Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nowe dane z przemysłu. "Solidny wzrost"

Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki
Źródło: TVN24
Produkcja przemysłowa we wrześniu 2025 roku wzrosła o 7,4 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 16 procent - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. 

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 5,0 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 13,5 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,1 proc. wyższym niż w sierpniu br.

Według wstępnych danych, we wrześniu wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do września 2024 roku, odnotowano m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 34,6 proc., w produkcji maszyn i urządzeń - o 16,2 proc., metali - o 13,3 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 12,8 proc., wyrobów z metali - o 11,4 proc., artykułów spożywczych - o 9,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 8,9 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 8,0 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 7,9 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem 2024 roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3,6 proc., w produkcji napojów - o 2,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 1,6 proc. 

Do najnowszych danych GUS odniósł się premier Donald Tusk, wskazując na wyjątkowe wyniki produkcji przemysłowej. "Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu: +7,4 proc.! To najwyższy poziom w historii Polski. Jeszcze nigdy polski przemysł tyle nie produkował. Robimy, nie gadamy" - napisał szef rządu.

Komentarze ekonomistów

"Solidny wzrost produkcji krajowego przemysłu we wrześniu (7,4%r/r) m.in. dzięki układowi dni roboczych i niskiej bazie, ale przed nami trudne miesiące z uwagi na zastój w Niemczech i przestoje produkcyjne oraz zamknięcia zakładów w sektorze motoryzacyjnym" - skomentowali dane GUS ekonomiści ING.

"Przemysł wrócił z wakacji i z marszu wykręcił fenomenalny wynik: +4 proc. mdm po odsezonowaniu, nowy rekord poziomu produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju wystrzały już się zdarzały a swoje dołożył koniec przerw w przemyśle motoryzacyjnym. Tym niemniej, trend jest w górę" - napisali eksperci z Pekao.

OGLĄDAJ: "Nie da się przecenić znaczenia trasy Via Baltica". Konferencja prezydentów
20 1030 litwa nawrocki-0007

"Nie da się przecenić znaczenia trasy Via Baltica". Konferencja prezydentów
NA ŻYWO

20 1030 litwa nawrocki-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Produkcja przemysłowaGUS
Zobacz także:
komputer
Globalna awaria internetu. Nie działa wiele stron i aplikacji
Tech
Andrzej Duda
Andrzej Duda ma nową pracę
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
20250630
Wystartowała trzecia edycja "BCC For The Future"
Z kraju
shutterstock_1457455880
Tych surowców może zabraknąć. Resort pracuje nad dokumentem
Z kraju
fabryka VW poznan - Magda Wygralak shutterstock_2127624119
Gigant rozbuduje fabrykę w Polsce
Moto
Zakup mieszkania
Wstrzymują się z zakupem mieszkania. Eksperci znają przyczynę
Nieruchomości
Wołodymyr Zełenski
Domagają się dewaluacji waluty Ukrainy
Ze świata
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
Ze świata
pieniądze, euro
Polscy emigranci zarobkowi ślą do kraju coraz więcej pieniędzy
Najnowsze
Qantab beach, Oman
Ten kraj zyskuje popularność wśród Polaków. Zwłaszcza zimą
Turystyka
shutterstock_2499800971
"Jeśli zabraknie odwagi, pozostaniemy w roli drugoplanowej".
Z kraju
Lamborghini Volkswagen samochód auto
Auto elektryczne luksusowej marki pod znakiem zapytania
Moto
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Ten rodzaj centrów handlowych deweloperzy budują na potęgę
Nieruchomości
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Bangladesz, Dhaka lotnisko
Potężny pożar lotniska ugaszony. Straty mogą przekroczyć miliard dolarów
Ze świata
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Miliarder spadł z klifu. Media: podejrzenie padło na jego syna
TVN24
PiS walczy z wiatrakami. "Kto jest autorem tego projektu ustawy? Kto przygotował? Który lobbysta?"
Duńska firma wstrzymuje dużą inwestycję w Polsce. Miała zatrudnić tysiąc osób
Z kraju
Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Pierwsze Pendolino dotarło do stolicy Tatr
Turystyka
paryz francja - s2511 shutterstock_2090668288_1
Rating kredytowy w dół. "Niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona"
Ze świata
samochody elektryczne, motoryzacja, akumulator, produkcja samochodów, elektryki
Trump podjął decyzję w sprawie dalszych ceł dla producentów aut
Moto
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Właściciele stacji benzynowych ostrzegają: zamknięcia albo podwyżki
Prawo
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. "Tendencja spadkowa"
Moto
alkohol-wino-sklep-16
Jedna pensja, setki butelek. Policzono, ile można kupić alkoholu
Z kraju
Dobre informacje dla użytkowników telefonów komórkowych za granicą
To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"
Maja Piotrowska
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Sikorski odpowiada szefowi MSZ Węgier: nie, Peter
Ze świata
Donald Trump
Trump: to jest nie do utrzymania
Ze świata
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wielka wygrana w Polsce
Z kraju
Moskwa, Rosja
Potężna kara na Rosję utrzymana. Rekordowy wyrok
Ze świata
Gerhard Schroeder
Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica