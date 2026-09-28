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Pół tysiąca osób. Cięcia w polskim gigancie

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Kopalnia węgla brunatnego Konin (ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Wojtasik
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W pierwszej połowie 2026 roku zatrudnienie w Grupie ZE PAK zmniejszyło się o 504 osoby. Redukcja etatów to jeden z elementów transformacji jednej z największych prywatnych grup energetycznych w Polsce.
  • Największa redukcja zatrudnienia - 457 osób - objęła spółki zajmujące się wydobyciem i transportem węgla brunatnego: PAK KWB Konin i PAK Górnictwo.
  • W samym ZE PAK zatrudnienie spadło o 32 osoby.
  • W spółce zajmującej się działalnością remontowo-montażową i budowlaną PAK Serwis - o 15 osób.

Łącznie na koniec czerwca br. w Grupie ZE PAK pracowało niemal 1,5 tys. osób wobec blisko 2 tys. na koniec ubiegłego roku.

Cięcia etatów w Grupie ZE PAK

Spośród osób, które odeszły z Grupy ZE PAK - 307 skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych gwarantowanych przez ustawę o osłonach socjalnych.

210 pracowników na koniec pierwszego półrocza przebywało na urlopach górniczych i energetycznych.

Wprowadzone w 2023 r. uprawnienia pozwalają odchodzić pracownikom spółki na urlopy na cztery lata przed osiągnięciem praw emerytalnych.

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Grupa ZE PAK poinformowała, że ponad 1,5 tys. osób skorzystało do końca czerwca z unijnego programu "Droga do zatrudnienia po węglu". Finansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji program obejmuje pomoc w pośrednictwie pracy, zakładaniu własnych działalności gospodarczych i spółdzielni socjalnych oraz dofinansowania wszystkich tych form.

Kopalnia węgla brunatnego Konin
Kopalnia węgla brunatnego Konin
Źródło zdjęcia: PAP/Tomasz Wojtasik

Grupa ZE PAK się zmienia

Redukcja zatrudnienia w Grupie ZE PAK związana jest ze zmianą profilu działalności grupy. ZE PAK poinformował w prezentacji, że w pierwszym półroczu grupa zaprzestała ciągłego wydobycia węgla, a od maja - ciągłej produkcji energii elektrycznej.

Jak wcześniej poinformowały władze należącej do Grupy ZE PAK kopalni "Konin", ostatnia odkrywka "Tomisławice" do końca roku wydobywać będzie węgiel brunatny w niewielkich ilościach, gwarantujących interwencyjne działanie elektrowni "Pątnów".

Grupa ZE PAK potwierdziła, że spółka wygrała wrześniową aukcję uzupełniającą rynku mocy na 2027 r. dla elektrowni "Pątnów"; zakontraktowana moc to 409 MW.

Wyniki finansowe Grupy ZE PAK

Grupa przekazała, że wpływ na wyniki miało zakończenie ciągłej produkcji energii z węgla, co skutkowało spadkiem produkcji o ponad 27 proc. rdr.

Jak wyjaśnił ZE PAK, średnia cena sprzedaży energii spadła pomimo wyższych cen rynkowych w porównaniu z zeszłym rokiem ze względu na brak kontraktów terminowych, a co za tym idzie - ograniczoną możliwość zarządzania pozycją rynkową.

Średnia marża spadła z ponad 202 zł/MWh w pierwszym półroczu 2025 r. do ponad 99 zł/MWh w pierwszym półroczu 2026 r.

  • Przychody Grupy ZE PAK w pierwszym półroczu spadły o 11,5 proc. r/r; w analogicznym okresie 2025 r. spółka zanotowała 644 mln zł, a w 2026 r. - 570 mln zł.
  • Strata EBITDA (czyli ujemny wynik finansowy przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych długów, podatków oraz amortyzacji) dla tego okresu wzrosła z 29 mln do 55 mln zł.
  • Grupa ZE PAK zanotowała również stratę netto w pierwszym półroczu w wysokości 54 mln zł; to mniej o 26 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 r.
Źródło: PAP
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Tagi:
Polski węgielEnergetykazwolnieniaRynek pracyPraca
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