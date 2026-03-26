"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje

Trump twierdzi, że trwają negocjacje z Iranem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Przypominamy! Trwa konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. MSZ utrzymuje 4, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących - NIE JEDŹ" - czytamy w środowymi wpisie na X.

Jak wymieniono, krajami objętymi tą kategorią są:

Izrael,

Bahrajn,

Irak,

Iran,

Jemen,

Jordania,

Katar,

Kuwejt,

Liban,

Oman,

Palestyna,

Syria,

Zjednoczone Emiraty Arabskie.

"Istnieje ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, co może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie transportu lotniczego w szczególności w ZEA" - zaznaczono we wpisie.

⚠️Przypominamy‼️Trwa konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. MSZ utrzymuje 4, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących - NIE JEDŹ ⛔️ - dla następujących państw regionu: Bahrajnu, Iraku, Iranu, Izraela, Jemenu, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Palestyny, Syrii i… pic.twitter.com/iDmYHdsTg7 — Polak za granicą (@PolakZaGranica) March 25, 2026 Rozwiń MSZ na X.

System Odyseusz

Obywatele Polski, którzy wybierają się w ryzykowne rejony świata, mogą rejestrować się w systemie Odyseusz na stronie MSZ. Został on wprowadzony, by "w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą", resort mógł podjąć z takimi osobami kontakt, "udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną".

System umożliwia również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych. Zgłoszenie pobytu jest dobrowolne, choć silnie zalecane. Można tego dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód stał się areną konfliktu zbrojnego na dużą skalę po 28 lutego, kiedy Izrael i USA zaatakowały Iran., a władze w Teheranie odpowiedziały atakami na sąsiednie kraje, w których są amerykańskie bazy wojskowe. Rządy wielu państw - w tym Polski - przeprowadziły ewakuację niektórych ze swoich obywateli z państw regionu i stanowczo odradzają podróże w te rejony. Ruch lotniczy do i z krajów Zatoki Perskiej odbywa się na znacznie ograniczoną skalę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock