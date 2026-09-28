Pół tysiąca osób. Cięcia w polskim gigancie
- Największa redukcja zatrudnienia - 457 osób - objęła spółki zajmujące się wydobyciem i transportem węgla brunatnego: PAK KWB Konin i PAK Górnictwo.
- W samym ZE PAK zatrudnienie spadło o 32 osoby.
- W spółce zajmującej się działalnością remontowo-montażową i budowlaną PAK Serwis - o 15 osób.
Łącznie na koniec czerwca br. w Grupie ZE PAK pracowało niemal 1,5 tys. osób wobec blisko 2 tys. na koniec ubiegłego roku.
Cięcia etatów w Grupie ZE PAK
Spośród osób, które odeszły z Grupy ZE PAK - 307 skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych gwarantowanych przez ustawę o osłonach socjalnych.
210 pracowników na koniec pierwszego półrocza przebywało na urlopach górniczych i energetycznych.
Wprowadzone w 2023 r. uprawnienia pozwalają odchodzić pracownikom spółki na urlopy na cztery lata przed osiągnięciem praw emerytalnych.
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Grupa ZE PAK poinformowała, że ponad 1,5 tys. osób skorzystało do końca czerwca z unijnego programu "Droga do zatrudnienia po węglu". Finansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji program obejmuje pomoc w pośrednictwie pracy, zakładaniu własnych działalności gospodarczych i spółdzielni socjalnych oraz dofinansowania wszystkich tych form.
Grupa ZE PAK się zmienia
Redukcja zatrudnienia w Grupie ZE PAK związana jest ze zmianą profilu działalności grupy. ZE PAK poinformował w prezentacji, że w pierwszym półroczu grupa zaprzestała ciągłego wydobycia węgla, a od maja - ciągłej produkcji energii elektrycznej.
Jak wcześniej poinformowały władze należącej do Grupy ZE PAK kopalni "Konin", ostatnia odkrywka "Tomisławice" do końca roku wydobywać będzie węgiel brunatny w niewielkich ilościach, gwarantujących interwencyjne działanie elektrowni "Pątnów".
Grupa ZE PAK potwierdziła, że spółka wygrała wrześniową aukcję uzupełniającą rynku mocy na 2027 r. dla elektrowni "Pątnów"; zakontraktowana moc to 409 MW.
Wyniki finansowe Grupy ZE PAK
Grupa przekazała, że wpływ na wyniki miało zakończenie ciągłej produkcji energii z węgla, co skutkowało spadkiem produkcji o ponad 27 proc. rdr.
Jak wyjaśnił ZE PAK, średnia cena sprzedaży energii spadła pomimo wyższych cen rynkowych w porównaniu z zeszłym rokiem ze względu na brak kontraktów terminowych, a co za tym idzie - ograniczoną możliwość zarządzania pozycją rynkową.
Średnia marża spadła z ponad 202 zł/MWh w pierwszym półroczu 2025 r. do ponad 99 zł/MWh w pierwszym półroczu 2026 r.
- Przychody Grupy ZE PAK w pierwszym półroczu spadły o 11,5 proc. r/r; w analogicznym okresie 2025 r. spółka zanotowała 644 mln zł, a w 2026 r. - 570 mln zł.
- Strata EBITDA (czyli ujemny wynik finansowy przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych długów, podatków oraz amortyzacji) dla tego okresu wzrosła z 29 mln do 55 mln zł.
- Grupa ZE PAK zanotowała również stratę netto w pierwszym półroczu w wysokości 54 mln zł; to mniej o 26 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 r.