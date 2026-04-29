Z kraju Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF

Maciej Duda z "Superwizjera" o mechanizmie ochronnym KNF

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"KNF nałożyła na Compensa TU SA Vienna Insurance Group karę w wysokości 8,5 mln zł za ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych" - podała KNF w komunikacie.

Kara dla Compensy

27 kwietnia 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na firmę ubezpieczeniową Compensa TU SA Vienna Insurance Group. Jak wynika z komunikatu nadzorcy, dotyczy ona działalności w latach 2022-2024.

"Decyzja nie jest ostateczna. Compensa może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

