Dwie szóstki w Lotto

We wtorek, 7 października, wylosowane zostały następujące liczby: 3, 7, 21, 27, 32 i 45. Znalazły się one na zakładzie dwóch graczy, którzy otrzymają po 1 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas wtorkowego losowania trafiono również 103 piątki, za które gracze otrzymają po 2380,80 zł.

Warto pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu główna nagroda w Lotto wyniesie 2 mln zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 4, 8, 10, 22, 33 oraz 47.

W przypadku tej gry nie odnotowano głównej wygranej. Gracze trafili natomiast 30 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci im po 3500 zł.

Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 9 października, o godz. 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.

Autorka/Autor: BC/kris Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: TVN24