocenił też, że umowa z Mercosur będzie korzystna dla wielu polskich branż, m.in. producentów AGD, komponentów do samochodów oraz części sektora rolno-spożywczego. - Dla tych branż dostęp do rynków Mercosur zostanie zliberalizowany, co jest istotną szansą dla polskich producentów - dodał.

Szef MSZ odpowiedział też na pytanie, czy dostrzega ryzyko, że niespójne sygnały ze strony klasy politycznej dotyczące programu SAFE mogą podważyć wiarygodność Polski w oczach partnerów zagranicznych oraz wpłynąć na decyzje inwestycyjne na wschodniej flance. - Rzeczywiście, to jest zaskakujące. Dostajemy tanią pożyczkę, a tu jakaś wywołana, nie wiadomo po co, kontrowersja. To jest pewien ewenement, to budzi zdumienie i dlatego apeluję o opamiętanie - zaznaczył Sikorski.

Odbudowa Ukrainy

Zapytany, w jaki sposób rząd oraz MSZ zamierzają wspierać polskie firmy zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy, Sikorski przypomniał, że z inicjatywy rządu w czerwcu w Gdańsku odbędzie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wezmą w niej udział przedstawiciele państw i organizacji międzynarodowych, w tym Bank Światowy oraz duże banki inwestycyjne, a także biznes.

- Rozumiem, że byłoby dla nas korzystne, gdybyśmy mogli przekonać Ukrainę do takiego systemu, w którym ci, którzy pomagali Ukrainie, mieliby przywileje jej odbudowywania. Tylko że pamiętajmy, że jednocześnie domagamy się, aby Ukraina wdrożyła w pełni umowę stowarzyszeniową, a więc wprowadziła u siebie zasady jednolitego rynku. A potem żeby przyjęła całe dobrodziejstwo prawa europejskiego w dziedzinie zamówień publicznych - mówił Sikorski, dodając, że w tej dziedzinie obowiązywać muszą uczciwe procedury.

- Uważam, że mamy naturalne przewagi i że w naszym interesie jest to, aby po prostu na Ukrainie odbywały się uczciwe kontrakty i jestem pewien, że wiele z nich polskie firmy wygrają - zaznaczył Sikorski.

Odnosząc się do kwestii związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej o Ukrainę, szef MSZ podkreślił, że Polska opowiada się za takim rozszerzeniem, jednak wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez Ukrainę jako kraj kandydujący określonych kryteriów, w tym skutecznej walki z korupcją oraz wdrożenia standardów europejskich.

Europejski dylemat

W kontekście pytania o działania na rzecz wzmocnienia jedności UE wobec rosyjskiej agresji, zwłaszcza w związku z obstrukcyjną postawą Węgier i częściowo Słowacji, Sikorski wskazał, że sytuacja ma charakter dylematu: choć Rada Europejska zdecydowała niedawno o przyznaniu Ukrainie 90 mld euro pożyczki, a decyzję tę zaakceptował także premier Viktor Orban, to pojawiają się sygnały, że Węgry mogą utrudniać działania na niższych szczeblach. Dodał, że władze w Budapeszcie uzasadniają swoje zastrzeżenia problemami z funkcjonowaniem rurociągu Drużba, którym rosyjska ropa ma trafiać przez Ukrainę na Węgry, i twierdzą, że brak przesyłu ma charakter polityczny.

Sikorski wskazał przy tym na jego wtorkowe nieplanowane spotkanie w Kijowie z szefem Naftohazu, odpowiedzialnym za funkcjonowanie ropociągu, który przedstawił mu dowody na techniczne uszkodzenia infrastruktury. - Pokazał mi zdjęcia palącego się gigantycznego magazynu i przepompowni ropy w Brodach i pokazał mi zdjęcia z odczytu tych mierników przepływu ropy - mówił Sikorski. Dodał też, że usterki są możliwe do usunięcia, a rozwiązaniem mogłoby być wysłanie unijnych ekspertów w celu jednoznacznego ustalenia stanu technicznego i wyeliminowania sporów, tak aby Węgry zaprzestały blokowania działań na rzecz Ukrainy.

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

