Kwota wolna od podatku. "To decyzja polityczna"

shutterstock_2577151519
Andrzej Domański: wpływy podatkowe rosną i możemy przeznaczyć na ochronę zdrowia i obronę więcej
Źródło: TVN24
Decyzja o podwyżce kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych jest polityczna - stwierdził wiceminister finansów Jarosław Neneman. Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych było jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej.

Wiceminister finansów powiedział w rozmowie z radiem TOK FM, że "taka jest" jego "praca, by zbierać, wymyślać, tworzyć, poprawiać podatki".

Wiceminister o kwocie wolnej od podatku

- Oczywiście chciałbym też niektóre podatki obniżać, jakby była przestrzeń. (...) Ale powiedzmy sobie uczciwie, nie ma przestrzeni dla obniżania podatków. Proszę zobaczyć jakie mamy wydatki, jaki mamy dług publiczny. Oczywiście bardzo łatwo populistycznie obiecywać obniżki o jedną trzecią - podkreślił Neneman.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
25b24298
Tajemniczy wpis Tuska. "Premier ma taką robotę, że zawsze musi wiedzieć więcej"
"Rozmowa Piaseckiego"
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
"To jest coś, co powinno nas najbardziej martwić"
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
To miała być rewolucja w podatkach. Minister zabiera głos

Priorytety to armia i kwestie socjalne

Odnosząc się do zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej sprzed wyborów parlamentarnych z 2023 r. o podwyższeniu kwotę wolnej od PIT do 60 tys. zł wiceminister wskazał, że było to "całkiem w innych realiach".

- Gdzie można szybko, mówiąc kolokwialnie, przyciąć wydatki, żeby to sfinansować? Armia w tej chwili jest takim istotnym (obszarem - red.) oraz kwestie socjalne. Więc tam trzeba poszukać pieniędzy na to, żeby tę obietnicę spełnić. Jest to decyzja polityczna. Nie ja ją podejmuję. Ja dostaję wytyczne od pana ministra. Robimy na razie drobne ruchy uszczelniające dla pieniędzy i dla poczucia sprawiedliwości - dodał.

Tusk: podniesienie podatku mało prawdopodobne

Według wyliczeń MF z marca, koszt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. w 2026 r. wyniósłby 55,9 mld zł. Podwyżka była jednym ze "stu konkretów" Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej w 2023 roku.

Pod koniec lipca premier Donald Tusk oznajmił, że mało jest prawdopodobne, by zmiana została wprowadzona w 2027 roku.

Domański: trwają prace nad możliwością podwyżki

Minister finansów Andrzej Domański powtórzył wówczas słowa Tuska w trakcie konferencji prasowej.

- Mogę tylko powtórzyć za premierem. W 2026 roku podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 roku może być ona bardzo trudna, ale w Ministerstwie Finansów trwają prace nad możliwością wprowadzenia tego rozwiązania – powiedział Domański.

Przypomniał, że Polska wydaje na zbrojenia 5 proc. PKB, co obciąża budżet państwa.

- Na pewno na rok 2026 tego nie będzie - powiedział w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 premier Donald Tusk.

Na uwagę Piotra Kraśki, że prezydent elekt Karol Nawrocki zapewne powie, że "ja to bym znalazł pieniądze i na obronność, i na podniesienie kwoty wolnej od podatku, i oto tu jest projekt mojej ustawy", premier odpowiedział, że ma tego świadomość.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: RomanR/Shutterstock

Ministerstwo FinansówKwota wolna od podatku
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica