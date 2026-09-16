Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Komisja przyjęła ważną poprawkę. "Podpis prezydenta i obniżamy ceny paliw"

|
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Paweł Bliźniuk o poprawce do ustawy o podatku od nadmiarowych zysków od firm paliwowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: pictureguy-303/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Komisja Finansów Publicznych zaproponowała w środę rozszerzenie projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Poprawka przewiduje możliwość obniżania akcyzy na paliwa przez ministra finansów i gospodarki w drodze rozporządzenia.

Komisja przyjęła poprawkę złożoną przez posła Pawła Bliźniuka z Koalicji Obywatelskiej. Zakłada ona umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (obecnie jest to Minister Finansów i Gospodarki) obniżenie podatku akcyzowego od paliw ciekłych w drodze rozporządzenia.

- Została wprowadzona jedna poprawka, która umożliwi ministrowi finansów, jak tylko ten projekt wejdzie w życie, od ręki, w drodze rozporządzenia, zmniejszenie akcyzy - powiedział w Sejmie reporterowi TVN24 Paweł Bliźniuk.

Jak dodał, "tego brakowało przy programie CPN (Ceny Paliw Niżej - red.)". - Tam mieliśmy długą drogę legislacyjną, a tu działania są potrzebne tu i teraz. Więc jest ustawa. Mam nadzieję, że będzie podpis pana prezydenta i obniżamy ceny paliw. - dodał.

Chodzi o rządowy projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. Dla koalicji rządowej to druga próba wprowadzenia tzw. windfall tax, czyli opodatkowania ponadprzeciętnych marż osiąganych w ostatnim czasie przez koncerny paliwowe.

W lipcu, poprzednią ustawę wprowadzającą taką daninę, prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Szacowane na 4 mld zł wpływy z tego podatku miały posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN).

Apel Tuska: prezydencie podpisuj!
Dowiedz się więcej:

Apel Tuska: prezydencie podpisuj!

Moto

Założenia projektu

Takie same wpływy zakłada nowy projekt. "Szacowana wysokość podatku od nadzwyczajnych zysków (...) za okres od marca do grudnia 2026 r. wyniosłaby 4 mld zł, z tego szacowane wpłaty w 2026 r. wyniosą 3,8 mld zł, a w 2027 r. 0,2 mld zł (zaliczka za grudzień 2026 r.)" - wskazano w OSR.

Zgodnie z projektem podatnikami od nadzwyczajnych zysków będą przedsiębiorcy prowadzący w okresie od 1 marca 2026 do 31 grudnia 2026 r. na terytorium Polski samodzielnie działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, a także przedsiębiorcy dokonujący zbycia na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą paliw pochodzących z importu i lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Proponuje się, aby stawka podatku wynosiła 60 proc. podstawy opodatkowania. Podstawę podatku stanowić będzie nadwyżka osiągniętych przez podatnika przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej.

Marża referencyjna stanowi historyczną marżę danego podatnika z roku 2025, rozumianą jako procentowy udział zysku ze sprzedaży paliw ciekłych w przychodach z ich sprzedaży w tym roku (średnia marża sprzedaży), powiększoną o 20 proc., przy czym nie może być niższa niż 2 proc.

Drugie podejście do opodatkowania koncernów. Opozycja: szantaż, kłamstwo i oszustwo
Dowiedz się więcej:

Drugie podejście do opodatkowania koncernów. Opozycja: szantaż, kłamstwo i oszustwo

Pozostałe poprawki bez akceptacji

Odrzucono natomiast poprawki złożone przez posła Sylwestra Tułajewa z Rozwoju Plus, oraz poprawki zaproponowane przez grupę posłów PiS. Zakładają one, że podatek dotyczyłby tylko zysków koncernów osiągniętych w przyszłości. Ponadto poprawki złożone przez Tułajewa przewidywały stworzenie specjalnego funduszu finansującego obniżenie cen paliw, do którego trafiałyby wpływy uzyskane z podatku.

Poprawki Rozwoju Plus i PiS zostaną przegłosowane na posiedzeniu plenarnym Sejmu jako wnioski mniejszości.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
PaliwoCeny paliwKarol Nawrocki
Zobacz także:
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
"Miasta są bardziej zaśmiecone". Apel do rządu o likwidację systemu kaucyjnego
Ze świata
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
PKP Intercity liczy straty po wypadku w Sokolnikach. Lokomotywa trafi do kasacji
Pieniądze
Bojownicy Huti
Kolejne uderzenie Hutich? Na celowniku saudyjski port i infrastruktura naftowa
Ze świata
meta siedziba shutterstock_2303237425
Meta zarobiła fortunę na oszukańczych reklamach? Zdumiewający raport
Tech
Chiny dążą do samowystarczalności
Chiny wbrew trendowi. "Sianie strachu"
Tech
Papież Leon XIV
Apel papieża w sprawie AI. "Istnieje ryzyko"
Tech
AdobeStock_573281782
Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. Tak rosły ceny w sierpniu
Z kraju
Baryłki ropy
Trudna sytuacja na rynku ropy. "Kupujemy, gdzie się da"
Rynki
hotel pokoj shutterstock_1089877376
Rząd chce podnieść opłatę miejscową. Turyści mają płacić więcej za nocleg
Turystyka
Norwegia, Oslo, parlment
Hakerzy z Rosji przyznali się do ataku na parlament
Tech
shutterstock_2789164627
Kryzys nadchodzi. "To będzie najgorszy rok w historii"
Tech
Zondacrypto
Minister sprawiedliwości: ważna informacja dla wszystkich pokrzywdzonych przez Zondacrypto
Z kraju
Sam Altman
Szef giganta stawia sprawę jasno. "Nasza firma i cała branża potrafią zrobić to"
Tech
Ursula von der Leyen
Bruksela szykuje nowe zakazy. "To my ustalamy nasze zasady"
Tech
ZAKUPY KOSZYK
Kilkadziesiąt złotych różnicy między najtańszą a najdroższą siecią handlową
Z kraju
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2751124549
Minister o dostawach ropy: sytuacja jest superpoważna
Z kraju
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Drugie podejście do opodatkowania koncernów. Opozycja: szantaż, kłamstwo i oszustwo
Z kraju
Europoseł PiS Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Obajtek komentuje śledztwo "Financial Times": czekam spokojnie
Z kraju
Andrzej Domański, Tomasz Siemoniak
Najnowsze dane o polskim budżecie. Tyle brakuje w państwowej kasie
Z kraju
Lotto
Kumulacja w Lotto rośnie. Wysokość wygranej osiąga kolejny pułap
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2452708041
Najlepsze lotniska świata. Europa w ścisłej czołówce
Turystyka
Pracownicy TV Republika
"Zachcianki polityczne Tomasza Sakiewicza"
Z kraju
shutterstock_740564236
Apel z Niemiec. "Nie możemy lekceważyć"
Tech
Donald Tusk
Apel Tuska: prezydencie podpisuj!
Moto
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Płaca minimalna w górę. Tyle wyniesie
Dla firm
CYSTERNA
Paliwa znów drożeją. Na horyzoncie problemy z kluczowymi dostawami ropy
Z kraju
Pociąg pasażerski kolei ukraińskich
Zniszczenia na ukraińskiej kolei. Minister podał liczby
Ze świata
nowy jork shutterstock_2597013563
Kasandryczne wizje. "Może zabić nas wszystkich"
Tech
shutterstock_2715945697
Zakaz sprzedaży małpek i prohibicja w całym kraju. Projekt wraca do komisji
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica