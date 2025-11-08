Media: polska firma meblowa planuje duże zwolnienia. Pracę może stracić kilkaset osób

EFNI. Marek Górski o wyzwaniach dla gospodarki Źródło: TVN24 BiS

Jak ustaliła "Nowa Gazeta Biłgorajska", Black Red White planuje by zwolnienia grupowe ruszyły w listopadzie tego roku i mają potrwać do grudnia 2026 r. Obejmą one pracowników ze wszystkich zakładów BRW, zarówno produkcyjnych, jak i administracyjnych.

Fabryka Black Red White w Biłgoraju Źródło: WOJCIECH JARGIŁO/REPORTER

"Pierwsze zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych wpłynęło do biłgorajskiego urzędu pod koniec września. Pod koniec października firma doprecyzowała, że restrukturyzacja obejmie pracowników ze wszystkich zakładów BRW, w tym m.in. Biłgoraja i Zamościa, a także różne poziomy stanowisk – od produkcji po administrację" - przekazała gazeta.

W pierwszej połowie 2025 roku firma zakończyła wcześniejszy program redukcji zatrudnienia, obejmujący około 500 pracowników.

Zwolnienia w Black Red White

Decyzji BRW sprzeciwiają się związkowcy, licząc, że nowy właściciel powstrzyma proces redukcji etatów.

- My nie chcemy, żeby kogokolwiek zwalniał, chociaż ma takie prawo i może zrobić. Walczymy o większe odprawy, średnia wieku w tej firmie, która jest na naszym rynku od ponad 30 lat, to 49-50 lat. Ci ludzie tworzyli tę firmę, chociażby ze względu na nich, nie podpisaliśmy regulaminu - mówił Andrzej Naworol Przewodniczący Zakładowej Solidarności w rozmowie z gazetą.

W trakcie procesu restrukturyzacji Black Red White S.A. nastąpiła zmiana właściciela. Zaledwie kilka miesięcy po głośnym przejęciu przez austriacki koncern XXXLutz, 21 sierpnia 2025 r. ten ostatni sprzedał wszystkie swoje akcje w BRW do polskich spółek kapitałowych (F110 Invest PSA i MS Investment PSA). Dzięki temu polscy inwestorzy przejęli kontrolę operacyjną nad firmą.

Kontrolę nad tymi spółkami, a tym samym pośrednio nad BRW, przejmuje polski przedsiębiorca Dariusz Formela, znany z działalności na rynku nieruchomości i w branży meblarskiej. Formela, który wcześniej pełnił funkcję prezesa oraz członka rady nadzorczej BRW, po ponownym wejściu do firmy objął stanowisko szefa zarządu i został wpisany do KRS w spółkach zależnych. Wniosek o formalne zatwierdzenie koncentracji (przejęcie 100 proc. akcji F110 Invest i MS Investment) został złożony w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 22 sierpnia 2025 r. i nadal oczekuje na decyzję urzędu.

Black Red White duży gracz na rynku meblowym

Black Red White S.A. to jeden z największych polskich producentów mebli, działający na rynku od 1991 roku, kiedy to firma rozpoczęła działalność w Biłgoraju jako niewielki warsztat. Obecnie Grupa Kapitałowa BRW obejmuje 19 zakładów produkcyjnych w Polsce i za granicą, eksportując swoje produkty do ponad 30 krajów na świecie. Zatrudnia około 6600–8400 pracowników (w zależności od źródeł i zakresu spółek zależnych), co czyni ją kluczowym graczem w branży meblarskiej z 20-procentowym udziałem w krajowym rynku pod względem wartości sprzedaży.

Redakcja biznesowa tvn24.pl zwróciła się do firmy Black Red White z prośbą o komentarz. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

