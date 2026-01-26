Koniec marki PGNiG. Spółka z nowym szyldem

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o aktach oskarżenia i zakupie ropy przez Orlen Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podano, zmiana marki PGNiG na ORLEN oraz nazwy spółki nie wymagają podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań przez jej dotychczasowych klientów. Bez zmian pozostają obowiązujące umowy, numery rachunków bankowych, sposoby płatności, faktury wystawione przed zmianą nazwy, kanały kontaktu oraz lokalizacje Biur Obsługi Klienta, które będą funkcjonować pod marką ORLEN.

PGNiG staje się Orlenem

Efekty zmian klienci będą mogli zobaczyć od 27 stycznia 2026 r. Tego dnia ruszy także strona internetowa myorlen.pl, na której zebrane zostaną wszystkie kluczowe informacje.

"W związku ze zmianą nazwy spółki i marki na ORLEN od 28 stycznia rozpoczyna się szeroka kampania informacyjna. Obejmie ona komunikację listowną i mailingową skierowaną do klientów spółki, działania m.in. w telewizji, na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz internecie, w tym w mediach społecznościowych" - przekazała Grupa Orlen w komunikacie.

W ramach działań konsolidacyjnych Grupa ORLEN planuje oferować klientom detalicznym usługi energetyczne pod wspólną marką ORLEN, z wykorzystaniem platformy cyfrowej ORLEN VITAY.

OGLĄDAJ: TVN24 HD