Rośnie kumulacja w Lotto

W sobotnim losowaniu Lotto nikt nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że we wtorek do wygrania będą trzy miliony złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 9 sierpnia 2025 roku.

W sobotę, 9 sierpnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 9, 13, 14, 17 oraz 36. Takich liczb nie wytypował żaden z graczy. Kumulacja rośnie i w kolejnym losowaniu do wygrania będą 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Podczas sobotniego losowania padło 48 piątek, każda o wartości 6163,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 20, 23, 27, 34, 40 i 41. W tym przypadku również nie było głównej wygranej. Trafiono natomiast 50 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 12 sierpnia, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.

Autorka/Autor:pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl