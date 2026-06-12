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Z kraju

Niższy VAT na paliwa utrzymany. Co z akcyzą?

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TANKOWANIE STACJA PALIWO
Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na paliwa do końca czerwca. Nadal będą też określane maksymalne ceny na stacjach. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw. Jak jednak podało źródło PAP, rząd nie planuje przedłużać obniżki akcyzy na paliwa.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach.

Do końca czerwca będzie obowiązywać obniżona - do 8 procent - stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Podstawowa stawka VAT na te towary wynosiła wcześniej 23 procent.

Źródło zbliżone do resortu finansów przekazało w piątek Polskiej Agencji Prasowej, że nie będzie jednak przedłużenia obniżki akcyzy na paliwa. Od 15 czerwca będzie obowiązywać wyłącznie obniżka VAT oraz cena maksymalna.

Dłuższy okres wyznaczania cen maksymalnych

Wydłużenie o dwa tygodnie stosowania niższej stawki VAT na paliwa oznacza także, że dłużej wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i diesla na stacjach. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Rządowy pakiet, mający na celu obniżenie cen paliw na stacjach, poza obniżką VAT i wprowadzeniem ceny maksymalnej, obejmuje także obniżkę akcyzy do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Obniżka ta obowiązuje do 15 czerwca i do jej przedłużenia konieczna jest publikacja osobnego rozporządzenia dotyczącego stawek akcyzy.

Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost cen ropy naftowej, a także paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne na stacjach, również w Polsce.

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Źródło: PAP
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Tagi:
paliwaprawoPodatkiVATBenzyna
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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