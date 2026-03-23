Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Najnowsze dane ze sklepów

zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Domański: Polska zeszłym roku była liderem wzrostu gospodarczego
Źródło: TVN24
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2026 roku wzrosła o 5,0 procent w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 5,6 procent - podał Główny Urząd Statystyczny.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 6,1 proc. i spadek o 4,2 proc. w ujęciu mdm.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,3 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,5 proc. rdr.

Sprzedaż w sklepach w lutym

W lutym 2026 r. wysoki wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. odnotowano w grupach: "paliwa stałe, ciekłe i gazowe" (o 10,2 proc.), "pozostałe: (o 9,4 proc.), "meble, RTV, AGD" (o 7,2 proc.), "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 5,5 proc.).

W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" - "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" zaobserwowano wzrost sprzedaży o 0,2 procent. Zmniejszenie sprzedaży odnotowano jedynie w grupie "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 9,3 proc.).

"To raczej pieśń przeszłości". Komentarze

"Sprzedaż detaliczna w lutym +5,0 proc. rdr., ale to raczej pieśń przeszłości. Przy niskiej bazie liczyliśmy na więcej. Prawdziwy test kondycji konsumenta przyjdzie w marcu - w cieniu wojny w Iranie, niosącej niepewność i kolejny szok energetyczny. Ryzyka w dół dla konsumpcji i PKB w 2026 rosną" - ocenili analitycy ING Economics Poland na portalu X.

"Słabsza od prognoz sprzedaż detaliczna kończy publikacje lutowych danych. W ujęciu odsezonowanym oddajemy nieco dobrego rezultatu, który pojawił się pod koniec poprzedniego roku" - dodali eksperci mBank Research.

Z kolei analitycy Pekao zwrócili uwagę, że na prezentowane dane niekorzystnie wpłynęła surowa zima. "Ale jeszcze przed wybuchem wojny w Zatoce wiedzieliśmy, że konsumpcja prywatna będzie w tym roku raczej hamować niż przyspieszać wzrost" - zaznaczyli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowali Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Sprzedaż detalicznaGUS
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica