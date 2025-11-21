Podatek w dół. Posłowie zdecydowali

Sikorski: To był akt terroru państwowego. Spotka się z naszą odpowiedzią, nie tylko dyplomatyczną Źródło: TVN24

Za ustawą głosowało 420 posłów, nikt nie głosował przeciwko, 15 posłów wstrzymało się od głosowania. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Nakłady związane z inwestycjami

Nowelizacja ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin przewiduje obniżenie od początku przyszłego roku podatku od wydobycia miedzi oraz srebra poprzez modyfikację w latach 2026-2028 wzorów, według których obliczane są stawki tej daniny, a także poprzez umożliwienie od 2029 r. odliczania od podatku części nakładów poniesionych w związku z wydobywaniem miedzi oraz srebra w Polsce. Nakłady podlegające odliczeniu - zgodnie z nowelą - mają być związane z inwestycjami płatnika.

Zgodnie z ustawą, współczynnik, służący do wyliczania wysokości podatku, a wynoszący obecnie 0,85, w 2026 r. spadnie do 0,74, natomiast w latach 2027-2028 ma wynieść 0,68. Ministerstwo Finansów szacuje, że płatnik ma zyskać łącznie 500 mln zł w 2026 r. i po 750 mln zł rocznie w latach 2027-2028.

Odliczenie od podatku

Dodatkowo, od 2029 r. obowiązywać ma mechanizm, który umożliwi odliczenie od podatku 40 proc. kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych związanych z wydobyciem miedzi i srebra. Maksymalna wartość tego odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. wysokości podatku od wydobytej miedzi i srebra.

