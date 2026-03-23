Najnowsze dane ze sklepów

Domański: Polska zeszłym roku była liderem wzrostu gospodarczego Źródło: TVN24

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 6,1 proc. i spadek o 4,2 proc. w ujęciu mdm.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,3 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,5 proc. rdr.

Sprzedaż w sklepach w lutym

W lutym 2026 r. wysoki wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. odnotowano w grupach: "paliwa stałe, ciekłe i gazowe" (o 10,2 proc.), "pozostałe: (o 9,4 proc.), "meble, RTV, AGD" (o 7,2 proc.), "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 5,5 proc.).

W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" - "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" zaobserwowano wzrost sprzedaży o 0,2 procent. Zmniejszenie sprzedaży odnotowano jedynie w grupie "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 9,3 proc.).

"To raczej pieśń przeszłości". Komentarze

"Sprzedaż detaliczna w lutym +5,0 proc. rdr., ale to raczej pieśń przeszłości. Przy niskiej bazie liczyliśmy na więcej. Prawdziwy test kondycji konsumenta przyjdzie w marcu - w cieniu wojny w Iranie, niosącej niepewność i kolejny szok energetyczny. Ryzyka w dół dla konsumpcji i PKB w 2026 rosną" - ocenili analitycy ING Economics Poland na portalu X.

"Słabsza od prognoz sprzedaż detaliczna kończy publikacje lutowych danych. W ujęciu odsezonowanym oddajemy nieco dobrego rezultatu, który pojawił się pod koniec poprzedniego roku" - dodali eksperci mBank Research.

Z kolei analitycy Pekao zwrócili uwagę, że na prezentowane dane niekorzystnie wpłynęła surowa zima. "Ale jeszcze przed wybuchem wojny w Zatoce wiedzieliśmy, że konsumpcja prywatna będzie w tym roku raczej hamować niż przyspieszać wzrost" - zaznaczyli.

🇵🇱 Sprzedaż detaliczna wzrosła o 5% r/r, trochę poniżej prognoz. Ostra zima raczej nie pomogła, ale jeszcze przed wybuchem wojny w Zatoce wiedzieliśmy, że konsumpcja prywatna będzie w tym roku raczej hamować niż przyspieszać wzrost.



Powód? Niższy wzrost nominalnych dochodów…



— Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) March 23, 2026

Opracowali Bartłomiej Ciepielewski/kris