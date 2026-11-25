Z kraju Nowi członkowie RPP. Senat potwierdza dwie kandydatury Oprac. Alicja Skiba |

Donald Tusk o złożeniu kontrasygnaty pod składem zarządu NBP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Na tę chwilę mamy zgłoszone dwie kandydatury. Jedna kandydatura jest złożona przez klub Lewicy - zgłoszono pana profesora Marcina Piątkowskiego, byłego pracownika m.in. Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Bankowego. Koalicja Obywatelska zgłosiła panią posłankę Izabelę Leszczynę, kiedyś wiceministra finansów i ministra zdrowia - powiedziała marszałek Senatu.

- Jeżeli wszystko będzie dobrze, jeszcze w tym roku będziemy mogli wybrać członków Rady Polityki Pieniężnej. Wszystko zależy od tego, jak szybko komisje zaopiniują i wysłuchają kandydatów. Musi się to odbyć na Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - dodała.

Rozpatrywanie kandydatur przez Senat

Wcześniej w środę przewodniczący komisji Kazimierz Kleina z KO powiedział, że komisja będzie rozpatrywać kandydatury do RPP w ciągu dwóch tygodni, a głosowanie Senatu ws. powołania nowych członków RPP może odbyć się na posiedzeniu dn. 16-18 grudnia.

Kidawa-Błońska potwierdziła, że ta data jest możliwa, w zależności od przebiegu formalności związanych z nominacjami.

Pytana o kwalifikacje Leszczyny do RPP marszałek Senatu powiedziała, że jest ona osobą bardzo uczciwą, o bardzo silnym charakterze i jest pro-państwowa.

- Rzeczywiście nie kończyła studiów ekonomicznych, ale właściwie przez całe swoje życie zajmowała się sprawami związanymi z finansami, z obsługą finansów publicznych. Także jako minister zdrowia musiała bardzo dobrze poznać tę materię. Studia to tylko 4 czy 5 lat, a ona całe życie zajmowała się tymi tematami, więc ma bardzo duże doświadczenie - dodała.

Senat rozpoczął procedurę powołania dwóch nowych członków RPP, po tym, gdy wybrani w 2022 r. przez wyższą izbę parlamentu Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk zostali powołani do zarządu NBP i 6 listopada zostali odwołani przez Senat z funkcji w Radzie.

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Kim są kandydaci na członków RPP

Leszczyna w latach 2013 - 2015 pełniła funkcję wiceministra finansów, a od końca 2023 do lipca 2025 r. była ministrem zdrowia. Obecnie jest posłanką KO oraz wiceprzewodniczącą partii.

Izabela Leszczyna Źródło zdjęcia: TVN24

Piątkowski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznym, profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. W przeszłości pracował m.in. w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym, był także głównym doradcą premiera Indii Narendry Modiego.

Profesor Marcin Piątkowski Źródło zdjęcia: TVN24

Powoływanie członków RPP

Zgodnie z regulaminem Senatu, wniosek w sprawie powołania członka RPP zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów.

Zgodnie z ustawą o NBP, uzupełnienie składu Rady na miejsce opróżnione z powodu zrzeczenia się funkcji przez członka RPP organy powołujące dokonują nie później niż 3 miesiące od odwołania członka Rady.

W skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat na jedną 6-letnią kadencję. Obecnie jedyną członkinią RPP nominowaną z ramienia Senatu jest Joanna Tyrowicz.

Senat powołuje i odwołuje członków RPP bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano w dn. 1-2 grudnia, a kolejne 12-13 stycznia. Od marca 2026 r. RPP utrzymuje stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc.