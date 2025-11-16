Padła szóstka w Lotto Plus

Logo TVN24
W sobotnim losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się skreślić poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja rośnie zatem do 6 milionów złotych. Z kolei w Lotto Plus odnotowano główną wygraną. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 15 listopada 2025 roku.

W sobotę, 15 listopada, w Lotto padły następujące liczby: 2, 12, 19, 32, 39 i 44. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem kumulacja rośnie do 6 mln zł.

Podczas tego samego losowania padło natomiast 71 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 5088,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Szóstka w Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus szczęśliwe okazały się następujące liczby: 11, 15, 18, 34, 36 i 45. W przypadku tej gry odnotowano jedną szóstkę o wartości 1 mln zł.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

