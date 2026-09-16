Z kraju Komisja przyjęła ważną poprawkę. "Podpis prezydenta i obniżamy ceny paliw" Oprac. Paulina Karpińska |

Paweł Bliźniuk o poprawce do ustawy o podatku od nadmiarowych zysków od firm paliwowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: pictureguy-303/Shutterstock

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Komisja przyjęła poprawkę złożoną przez posła Pawła Bliźniuka z Koalicji Obywatelskiej. Zakłada ona umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (obecnie jest to Minister Finansów i Gospodarki) obniżenie podatku akcyzowego od paliw ciekłych w drodze rozporządzenia.

- Została wprowadzona jedna poprawka, która umożliwi ministrowi finansów, jak tylko ten projekt wejdzie w życie, od ręki, w drodze rozporządzenia, zmniejszenie akcyzy - powiedział w Sejmie reporterowi TVN24 Paweł Bliźniuk.

Jak dodał, "tego brakowało przy programie CPN (Ceny Paliw Niżej - red.)". - Tam mieliśmy długą drogę legislacyjną, a tu działania są potrzebne tu i teraz. Więc jest ustawa. Mam nadzieję, że będzie podpis pana prezydenta i obniżamy ceny paliw. - dodał.

Chodzi o rządowy projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. Dla koalicji rządowej to druga próba wprowadzenia tzw. windfall tax, czyli opodatkowania ponadprzeciętnych marż osiąganych w ostatnim czasie przez koncerny paliwowe.

W lipcu, poprzednią ustawę wprowadzającą taką daninę, prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Szacowane na 4 mld zł wpływy z tego podatku miały posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN).

Założenia projektu

Takie same wpływy zakłada nowy projekt. "Szacowana wysokość podatku od nadzwyczajnych zysków (...) za okres od marca do grudnia 2026 r. wyniosłaby 4 mld zł, z tego szacowane wpłaty w 2026 r. wyniosą 3,8 mld zł, a w 2027 r. 0,2 mld zł (zaliczka za grudzień 2026 r.)" - wskazano w OSR.

Zgodnie z projektem podatnikami od nadzwyczajnych zysków będą przedsiębiorcy prowadzący w okresie od 1 marca 2026 do 31 grudnia 2026 r. na terytorium Polski samodzielnie działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, a także przedsiębiorcy dokonujący zbycia na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą paliw pochodzących z importu i lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Proponuje się, aby stawka podatku wynosiła 60 proc. podstawy opodatkowania. Podstawę podatku stanowić będzie nadwyżka osiągniętych przez podatnika przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej.

Marża referencyjna stanowi historyczną marżę danego podatnika z roku 2025, rozumianą jako procentowy udział zysku ze sprzedaży paliw ciekłych w przychodach z ich sprzedaży w tym roku (średnia marża sprzedaży), powiększoną o 20 proc., przy czym nie może być niższa niż 2 proc.

Pozostałe poprawki bez akceptacji

Odrzucono natomiast poprawki złożone przez posła Sylwestra Tułajewa z Rozwoju Plus, oraz poprawki zaproponowane przez grupę posłów PiS. Zakładają one, że podatek dotyczyłby tylko zysków koncernów osiągniętych w przyszłości. Ponadto poprawki złożone przez Tułajewa przewidywały stworzenie specjalnego funduszu finansującego obniżenie cen paliw, do którego trafiałyby wpływy uzyskane z podatku.

Poprawki Rozwoju Plus i PiS zostaną przegłosowane na posiedzeniu plenarnym Sejmu jako wnioski mniejszości.