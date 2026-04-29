Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF
"KNF nałożyła na Compensa TU SA Vienna Insurance Group karę w wysokości 8,5 mln zł za ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych" - podała KNF w komunikacie.
27 kwietnia 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na firmę ubezpieczeniową Compensa TU SA Vienna Insurance Group. Jak wynika z komunikatu nadzorcy, dotyczy ona działalności w latach 2022-2024.
"Decyzja nie jest ostateczna. Compensa może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - czytamy w komunikacie.
