Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Donald Tusk: to nie jest tylko gra słów

Donald Tusk w Zielonce
Donald Tusk apeluje w sprawie programu SAFE
Źródło: TVN24
Zablokowanie programu SAFE to będzie uderzenie w serce programów polskiego bezpieczeństwa - podkreślił premier Donald Tusk. Dodał, że tu nie ma miejsca na politykę czy konflikty i zaapelował do wszystkich, którzy mają "coś w tej sprawie do zrobienia i do powiedzenia". Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że SAFE to najlepsze rozwiązanie "takiego turbodoładowania" zdolności polskiej armii.

W czwartek premier Tusk wraz z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wziął udział w pokazie testów dronów, systemów antydronowych oraz rozwiązań autonomicznych, w tym systemu antydronowego SAN, który w 90 proc. ma być sfinansowany ze środków europejskich w ramach programu SAFE.

Premier: to nie tylko gra słów

Tusk zauważył, że nazwa programu oznacza w języku angielskim "bezpieczny". - To nie jest tylko gra słów - ocenił.

- Więc nasz gorący apel: niech nikomu w Polsce nie przyjdzie ta myśl do głowy, żeby zablokować program SAFE, bo będzie to oznaczało uderzenie w samo serce naszych programów polskiego bezpieczeństwa - oświadczył premier.

Zapewnił, że jego apel płynie z "takiej głębokiej potrzeby". Stwierdził też, że w kwestiach dotyczących programu SAFE nie ma miejsca na politykę czy konflikty.

Donald Tusk w Zielonce
Donald Tusk w Zielonce
Źródło: PAP/Paweł Supernak

"Ten apel niech dotrze do wszystkich"

- Tu chodzi naprawdę o polskie bezpieczeństwo, o wielkie przyspieszenie polskiej produkcji zbrojeniowej, polskiej myśli technicznej, a w konsekwencji chodzi właśnie o bezpieczne terytorium, bezpieczną granicę, bezpiecznych polskich obywateli - powiedział Tusk.

- Ten apel niech dotrze do wszystkich, którzy mają coś w tej sprawie do zrobienia i do powiedzenia - dodał szef polskiego rządu.

Szef MON o SAFE

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na briefingu prasowym, że ten czwartkowy pokaz to tylko część zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego.

- Zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego rosną. Rośnie zatrudnienie, rosną inwestycje, a program SAFE zwielokrotni te możliwości polskich firm zbrojeniowych. W bardzo krótkim czasie będziemy w stanie wykonać coraz to nowsze przedsięwzięcia - powiedział wicepremier.

Minister ocenił, że program SAFE to najlepsze rozwiązanie "takiego turbodoładowania" zdolności polskiej armii.

- Uwalniamy dzięki programowi SAFE środki w budżecie również po to, żeby reagować na rozwój techniki wojskowej - powiedział Kosiniak-Kamysz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskWładysław Kosiniak-KamyszProgram SAFEWojskoWojsko Polskieobronność
Zobacz także:
Pilne
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Z kraju
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Od dziś obowiązuje nowy limit w bankomatach
Z kraju
Pekin, Chiny
Fala przybiera na sile. Prześwietlają "półnagich" urzędników
Ze świata
Donald Trump
"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie
Rynki
fabryka hala praca S shutterstock_1064126297
"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki
Z kraju
shutterstock_2579679015
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Tąpnięcie"
Z kraju
Kevin Hassett pap_20251216_1KV
Nie dostał nominacji, teraz uderza. "Ten artykuł jest żenujący"
Ze świata
Władimir Putin
"Polowania na amerykańskie biznesy" w Ukrainie. "Byłem zszokowany"
Ze świata
Płock rafineria PKN Orlen
Zyski państwowego giganta wzrosły. "Za nami doskonały rok"
Z kraju
Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Niemcy pomogą Polsce. "To było nam bardzo potrzebne"
Z kraju
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
"Stanowczo się nie zgadzam". Zuckerberg odpowiada na zarzuty
Tech
Jan Niedziałek
Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem
Z kraju
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2324952347
"Apokalipsa" w branży IT? "Dla amatora to jazda bez hamulców"
Łukasz Figielski
Airbus A321-271NX Wizzair
Tania linia lotnicza uruchamia dwa nowe połączenia z Polski
Turystyka
pap_20251009_0UD
Weto, cenzura, hejt. "Polskie dzieci mają dziś niższy standard ochrony"
Maja Piotrowska
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry i Słowacja wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
Ze świata
Walmart w Pleasanton, Kalifornia
Nadchodzi rewolucja w przekąskach. To skutek popularności leków na odchudzanie
Ze świata
shutterstock_2670199723
Orzechy z pestycydem. Polska sieć wycofuje je ze sklepów
Z kraju
Donald Trump
Japonia obiecuje miliardowe inwestycję za gwarancję niższych ceł
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego
Ze świata
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ryanair reaguje na problemy Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem
Turystyka
biurowiec shutterstock_2398225309
Zwalniali przez Al, teraz chcą zatrudniać. "Przyszło otrzeźwienie"
Najnowsze
nvidia czip shutterstock_1060748543
Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
Tech
Szefowa EBC Christine Lagarde
Media: strategiczna rezygnacja szefowej banku. W tle kluczowa decyzja Macrona
Ze świata
usa, ludzie, ulica
Zbadali, czy wsparcie finansowe nie powoduje ryzykownych zachowań
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Meta i YouTube z zarzutami. Mark Zuckerberg stanie przed sądem
Tech
pap_20171023_2BL
To może być koniec wieloletniej batalii. Bayer zapłaci za Roundup
Ze świata
Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia”
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica