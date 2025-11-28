Kwota wolna od podatku. "To decyzja polityczna"

Andrzej Domański: wpływy podatkowe rosną i możemy przeznaczyć na ochronę zdrowia i obronę więcej Źródło: TVN24

Wiceminister finansów powiedział w rozmowie z radiem TOK FM, że "taka jest" jego "praca, by zbierać, wymyślać, tworzyć, poprawiać podatki".

Wiceminister o kwocie wolnej od podatku

- Oczywiście chciałbym też niektóre podatki obniżać, jakby była przestrzeń. (...) Ale powiedzmy sobie uczciwie, nie ma przestrzeni dla obniżania podatków. Proszę zobaczyć jakie mamy wydatki, jaki mamy dług publiczny. Oczywiście bardzo łatwo populistycznie obiecywać obniżki o jedną trzecią - podkreślił Neneman.

Priorytety to armia i kwestie socjalne

Odnosząc się do zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej sprzed wyborów parlamentarnych z 2023 r. o podwyższeniu kwotę wolnej od PIT do 60 tys. zł wiceminister wskazał, że było to "całkiem w innych realiach".

- Gdzie można szybko, mówiąc kolokwialnie, przyciąć wydatki, żeby to sfinansować? Armia w tej chwili jest takim istotnym (obszarem - red.) oraz kwestie socjalne. Więc tam trzeba poszukać pieniędzy na to, żeby tę obietnicę spełnić. Jest to decyzja polityczna. Nie ja ją podejmuję. Ja dostaję wytyczne od pana ministra. Robimy na razie drobne ruchy uszczelniające dla pieniędzy i dla poczucia sprawiedliwości - dodał.

Tusk: podniesienie podatku mało prawdopodobne

Według wyliczeń MF z marca, koszt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. w 2026 r. wyniósłby 55,9 mld zł. Podwyżka była jednym ze "stu konkretów" Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej w 2023 roku.

Pod koniec lipca premier Donald Tusk oznajmił, że mało jest prawdopodobne, by zmiana została wprowadzona w 2027 roku.

Domański: trwają prace nad możliwością podwyżki

Minister finansów Andrzej Domański powtórzył wówczas słowa Tuska w trakcie konferencji prasowej.

- Mogę tylko powtórzyć za premierem. W 2026 roku podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 roku może być ona bardzo trudna, ale w Ministerstwie Finansów trwają prace nad możliwością wprowadzenia tego rozwiązania – powiedział Domański.

Przypomniał, że Polska wydaje na zbrojenia 5 proc. PKB, co obciąża budżet państwa.

- Na pewno na rok 2026 tego nie będzie - powiedział w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 premier Donald Tusk.

Na uwagę Piotra Kraśki, że prezydent elekt Karol Nawrocki zapewne powie, że "ja to bym znalazł pieniądze i na obronność, i na podniesienie kwoty wolnej od podatku, i oto tu jest projekt mojej ustawy", premier odpowiedział, że ma tego świadomość.

