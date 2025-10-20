Nowe dane z przemysłu. "Solidny wzrost"

Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki Źródło: TVN24

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 5,0 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 13,5 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,1 proc. wyższym niż w sierpniu br.

Według wstępnych danych, we wrześniu wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do września 2024 roku, odnotowano m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 34,6 proc., w produkcji maszyn i urządzeń - o 16,2 proc., metali - o 13,3 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 12,8 proc., wyrobów z metali - o 11,4 proc., artykułów spożywczych - o 9,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 8,9 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 8,0 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 7,9 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem 2024 roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3,6 proc., w produkcji napojów - o 2,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 1,6 proc.

Do najnowszych danych GUS odniósł się premier Donald Tusk, wskazując na wyjątkowe wyniki produkcji przemysłowej. "Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu: +7,4 proc.! To najwyższy poziom w historii Polski. Jeszcze nigdy polski przemysł tyle nie produkował. Robimy, nie gadamy" - napisał szef rządu.

Komentarze ekonomistów

"Solidny wzrost produkcji krajowego przemysłu we wrześniu (7,4%r/r) m.in. dzięki układowi dni roboczych i niskiej bazie, ale przed nami trudne miesiące z uwagi na zastój w Niemczech i przestoje produkcyjne oraz zamknięcia zakładów w sektorze motoryzacyjnym" - skomentowali dane GUS ekonomiści ING.

"Przemysł wrócił z wakacji i z marszu wykręcił fenomenalny wynik: +4 proc. mdm po odsezonowaniu, nowy rekord poziomu produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju wystrzały już się zdarzały a swoje dołożył koniec przerw w przemyśle motoryzacyjnym. Tym niemniej, trend jest w górę" - napisali eksperci z Pekao.

