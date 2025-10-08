Dwie szóstki w Lotto

We wtorek, 7 października, wylosowane zostały następujące liczby: 3, 7, 21, 27, 32 i 45. Znalazły się one na zakładzie dwóch graczy, którzy otrzymają po 1 mln zł.
Wyniki Lotto i Lotto Plus
Podczas wtorkowego losowania trafiono również 103 piątki, za które gracze otrzymają po 2380,80 zł.
Warto pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
W najbliższym losowaniu główna nagroda w Lotto wyniesie 2 mln zł.
Lotto Plus. Wyniki losowania
Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 4, 8, 10, 22, 33 oraz 47.
W przypadku tej gry nie odnotowano głównej wygranej. Gracze trafili natomiast 30 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci im po 3500 zł.
Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 9 października, o godz. 22:00.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24